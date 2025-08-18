Eger, Visegrád és Pécs vezetik Magyarország legszebb történelmi városainak rangsorát.
Lesz tűzijáték augusztus 20-án 2025-ben? Itt vannak a tűzijáték budapesti és vidéki időpontjai, balatoni helyszínei
Augusztus 20-án az összetartozás szimbólumaként tűzijátékkal ünnepeljük Szent István Napját nem csak Budapesten, hanem számos kisebb és nagyobb vidéki településen is. A grandiózus budapesti tűzijáték 2025 évében is megosztja a közönséget: míg egyesek az év várva-várt látványosságaként tekintenek rá, addig mások inkább a tűzijáték ára miatti aggodalmaikat fejezik ki. Na de vajon meg lesz tartva vagy elmarad a tűzijáték 2025-ben? Mi lehet az oka annak, ha elmarad az augusztus 20-i tűzijáték? Hol látható a budapesti tűzijáték 2025 élő közvetítése online és a tévében?
Cikkünkben annak jártunk utána, mi mindent érdemes tudnunk az augusztus 20 tűzijáték megrendezése kapcsán: most megtudhatod, hol lesz tűzijáték 2025-ben, lehetséges-e, hogy elmarad a tűzijáték 2025 augusztus 20-án és melyek a tűzijáték Balaton 2025 évi települései, ahol idén is lesz ünnepi tűzijáték. A Budapest tűzijáték 2025 évében is drága mulatságnak ígérkezik: máris eláruljuk, mennyi a tűzijáték 2025 ára, melyek a rendezvény legfontosabb tudnivalói. A tűzijáték tv közvetítés 2025 során sem maradhat el: mutatjuk, hol látható a tűzijáték 2025 élő közvetítés, hol nézhető a tűzijáték élőben.
Budapest augusztus 20 tűzijáték: megtartják vagy elmarad a tűzijáték 2025-ben?
Az augusztus 20 tűzijáték 2025 évében sem maradhat el a magyar fővárosban, idén ráadásul a tavalyinál is nagyobb látványosságot terveznek. A Tűz és Fények játéka fantázianévre keresztelt tűzijáték és drónshow a Margit-szigettől a Petőfi hídig terjedő, 5 km hosszú Duna-part szakaszon kerül megrendezésre, 2025. augusztus 20-án, 21:00-tól. A Budapest tűzijáték 2025 évében is a budai oldalról nyújtja a legszebb látványt:
minden évben népszerű augusztus 20 tűzijáték néző helyszín Budán a Gellért-hegy és a Filozófusok kertje, a Mansfeld Péter park, Gül Baba türbéje, a Halászbástya és a Várkert Bazár előtti terület. A pesti oldalról a Nehru parton érdemes nézni a tűzijátékot, továbbá remek kilátást biztosít a Petőfi híd is.
Ha mégis elmarad a tűzijáték 2025-ben Budapesten, annak egyedül az időjárás lehet az oka, ugyanis a zivatarok, az erőteljes széllökések és a villámlás jelentős biztonsági kockázatot jelentenek. A tűzijáték ilyen esetekben sem marad el véglegesen: 2022-ben egy héttel, 2024-ben pedig néhány órával halasztották el a rendezvényt az időjárási körülményekre való tekintettel.
A budapesti tűzijáték 2025 ára: mennyibe kerül az augusztus 20-i tűzijáték?
A Kormány a 2025 tűzijáték technikai előkészítésére, lebonyolítására és a hozzá kapcsolódó kommunikációs tevékenységekre
bruttó 3,066 milliárd forintot különített el a költségvetésből. A végső költségkerethez jön továbbá egy több mint 724 millió forintos opciós tétel is, ami várhatóan tovább emeli a 2025-ös tűzijáték árát.
Az említett költségkeret kizárólag a tűzijáték lebonyolításának az árát foglalja magában, nem terjed ki a többi augusztus 20-i programra és a hozzájuk kapcsolódó biztonsági intézkedésekre.
Érdemes összehasonlítanunk az idei költségkeretet a tavalyival: 2024-es budapesti tűzijáték közvetlen költsége körülbelül 2,39 milliárd forint volt, amely alapján elmondhatjuk, hogy az idei kiadások több mint 600 millió forinttal haladják meg a tavalyi tűzijátékét. Ugyanebben az évben a teljes állami ünnepségsorozat – beleértve a koncerteket, a kiállításokat, a légi- és vízi bemutatókat – a sajtóhírek szerint elérte a 15 milliárd forintos összköltséget.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Tűzijáték közvetítés 2025: hol látható a tűzijáték 2025 online vagy a tévében?
Azoknak az érdeklődőknek sem kell aggódniuk, akik nem tudnak Budapestre utazni a tűzijáték élő megtekintésére, a nagy volumenű eseményt ugyanis minden évben közvetítik a tévében.
A tűzijáték 2025 tv-ben élő közvetítés formájában a Duna TV-n lesz látható, 21 órás kezdéssel, az ismétlés pedig 22:50-kor kezdődik a Duna World csatornán. A tűzijáték online a csatotnák MédiaKlikk felületén is követhető, továbbá Magyarország Kormányának YouTube csatornáján is megtekinthetjük.
