Lesz tűzijáték augusztus 20-án 2025-ben? Itt vannak a tűzijáték budapesti és vidéki időpontjai, balatoni helyszínei

Augusztus 20-án az összetartozás szimbólumaként tűzijátékkal ünnepeljük Szent István Napját nem csak Budapesten, hanem számos kisebb és nagyobb vidéki településen is. A grandiózus budapesti tűzijáték 2025 évében is megosztja a közönséget: míg egyesek az év várva-várt látványosságaként tekintenek rá, addig mások inkább a tűzijáték ára miatti aggodalmaikat fejezik ki. Na de vajon meg lesz tartva vagy elmarad a tűzijáték 2025-ben? Mi lehet az oka annak, ha elmarad az augusztus 20-i tűzijáték? Hol látható a budapesti tűzijáték 2025 élő közvetítése online és a tévében?

Cikkünkben annak jártunk utána, mi mindent érdemes tudnunk az augusztus 20 tűzijáték megrendezése kapcsán: most megtudhatod, hol lesz tűzijáték 2025-ben, lehetséges-e, hogy elmarad a tűzijáték 2025 augusztus 20-án és melyek a tűzijáték Balaton 2025 évi települései, ahol idén is lesz ünnepi tűzijáték. A Budapest tűzijáték 2025 évében is drága mulatságnak ígérkezik: máris eláruljuk, mennyi a tűzijáték 2025 ára, melyek a rendezvény legfontosabb tudnivalói. A tűzijáték tv közvetítés 2025 során sem maradhat el: mutatjuk, hol látható a tűzijáték 2025 élő közvetítés, hol nézhető a tűzijáték élőben.

Budapest augusztus 20 tűzijáték: megtartják vagy elmarad a tűzijáték 2025-ben?

Az augusztus 20 tűzijáték 2025 évében sem maradhat el a magyar fővárosban, idén ráadásul a tavalyinál is nagyobb látványosságot terveznek. A Tűz és Fények játéka fantázianévre keresztelt tűzijáték és drónshow a Margit-szigettől a Petőfi hídig terjedő, 5 km hosszú Duna-part szakaszon kerül megrendezésre, 2025. augusztus 20-án, 21:00-tól. A Budapest tűzijáték 2025 évében is a budai oldalról nyújtja a legszebb látványt:

minden évben népszerű augusztus 20 tűzijáték néző helyszín Budán a Gellért-hegy és a Filozófusok kertje, a Mansfeld Péter park, Gül Baba türbéje, a Halászbástya és a Várkert Bazár előtti terület. A pesti oldalról a Nehru parton érdemes nézni a tűzijátékot, továbbá remek kilátást biztosít a Petőfi híd is.

Ha mégis elmarad a tűzijáték 2025-ben Budapesten, annak egyedül az időjárás lehet az oka, ugyanis a zivatarok, az erőteljes széllökések és a villámlás jelentős biztonsági kockázatot jelentenek. A tűzijáték ilyen esetekben sem marad el véglegesen: 2022-ben egy héttel, 2024-ben pedig néhány órával halasztották el a rendezvényt az időjárási körülményekre való tekintettel.

A budapesti tűzijáték 2025 ára: mennyibe kerül az augusztus 20-i tűzijáték?

A Kormány a 2025 tűzijáték technikai előkészítésére, lebonyolítására és a hozzá kapcsolódó kommunikációs tevékenységekre

bruttó 3,066 milliárd forintot különített el a költségvetésből. A végső költségkerethez jön továbbá egy több mint 724 millió forintos opciós tétel is, ami várhatóan tovább emeli a 2025-ös tűzijáték árát.

Az említett költségkeret kizárólag a tűzijáték lebonyolításának az árát foglalja magában, nem terjed ki a többi augusztus 20-i programra és a hozzájuk kapcsolódó biztonsági intézkedésekre.

