Ez hivatalos! Megjött az időjárás-előrejelzés: figyelmeztetést adtak ki augusztus 20-ára

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 14:13

A HungaroMet előrejelzése szerint augusztus 20-án napközben még napos, meleg idő várható, de kora estétől az ország északnyugati részén már záporok, zivatarok alakulhatnak ki, ezért több vármegyére, köztük Budapestre is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. - közölte aHungaroMet a közösségi médiában. 

A meteorológiai szolgálat friss Facebook-bejegyzésében közzétett térképen látható, hogy augusztus 20-án elsőfokú (sárga) veszélyjelzés lesz érvényben több vármegyében, beleértve Pest vármegyét és a fővárost is. A korábbi előrejelzések még arról szóltak, hogy a hidegfront csak csütörtökön éri el hazánkat, azonban a legfrissebb információk szerint már szerda este éreztetheti hatását. A HungaroMet közlése szerint

Augusztus 20-án egészen ESTIG napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időre számíthatunk élénk déli, délnyugati széllel. A csúcshőmérséklet 29 és 34 Celsius-fok között alakul.

A nap második felében azonban nyugat felől vastagabb felhőzet érkezik, és kora estétől az ország északnyugati felén már megnő a záporok, zivatarok kialakulásának valószínűsége. A meteorológiai szolgálat szerint éjfélig még összességében kevés helyen fordulhatnak elő csapadékos jelenségek.

Az esetleges zivatarokat lokálisan intenzív csapadék és 40-60 km/h-s szélerősödés is kísérheti. A HungaroMet ugyanakkor hangsúlyozza, hogy éjfélig még a figyelmeztetéssel érintett területeken sem valószínű a csapadék.

Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #eső #augusztus 20 #esőzés #időjárás előrejelzés

