Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/34. heti, pénteki nyerőszámait.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 34. játékhéten 2025-ben
Kihúzták az Ötöslottó 2025/34. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a héten sem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 35. héten már 770 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.
Az Ötöslottó játékban 90 számból kell 5-öt kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 5 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 2 találatod van egy mezőn, a főnyereményt az 5 találat jelenti. Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!
Az ötös lottó mai, 34. heti nyerőszámai 2025-ben emelkedő számsorrendben:
6; 24; 77; 88; 89.
Ezen a játékhéten (34.) nem volt telitalálat, így a következő heti várható főnyeremény összege 770 millió forint lesz az Ötöslottón.
5 találatos szelvény 4 sorsolás óta nem volt.
További nyeremények az Ötöslottón a 34. héten:
- 4 találat: egyenként 2 753 665 Ft
- 3 találat: egyenként 26 340 Ft
- 2 találat: egyenként 3 280 Ft
Jokerszám: 608591
Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, egy szerencsés játékos 282 millió 188 ezer 700 forinttal lett gazdagabb. A 35. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
