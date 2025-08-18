2025. augusztus 18. hétfő Ilona
Utazás

Brutál idő vár ránk augusztus 20. után: búcsúzhatunk a nyártól

Pénzcentrum
2025. augusztus 18. 20:27

Jelentős időjárás-változás várható a következő napokban: a kánikula után egy hullámzó hidegfront érkezik, amely heves záporokat, zivatarokat, erős szelet és számottevő lehűlést hoz magával országszerte.

A hőmérséklet szerdáig fokozatosan emelkedik, augusztus 20-án 30-35 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. A nemzeti ünnep délutánján azonban nyugat felől felhősödés kezdődik egy érkező hullámzó frontrendszer hatására, majd késő délutántól, estétől a Dunántúlon helyenként már záporok, zivatarok is előfordulhatnak - számolt be az Időkép.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Csütörtökön kettészakad az ország: míg délen, délkeleten még kitart a hőség 35-36 fokos maximumokkal, addig északon és nyugaton már csak 23-29 fok várható. A csapadékzóna délnyugat felől terjeszkedik, egyre többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A meteorológiai előrejelzések szerint heves zivatarokra is készülni kell, amelyeket nagyobb méretű jég, felhőszakadás és akár 80-90 km/órát meghaladó széllökések is kísérhetnek - számolt be az Időkép.

Pénteken országszerte változékony időjárás várható. A nap első felében még többfelé valószínű csapadék, délutánra azonban már csak a keleti országrészben számíthatunk további esőre, záporra, zivatarra, miközben nyugat felől megkezdődik a felhőzet felszakadozása. A szél országszerte nyugatira, majd északnyugatira fordul, és sokfelé viharos lökésekkel kísért lesz. A hőmérséklet tekintetében tovább nő a területi különbség: délkeleten még 27-30 fokig emelkedhet a hőmérséklet, az ország többi részén viszont már csak 20-26 fokos maximumok várhatók.

A hétvégén a front mögött mérsékelten meleg idő köszönt be hűvös hajnalokkal és 21-27 fokos nappali csúcsértékekkel. Az északnyugati szél még gyakran megerősödhet, emellett napos-gomolyfelhős időre számíthatunk, és csak elvétve alakulhat ki jelentéktelen zápor. Az előrejelzések szerint a következő időszakban sem valószínű a kánikula visszatérése, a hőmérséklet várhatóan 30 fok alatt marad.
Címlapkép: Getty Images
