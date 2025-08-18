Figyelem! Itt a kötelező boltzár: így változik a Penny nyitvatartása

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A PENNY üzletei augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen zárva tartanak, míg az ünnep előtti és utáni napokon a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat.

Augusztus 20-án, szerdán a PENNY üzletei zárva tartanak. Az ünnepet megelőzően, augusztus 18-19-én (hétfőn és kedden), valamint augusztus 21-től (csütörtöktől) a PENNY országszerte 240 egységében a megszokott nyitvatartási rend szerint várja a vásárlókat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Címlapkép: Getty Images

