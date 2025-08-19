Az idén szerdára eső augusztus 20-ai héten sokan vesznek ki szabadságot, így nemcsak az államalapítást ünnepelhetik, hanem a nyár egyik utolsó nagy pihenési lehetőségével is...
Ez hivatalos! Megjött az időjárás-előrejelzés: figyelmeztetést adtak ki augusztus 20-ára
A HungaroMet előrejelzése szerint augusztus 20-án napközben még napos, meleg idő várható, de kora estétől az ország északnyugati részén már záporok, zivatarok alakulhatnak ki, ezért több vármegyére, köztük Budapestre is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. - közölte aHungaroMet a közösségi médiában.
A meteorológiai szolgálat friss Facebook-bejegyzésében közzétett térképen látható, hogy augusztus 20-án elsőfokú (sárga) veszélyjelzés lesz érvényben több vármegyében, beleértve Pest vármegyét és a fővárost is. A korábbi előrejelzések még arról szóltak, hogy a hidegfront csak csütörtökön éri el hazánkat, azonban a legfrissebb információk szerint már szerda este éreztetheti hatását. A HungaroMet közlése szerint
Augusztus 20-án egészen ESTIG napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időre számíthatunk élénk déli, délnyugati széllel. A csúcshőmérséklet 29 és 34 Celsius-fok között alakul.
A nap második felében azonban nyugat felől vastagabb felhőzet érkezik, és kora estétől az ország északnyugati felén már megnő a záporok, zivatarok kialakulásának valószínűsége. A meteorológiai szolgálat szerint éjfélig még összességében kevés helyen fordulhatnak elő csapadékos jelenségek.
Az esetleges zivatarokat lokálisan intenzív csapadék és 40-60 km/h-s szélerősödés is kísérheti. A HungaroMet ugyanakkor hangsúlyozza, hogy éjfélig még a figyelmeztetéssel érintett területeken sem valószínű a csapadék.
Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó állami rendezvények miatt több belvárosi helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni.
Lesz tűzijáték augusztus 20-án 2025-ben? Itt vannak a tűzijáték budapesti és vidéki időpontjai, balatoni helyszínei
Itt a friss jelentés az augusztus 20-i időjárásról: a hét második fele viharos, esős lesz - erre kell készülni
Napos, meleg idővel indul a jövő hét, szerdán, az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen 29-35 Celsius-fok várható.
