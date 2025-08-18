3,6 milliárd ég el 30 perc alatt – a magyarok többsége máshogy ünnepelne

A Publicus Intézet friss kutatása szerint a magyar társadalom nagy többsége nem ért egyet a Szent István napi tűzijáték milliárdos költségeivel, és sokan inkább más közösségi célokra fordítanák az összeget, írja a Népszava.

Az augusztus 20-i ünnepségsorozat a tűzijáték miatt minden évben komoly vitákat kelt, amelyről a kormány idén azt hirdette, hogy Európa legnagyobbja lesz. A Publicus Intézet Népszava számára készített reprezentatív felmérése szerint a magyarok 61 százaléka nem tartja helyesnek, hogy az államalapítást rendszeresen nagyszabású pirotechnikai show-val ünnepli az ország. Mindössze 35 százalék támogatja a rendezvényt, míg a kormánypárti szavazók körében jóval magasabb, 72 százalékos a támogatottság.

A kutatás rávilágít: amikor konkrétan az idei tűzijátékról kérdezték a válaszadókat, még inkább megoszlottak a vélemények. Összesen 39 százalék támogatta, míg 57 százalék ellenezte a rendezést. A kormánypárti szavazók háromnegyede örül az eseménynek, ezzel szemben az ellenzékiek mindössze ötöde. Az ellenzők gyakran környezetvédelmi és állatvédelmi okokra hivatkoznak, de a legnagyobb vita forrása a közpénzek felhasználása.

A költségek ugyanis idén is jelentősek: a teljes ünnepségsorozatra 10,9 milliárd forint jut, ebből a tűzijáték önmagában 3,6 milliárdba kerül. A felmérés szerint a megkérdezettek 80 százaléka úgy véli, ennek az összegnek jobb helye lenne más területeken – például az egészségügyben, az oktatásban vagy a szociális szférában. Érdekesség, hogy még a Fidesz-szavazók szűk többsége is osztja ezt a véleményt.

A közvélemény-kutatás arra is rámutatott, hogy sokan kevesebbet költenének a Szent István napi programokra. A válaszadók közel 60 százaléka legfeljebb a jelenlegi keret harmadát tartaná indokoltnak. Emellett a tűzijáték iránti személyes érdeklődés is visszafogott: a magyaroknak csupán 5 százaléka tervezi, hogy idén a helyszínen tekinti meg az eseményt, míg tízből hatan egyáltalán nem kíváncsiak rá.