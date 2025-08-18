A Pénzcentrum 2025. augusztus 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
3,6 milliárd ég el 30 perc alatt – a magyarok többsége máshogy ünnepelne
A Publicus Intézet friss kutatása szerint a magyar társadalom nagy többsége nem ért egyet a Szent István napi tűzijáték milliárdos költségeivel, és sokan inkább más közösségi célokra fordítanák az összeget, írja a Népszava.
Az augusztus 20-i ünnepségsorozat a tűzijáték miatt minden évben komoly vitákat kelt, amelyről a kormány idén azt hirdette, hogy Európa legnagyobbja lesz. A Publicus Intézet Népszava számára készített reprezentatív felmérése szerint a magyarok 61 százaléka nem tartja helyesnek, hogy az államalapítást rendszeresen nagyszabású pirotechnikai show-val ünnepli az ország. Mindössze 35 százalék támogatja a rendezvényt, míg a kormánypárti szavazók körében jóval magasabb, 72 százalékos a támogatottság.
A kutatás rávilágít: amikor konkrétan az idei tűzijátékról kérdezték a válaszadókat, még inkább megoszlottak a vélemények. Összesen 39 százalék támogatta, míg 57 százalék ellenezte a rendezést. A kormánypárti szavazók háromnegyede örül az eseménynek, ezzel szemben az ellenzékiek mindössze ötöde. Az ellenzők gyakran környezetvédelmi és állatvédelmi okokra hivatkoznak, de a legnagyobb vita forrása a közpénzek felhasználása.
A költségek ugyanis idén is jelentősek: a teljes ünnepségsorozatra 10,9 milliárd forint jut, ebből a tűzijáték önmagában 3,6 milliárdba kerül. A felmérés szerint a megkérdezettek 80 százaléka úgy véli, ennek az összegnek jobb helye lenne más területeken – például az egészségügyben, az oktatásban vagy a szociális szférában. Érdekesség, hogy még a Fidesz-szavazók szűk többsége is osztja ezt a véleményt.
A közvélemény-kutatás arra is rámutatott, hogy sokan kevesebbet költenének a Szent István napi programokra. A válaszadók közel 60 százaléka legfeljebb a jelenlegi keret harmadát tartaná indokoltnak. Emellett a tűzijáték iránti személyes érdeklődés is visszafogott: a magyaroknak csupán 5 százaléka tervezi, hogy idén a helyszínen tekinti meg az eseményt, míg tízből hatan egyáltalán nem kíváncsiak rá.
Minimálisan gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 0,83 százalékos emelkedéssel zárta a hetet, ami elég volt egy új történelmi csúcshoz.
A 2025. 33. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
Az év eleji kezdésnél a forint 4,1 százalékkal áll erősebben az euróval, 15,2 százalékkal erősebben a dollárral szemben.
Drótkerítést vágtak át, hogy bejussanak a reptérre, és ellopták a kivont MIG-29-es vadászgépek alkatrészeit.
Pozitív nyitásra számítanak pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzői.
Az üzemanyagoknál literenként nagyjából 8 forintos áremelkedést eredményez majd az adóváltozás.
Az árrésstoppos termékek áremelkedése a beszállítói költségek növekedésére utal.
Péntek reggel vegyesen mozgott a forint árfolyama a vezető devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi devizapiacon.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
2025 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 2,6, munkanaptényezővel kiigazítva 0,9%-kal magasabb volt az egy évvel azelőttinél.
2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal.
Alig változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A fix gázár mellett is drágul a lakossági gáz a statisztikai módszerek miatt, a magas fogyasztás felfelé húzza az inflációt.
A magyar zeneipar rendkívül koncentrált piac is, ahol az árbevétel túlnyomó részét néhány nagy szereplő termeli.
Kis mértékben ugyan, de az euróval szemben gyengült az esti zárásra a magyar deviza.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 708,67 pontos, 0,68 százalékos emelkedéssel 104 739,96 pontos történelmi csúcson zárt szerdán.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a Federal Reserve-nek meg kellene fontolnia egy jelentősebb, 50 bázispontos kamatcsökkentést szeptemberben.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
