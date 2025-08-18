2025. augusztus 18. hétfő Ilona
Figyelem! Itt a kötelező boltzár: így változik a Penny nyitvatartása
Figyelem! Itt a kötelező boltzár: így változik a Penny nyitvatartása

Pénzcentrum
2025. augusztus 18. 10:10

A PENNY üzletei augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen zárva tartanak, míg az ünnep előtti és utáni napokon a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat.

Augusztus 20-án, szerdán a PENNY üzletei zárva tartanak. Az ünnepet megelőzően, augusztus 18-19-én (hétfőn és kedden), valamint augusztus 21-től (csütörtöktől) a PENNY országszerte 240 egységében a megszokott nyitvatartási rend szerint várja a vásárlókat.

Címlapkép: Getty Images