Tűzijáték Balaton 2025: mely balatoni településeken lesz ünnepi tűzijáték?
A budapesti tűzijáték mellett szintén népszerű turisztikai látványosságnak bizonyulnak a balatoni események, amelyek előreláthatólag a következő helyszíneken és időpontokban lesznek megtartva (a rendezők a változtatás jogát fenntartják):
- Alsóörs: augusztus 20., 22:00-tól
- Badacsony: augusztus 19., 22:00-tól
- Balatonberény: augusztus 20., 21:00-tól
- Balatonboglár: augusztus 19., 22:00-tól
- Balatonföldvár: augusztus 20., 21:30-tól
- Balatonfüred: augusztus 20., 22:00-tól
- Balatonkenese: augusztus 20., 21:30-tól
- Balatonlelle: augusztus 20., 21:00-tól
- Balatonszemes: augusztus 20., 22:30-tól
- Balatonvilágos: augusztus 20., 22:00-tól
- Csopak: augusztus 20., 21:30-tól
- Fonyód: augusztus 20., 22:00-tól
- Gyenesdiás: augusztus 20., 21:00-tól
- Keszthely: augusztus 20., 21:00-tól
- Révfülöp: augusztus 20., 21:00-tól
- Siófok: augusztus 20., 22:00-tól
- Sümeg: augusztus 20., 21:30-tól
- Szigliget: augusztus 20., 21:30-tól
- Zalakaros: augusztus 20., 22:00-tól
- Zamárdi: augusztus 20., 22:00-tól
- Zánka: augusztus 20., 18:00-tól
Nem lesz mindenhol ünnepi tűzijáték: hol marad el, hol lesz tűzijáték 2025-ben vidéken?
A budapesti tűzijáték évek óta vita tárgyát képezi az ünnepség támogatói és ellenzői között: míg a támogatók a 2025 tűzijáték turisztikai jelentőségét hangsúlyozzák, a kritikusok főkén a közpénzből finanszírozott látványosság borsos költségeivel kapcsolatban adnak hangot kétségeiknek. A gazdasági helyzetre való tekintettel, a költségek visszaszorítása céljából, illetve egyéb okokra hivatkozva elmarad a tűzijáték 2025-ben többek között Cegléden, Győrben, Miskolcon és Esztergomban, továbbá Gyöngyösön is.
Az augusztus 20 tűzijáték az említett városokon kívül a népesebb vidéki városokban és vármegyeszékhelyeken, továbbá a turisztikai szempontól népszerű vidéki kistelepüléseken várhatóan idén is meg lesz tartva. Arról, hogy a lakóhelyünkön lesz-e tűzijáték 2025 augusztus 20-án, milyen formában és hány órától lesz megtartva az esemény, minden esetben érdeklődjünk a helyi önkormányzatnál.
Kapu Tibor az Axiom-4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson, ahol 25 tudományos kísérletet hajtott végre.
Emberi ürülékkel szennyezett víz került a Balatonba Balatonszemesnél, feltehetően egy medence tisztítása során.
Miközben a légiforgalom volumene nagy nehezen visszakapaszkodott a világjárványt megelőző békeév, 2019 szintjére, még mindig elég sok a probléma a reptereken
A Pénzcentrum 2025. augusztus 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Itt a friss jelentés az augusztus 20-i időjárásról: a hét második fele viharos, esős lesz - erre kell készülni
Napos, meleg idővel indul a jövő hét, szerdán, az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen 29-35 Celsius-fok várható.
Megdőlt az országos és fővárosi hajnali melegrekord szombaton - közölte a HungaroMet Zrt. vasárnap a honlapján.
Brutális vihar mossa el a pokoli meleget vasárnap: ezeken a helyeken óriási felhőszakadások várhatók
Viharos széllel, felhőszakadással is számolni kell vasárnap Magyarország nagy részén.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2025. augusztus 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nyaralópiac is lendületet vett az elmúlt fél évben, hasonlóan a lakáspiachoz: az éves szintű áremelkedés elérte a 37 százalékot.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hétvégén tetőzik a kánikula, szombaton akár 39 fokos hőség is várható, majd vasárnaptól enyhülés kezdődik. Helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
Péntek reggel 8 órától vasárnap 24 óráig az egész országra kiadták a vörös kódot.
A BKV azt írja, hogy azonnali, teljes flottavizsgálat következik, hogy utánajárjanak az eseteknek, és elkerüljék a személyi sérüléseket.
Az interneten és a közösségi médiában megjelenő utazási ajánlatok növekvő száma mellett azonban egyre gyakrabban fordulnak elő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok.
Egy nap alatt a harmadik busz gyulladt ki a fővárosban, szerencsére most sem sérült meg senki.
Augusztus 20-án minden eddiginél grandiózusabb tűzijáték és drónshow várja a közönséget a Duna-parton.
Bár egyre több turista vallja magát környezettudatosnak, utazási szokásaikban ez kevésbé tükröződik.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.