Érdemes összehasonlítanunk az idei költségkeretet a tavalyival: 2024-es budapesti tűzijáték közvetlen költsége körülbelül 2,39 milliárd forint volt, amely alapján elmondhatjuk, hogy az idei kiadások több mint 600 millió forinttal haladják meg a tavalyi tűzijátékét. Ugyanebben az évben a teljes állami ünnepségsorozat – beleértve a koncerteket, a kiállításokat, a légi- és vízi bemutatókat – a sajtóhírek szerint elérte a 15 milliárd forintos összköltséget.

Tűzijáték közvetítés 2025: hol látható a tűzijáték 2025 online vagy a tévében?

Azoknak az érdeklődőknek sem kell aggódniuk, akik nem tudnak Budapestre utazni a tűzijáték élő megtekintésére, a nagy volumenű eseményt ugyanis minden évben közvetítik a tévében.

A tűzijáték 2025 tv-ben élő közvetítés formájában a Duna TV-n lesz látható, 21 órás kezdéssel, az ismétlés pedig 22:50-kor kezdődik a Duna World csatornán. A tűzijáték online a csatotnák MédiaKlikk felületén is követhető, továbbá Magyarország Kormányának YouTube csatornáján is megtekinthetjük.

Tűzijáték Balaton 2025: mely balatoni településeken lesz ünnepi tűzijáték?

A budapesti tűzijáték mellett szintén népszerű turisztikai látványosságnak bizonyulnak a balatoni események, amelyek előreláthatólag a következő helyszíneken és időpontokban lesznek megtartva (a rendezők a változtatás jogát fenntartják):

Alsóörs: augusztus 20., 22:00-tól

Badacsony: augusztus 19., 22:00-tól

Balatonberény: augusztus 20., 21:00-tól

Balatonboglár: augusztus 19., 22:00-tól

Balatonföldvár: augusztus 20., 21:30-tól

Balatonfüred: augusztus 20., 22:00-tól

Balatonkenese: augusztus 20., 21:30-tól

Balatonlelle: augusztus 20., 21:00-tól

Balatonszemes: augusztus 20., 22:30-tól

Balatonvilágos: augusztus 20., 22:00-tól

Csopak: augusztus 20., 21:30-tól

Fonyód: augusztus 20., 22:00-tól

Gyenesdiás: augusztus 20., 21:00-tól

Keszthely: augusztus 20., 21:00-tól

Révfülöp: augusztus 20., 21:00-tól

Siófok: augusztus 20., 22:00-tól

Sümeg: augusztus 20., 21:30-tól

Szigliget: augusztus 20., 21:30-tól

Zalakaros: augusztus 20., 22:00-tól

Zamárdi: augusztus 20., 22:00-tól

Zánka: augusztus 20., 18:00-tól

Nem lesz mindenhol ünnepi tűzijáték: hol marad el, hol lesz tűzijáték 2025-ben vidéken?

A budapesti tűzijáték évek óta vita tárgyát képezi az ünnepség támogatói és ellenzői között: míg a támogatók a 2025 tűzijáték turisztikai jelentőségét hangsúlyozzák, a kritikusok főkén a közpénzből finanszírozott látványosság borsos költségeivel kapcsolatban adnak hangot kétségeiknek. A gazdasági helyzetre való tekintettel, a költségek visszaszorítása céljából, illetve egyéb okokra hivatkozva elmarad a tűzijáték 2025-ben többek között Cegléden, Győrben, Miskolcon és Esztergomban, továbbá Gyöngyösön is.

Az augusztus 20 tűzijáték az említett városokon kívül a népesebb vidéki városokban és vármegyeszékhelyeken, továbbá a turisztikai szempontól népszerű vidéki kistelepüléseken várhatóan idén is meg lesz tartva. Arról, hogy a lakóhelyünkön lesz-e tűzijáték 2025 augusztus 20-án, milyen formában és hány órától lesz megtartva az esemény, minden esetben érdeklődjünk a helyi önkormányzatnál.