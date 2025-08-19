Augusztusban a hagyományok szerint először kerül az új termésből készült kenyér az asztalra
Ezek a slágertermékek augusztus 20 előtt: így készülnek az emberek az ünnepre
Az idén szerdára eső augusztus 20-ai héten sokan vesznek ki szabadságot, így nemcsak az államalapítást ünnepelhetik, hanem a nyár egyik utolsó nagy pihenési lehetőségével is élnek. Az Árukereső.hu keresési adatai alapján a magyar vásárlók idén főként szabadtéri programokra, grillezésre és kertszépítésre készülnek.
A grillsütők iránti keresések 80 százalékkal nőttek az elmúlt héten, egyúttal a prémium kiegészítők iránti érdeklődés is fellángolt: bizonyos faszénmárkák keresési kétszeres növekedést mutatnak. A komolyabb kerti főzőmesterek pedig a kerti grillkocsi iránt érdeklődtek, ahol hatszoros emelkedést tapasztalt az Árukereső.
Kertszépítés a nyár végén
Nemcsak a sütés-főzés, de a kert hangulata is fókuszba került az utóbbi időben. A kerti napozóágy hatszoros, a kerti napernyő ötszörös növekedést ért el, ami jelzi, hogy sokan még kihasználnák a nyár utolsó napsugarait. A kerti kutakra és faházakra keresések is több mint kétszeresével nőttek, míg a kertbe szánt padok 21,4 százalékkal lettek keresettebb. A kültéri tároló iránti érdeklődés is 50 százalékkal emelkedett, ami arra utal, hogy a kert rendezése is fontos szempont.
Utazásra és vízpartra készülünk
A hosszú hétvégét sokan kirándulással vagy strandolással tölthetik, legalábbis erre enged következtetni, hogy 31,3 százalékkal többen kerestek, míg a strandnapernyő iránti érdeklődés kétszeresére ugrott. Az Árukereső.hu adatai jól mutatják, hogy az augusztus 20-i időszak a nyár lezárása mellett a szabadtéri élet és a kerti programok ünnepe is.
A lengyel ékszerkereskedő, W.Kruk tovább bővíti magyarországi jelenlétét. A vállalat a közelmúltban Szombathelyen nyitott üzletet, és hamarosan a Köki Terminálban is megjelenik.
Jelenleg havonta 300 millió palackot váltanak vissza Magyarországon, ám aránytalan az elosztás.
A PENNY üzletei augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen zárva tartanak, míg az ünnep előtti és utáni napokon a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat.
A Temu előretörése az egyik oka annak, hogy a hazai webshopok részesedése jelentősen visszaesett az első negyedévben.
Kiderült a magyar boltok sötét tiktka: így húzzák le észrevétlenül a vásárlókat, de ezzel nem számoltak
A kiskereskedelmi láncok évtizedek óta finomítják azokat a pszichológiai és marketingfogásokat, amelyekkel a vásárlókat nagyobb költésre ösztönzik, de azért lehet tenni ellenük.
Az Ötöslottó 19 hétnyi halmozódás után július végén nagy nyereményt hozott, azóta viszont a Hatoslottó lett a magyar lottópiac sztárja.
Számlát, nyugtát nem kapunk a parkolói árusoktól, ráadásul engedélyük sincs a tevékenységre.
Az üzletlánc egy átfogó akció keretében mintegy 1500, nem élelmiszer jellegű termék árát csökkenti.
A TEDi Árukereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott Habkanál megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte.
A termékek jelölésénél félrevezetően fogalmaztak, az eljárás már megindult a cég ellen.
A GVH továbbra is folyamatos figyelem alatt tartja a kereskedelmi szektort és lecsap minden jogellenes tevékenységre.
A luxusipar lendülete a Covid időszak óta első ízben tört meg, a teljes luxusköltésen belül pedig egyre markánsabb a Z-generáció súlya.
Augusztus végén bezár a kisújszállási Spar, miután a vállalat idei eredményességi felülvizsgálata szerint az üzlet hosszú távon sem működtethető nyereségesen. Ez csak a kezdet?
Az Elefántcsontparti Kávé és Kakaó Tanács 100 ezer tonnával csökkentette a 2025/26-os fő termési szezon exportszerződéseinek mennyiségét a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.
A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy azok az ügyfelek, akiknek a számláján villanykapcsoló jelzés szerepel, időben gondoskodjanak a fizetős mérők online feltöltéséről.
Nem a kiskereskedelem a felelős a tej, a tejtermékek és a tojás 2025 elején tapasztalt gyors áremelkedésében, hanem a beszállítói árak.
A nem árrésstopos, de az árfigyelőben szereplő termékek esetében a kereskedőknek van mozgásterük, de ezt óvatosabban használják.
A globális folyamatok világszinten is nehezen megfordíthatók, ezért sokan pusztán lelkiismereti kérdés miatt váltanak életmódot.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.