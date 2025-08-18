Brutál idő vár ránk augusztus 20. után: búcsúzhatunk a nyártól

Egyre több magyar település dönt úgy, hogy nem rendez tűzijátékot augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén.
Jelentős időjárás-változás várható a következő napokban: a kánikula után egy hullámzó hidegfront érkezik, amely heves záporokat, zivatarokat, erős szelet és számottevő lehűlést hoz magával országszerte.
A hőmérséklet szerdáig fokozatosan emelkedik, augusztus 20-án 30-35 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. A nemzeti ünnep délutánján azonban nyugat felől felhősödés kezdődik egy érkező hullámzó frontrendszer hatására, majd késő délutántól, estétől a Dunántúlon helyenként már záporok, zivatarok is előfordulhatnak - számolt be az Időkép.
Csütörtökön kettészakad az ország: míg délen, délkeleten még kitart a hőség 35-36 fokos maximumokkal, addig északon és nyugaton már csak 23-29 fok várható. A csapadékzóna délnyugat felől terjeszkedik, egyre többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A meteorológiai előrejelzések szerint heves zivatarokra is készülni kell, amelyeket nagyobb méretű jég, felhőszakadás és akár 80-90 km/órát meghaladó széllökések is kísérhetnek - számolt be az Időkép.
Pénteken országszerte változékony időjárás várható. A nap első felében még többfelé valószínű csapadék, délutánra azonban már csak a keleti országrészben számíthatunk további esőre, záporra, zivatarra, miközben nyugat felől megkezdődik a felhőzet felszakadozása. A szél országszerte nyugatira, majd északnyugatira fordul, és sokfelé viharos lökésekkel kísért lesz. A hőmérséklet tekintetében tovább nő a területi különbség: délkeleten még 27-30 fokig emelkedhet a hőmérséklet, az ország többi részén viszont már csak 20-26 fokos maximumok várhatók.
A hétvégén a front mögött mérsékelten meleg idő köszönt be hűvös hajnalokkal és 21-27 fokos nappali csúcsértékekkel. Az északnyugati szél még gyakran megerősödhet, emellett napos-gomolyfelhős időre számíthatunk, és csak elvétve alakulhat ki jelentéktelen zápor. Az előrejelzések szerint a következő időszakban sem valószínű a kánikula visszatérése, a hőmérséklet várhatóan 30 fok alatt marad.
Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó állami rendezvények miatt több belvárosi helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni.
Minden harmadik magyar repülővel indulna nyaralni, sokan akár 8–10 órás út megtételét is vállalnák.
Kapu Tibor az Axiom-4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson, ahol 25 tudományos kísérletet hajtott végre.
Emberi ürülékkel szennyezett víz került a Balatonba Balatonszemesnél, feltehetően egy medence tisztítása során.
Miközben a légiforgalom volumene nagy nehezen visszakapaszkodott a világjárványt megelőző békeév, 2019 szintjére, még mindig elég sok a probléma a reptereken
Napos, meleg idővel indul a jövő hét, szerdán, az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen 29-35 Celsius-fok várható.
Megdőlt az országos és fővárosi hajnali melegrekord szombaton - közölte a HungaroMet Zrt. vasárnap a honlapján.
Brutális vihar mossa el a pokoli meleget vasárnap: ezeken a helyeken óriási felhőszakadások várhatók
Viharos széllel, felhőszakadással is számolni kell vasárnap Magyarország nagy részén.
A nyaralópiac is lendületet vett az elmúlt fél évben, hasonlóan a lakáspiachoz: az éves szintű áremelkedés elérte a 37 százalékot.
A hétvégén tetőzik a kánikula, szombaton akár 39 fokos hőség is várható, majd vasárnaptól enyhülés kezdődik. Helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
Péntek reggel 8 órától vasárnap 24 óráig az egész országra kiadták a vörös kódot.
A BKV azt írja, hogy azonnali, teljes flottavizsgálat következik, hogy utánajárjanak az eseteknek, és elkerüljék a személyi sérüléseket.
Az interneten és a közösségi médiában megjelenő utazási ajánlatok növekvő száma mellett azonban egyre gyakrabban fordulnak elő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok.
Egy nap alatt a harmadik busz gyulladt ki a fővárosban, szerencsére most sem sérült meg senki.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
