Rémálom utazás három gyerekkel. A gyerekek unatkoznak a hosszú utazástól és émelyegnek az autóbetegségtől.Nikon D850
Egészség

Itt a magyar szülők legfontosabb őszi listája: katasztrófa lehet a vége, ha erről nem gondoskodnak

Pénzcentrum
2025. augusztus 23. 16:02

Az őszi családi kirándulások során fontos előre gondolni a gyerekek egészségére is. A hűvösebb idő, a hosszabb utazás vagy a fokozott fizikai igénybevétel miatt könnyebben jelentkezhetnek kisebb betegségek vagy sérülések. Egy gondosan összeállított úti patika segít gyorsan kezelni a leggyakoribb panaszokat, így elkerülhetők a kellemetlenségek. A jól megtervezett felszerelés biztonságot ad a szülőknek, és nyugodtabb élményt biztosít az egész család számára.

Ha családi kirándulásra indulunk, nemcsak a szállást és a programokat kell megtervezni, hanem arra is érdemes felkészülni, hogy a gyerekek bármikor megbetegedhetnek. A kisebbek ugyanis sokkal érzékenyebbek a fertőzésekre, hiszen immunrendszerük még nem fejlődött ki teljesen. Az utazással járó stressz és a megszokott alvásritmus felborulása tovább növeli a kockázatot.

Ezért hasznos, ha az útra külön gyerekeknek szánt úti patikát állítunk össze. Hogy pontosan mi kerüljön bele, az az úticéltól, az utazás hosszától és a körülményektől függ. Bár egyes patikák kínálnak előre csomagolt gyerek-úti patikát, sok szülő maga szereti összeállítani a készletet. Fontos, hogy indulás előtt minden otthon meglévő készítmény lejárati idejét ellenőrizzük - hívja fel a figyelmet a német autóklub.

Az utazás közben leggyakrabban előforduló panaszok közé tartozik a hasmenés, amelynél bizonyos gyógyszerek, például tanninalbuminát- vagy élesztőalapú probiotikumok segíthetnek, illetve a kiszáradás megelőzésére szolgáló elektrolitoldatok.

A gyerekeket gyakran kínozza hányinger vagy hányás, különösen hosszabb autó- vagy hajóúton. Ilyenkor dimenhidrinát-tartalmú szerek vagy gyömbérkivonat lehet hatásos, hatéves kortól.

A puffadás enyhítésére szimetikon vagy dimetikon használható, a láz és a fájdalom csillapítására pedig a paracetamol- és ibuprofenszirup vált be, utóbbi a magashegyi fejfájásra is jó. A megfázásoknál jól jöhet a nyálkahártya-lohasztó orrcsepp vagy spray, a köhögésnél pedig ambroxolos vagy gyógynövényes szirup.

A fülgyulladás esetén alkalmazható speciális fülcsepp, a kötőhártya-gyulladás ellen pedig steril sóoldatos szemcsepp vagy szemvidítófű-kivonat segíthet. Allergiás reakciókra dimetindén- vagy desloratadin-tartalmú szerek állnak rendelkezésre egyéves kortól.

Sérüléseknél érdemes fertőtlenítőszert, sebkenőcsöt és sebtapaszt kéznél tartani, napszúrás vagy leégés esetén pedig elengedhetetlen a megfelelő fényvédelem és szükség esetén az aloe verás, körömvirágos vagy dexpanthenolos bőrnyugtató készítmény.

A szúnyog- és kullancscsípések ellen icaridinos vagy DEET-tartalmú rovarriasztó használata ajánlott, akut esetben pedig a csípésre hűsítő vagy antihisztaminos gél alkalmazható.

Fontos tudni, hogy bizonyos gyógyszerek nem adhatók gyerekeknek. A loperamid például kétéves kor alatt tilos, tizenkét éves korig pedig csak orvosi javaslatra használható, mivel súlyos mellékhatásokat okozhat. Az acetilszalicilsav, vagyis az aszpirin gyermekek számára szintén veszélyes lehet, ezért láz és fájdalom ellen soha nem szabad nekik adni.

Krónikus betegségben szenvedő gyerekeknél különösen figyelni kell arra, hogy a szükséges gyógyszerekből elegendő mennyiség álljon rendelkezésre a teljes utazás idejére, némi tartalékkal is. Ezeket mindig eredeti csomagolásban és lehetőleg a kézipoggyászban célszerű szállítani, hogy bármikor hozzáférhetőek legyenek. Külföldi utazásnál érdemes utánanézni annak is, hogy az adott gyógyszer bevihető-e az országba, és hasznos lehet orvosi igazolást vagy receptmásolatot magunkkal vinni. A gyógyszerek tárolására is ügyelni kell: a hűtést igénylő készítményekhez hordozható hűtőtáska szükséges.

Az utazási betegség, vagyis a kinetózis a gyerekek körében igen gyakori, főleg két és tizenkét éves kor között. A kezdeti tünetek közé tartozik az ásítozás, a fáradtság, a hideg verejtékezés, a nyálképződés fokozódása és a fejfájás, majd később hányinger, hányás, szédülés, sápadtság és szapora szívverés is jelentkezhet. Hányás után különösen fontos a folyadékpótlás, amit kis kortyokban ajánlott megoldani.

A rovarcsípések elleni védekezés szintén kiemelt jelentőségű. A babák kiságyára érdemes szúnyoghálót szerelni, a szabadban pedig a megfelelő ruházat és a hatékony rovarriasztó használata nyújt védelmet. Egyes trópusi térségekben, ahol malária vagy más súlyos betegségek fenyegetnek, ajánlott utazásorvosi tanácsadást felkeresni, ahol gyógyszeres megelőzést vagy szükség esetén „stand-by” terápiát írhatnak fel.

A napsütés elleni védelem legalább ennyire fontos: a babákat és kisgyermekeket nem szabad közvetlen napfénynek kitenni, erős UV-sugárzás idején pedig kizárólag árnyékban tartózkodhatnak. Magas faktorszámú fényvédő krém, UV-szűrős ruházat, kalap és napszemüveg elengedhetetlen része a csomagnak.

Végül az úti patikát érdemes kiegészíteni olyan alapvető eszközökkel, mint a lázmérő, a kötözőanyag, a kézfertőtlenítő, a gyerekbarát füldugó a repüléshez, a kullancseltávolító és a szúnyogháló. Ezek mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a családi nyaralás valóban gondtalan élmény legyen, és egy kisebb betegség vagy baleset se ronthassa el az utazást.
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #utazás #gyerek #gyógyszer #utazásszervezés #gyógyszertár #gyógyszerek #betegségek #családok

