Ezek a slágertermékek augusztus 20 előtt: így készülnek az emberek az ünnepre

Az idén szerdára eső augusztus 20-ai héten sokan vesznek ki szabadságot, így nemcsak az államalapítást ünnepelhetik, hanem a nyár egyik utolsó nagy pihenési lehetőségével is élnek. Az Árukereső.hu keresési adatai alapján a magyar vásárlók idén főként szabadtéri programokra, grillezésre és kertszépítésre készülnek.

A grillsütők iránti keresések 80 százalékkal nőttek az elmúlt héten, egyúttal a prémium kiegészítők iránti érdeklődés is fellángolt: bizonyos faszénmárkák keresési kétszeres növekedést mutatnak. A komolyabb kerti főzőmesterek pedig a kerti grillkocsi iránt érdeklődtek, ahol hatszoros emelkedést tapasztalt az Árukereső.

Kertszépítés a nyár végén

Nemcsak a sütés-főzés, de a kert hangulata is fókuszba került az utóbbi időben. A kerti napozóágy hatszoros, a kerti napernyő ötszörös növekedést ért el, ami jelzi, hogy sokan még kihasználnák a nyár utolsó napsugarait. A kerti kutakra és faházakra keresések is több mint kétszeresével nőttek, míg a kertbe szánt padok 21,4 százalékkal lettek keresettebb. A kültéri tároló iránti érdeklődés is 50 százalékkal emelkedett, ami arra utal, hogy a kert rendezése is fontos szempont.

Utazásra és vízpartra készülünk

A hosszú hétvégét sokan kirándulással vagy strandolással tölthetik, legalábbis erre enged következtetni, hogy 31,3 százalékkal többen kerestek, míg a strandnapernyő iránti érdeklődés kétszeresére ugrott. Az Árukereső.hu adatai jól mutatják, hogy az augusztus 20-i időszak a nyár lezárása mellett a szabadtéri élet és a kerti programok ünnepe is.