Húzós árak a legnépszerűbb hazai gyógyfürdőkben: hihetetlen drága lett a pancsolás 2025-re

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Magyarország évszázadok óta híres gyógyvizeiről és termálfürdőiről, amelyek nemcsak pihenést, hanem gyógyulást is kínálnak. A török hódoltság idején épült fürdők, mint a Széchenyi és a Rudas, ma is működnek, és minden évben turisták tömegeit vonzzák. Az alábbi térképen összeszedtük hazánk legismertebb fürdőit, és azt is megmutatjuk, hogy idén mennyiért válthatunk belépőt a legnépszerűbb helyekre.

Magyarország évszázadok óta híres fürdőiről, amelyek nemcsak a pihenés, hanem a gyógyulás színterei is. A török hódoltság idején épült fürdők, mint a Széchenyi vagy a Rudas, ma is működnek és vonzzák a látogatókat. Az ország gazdag termálvízforrásaival és gyógyvizeivel számos település vált fürdővárossá, kínálva a látogatóknak a pihenés és a gyógyulás lehetőségét. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Bár sokan télen keresnek fel gyógyfürdőket, a nyári hónapokban is egyre többen választják a szabadtéri termálvizes medencéket. A meleg vízben való fürdőzés nemcsak kellemes felfrissülést nyújt, hanem számos egészségügyi előnnyel is jár. A gyógyvizek különböző ásványi anyagokban gazdagok, amelyek hozzájárulnak a bőr regenerálódásához, az ízületek karbantartásához és a stressz csökkentéséhez. A magyar gyógyfürdők vizei különböző ásványi anyagokat tartalmaznak, mint a kén, radon, kalcium, magnézium és szén-dioxid, amelyek mind hozzájárulnak a különböző egészségügyi problémák kezeléséhez. A kénes vizek például reumás panaszok enyhítésére alkalmasak, míg a radonos vizek fájdalomcsillapító hatásúak. A termálvízben való fürdőzés javítja a vérkeringést, erősíti az immunrendszert és elősegíti a méregtelenítést. A vidéki gyógyfürdők különösen kedvezőek, mivel nyugodt környezetet biztosítanak a teljes kikapcsolódásho EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült a nagy termálvíz-titok: óriási szerencséje a magyaroknak, hogy ilyen sok a gyógyvíz Egyedi összetételük és számtalan jótékony hatásuk miatt a magyarországi termálvizek az egészség kulcsává váltak. Legnépszerűbb föürdők Magyarországon 2025 Összeszedtük és térképre tettük hazánk legismertebb fürdőit, és azt is megnéztük, mennyi idén a belépő. Bükfürdő Thermal & Spa



Felnőtt: 6 300 Ft (hétköznap), 6 900 Ft (kiemelt időszak)

Nyugdíjas: 4 300 Ft (hétköznap), 4 700 Ft (kiemelt időszak) Harkányi Gyógyfürdő és Vízivilág Felnőtt: 7 100 Ft (nem kiemelt időszak), 7 500 Ft (kiemelt időszak)

Kedvezményes (diák, nyugdíjas): 6 100 Ft (nem kiemelt időszak), 6 500 Ft (kiemelt időszak) Szarvasi Gyógyfürdő Felnőtt: 3 200 Ft

Nyugdíjas/Diák: 2 750 Ft Szigetvári Gyógyfürdő Felnőtt: 3 800 Ft

Nyugdíjas/Diák: 3 100 Ft

Gyermek: 2 200 Ft Hegykői Termálfürdő Felnőtt: 4 000 Ft

Nyugdíjas: 3 400 Ft

Gyermek (6–14 év): 2 450 Ft Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő Felnőtt: 6 200 Ft

Nyugdíjas/Diák: 5 500 Ft

Gyermek (3–14 év): 4 800 Ft Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda Felnőtt: 3 500 Ft

Nyugdíjas/Diák: 3 000 Ft

Gyermek (3–14 év): 2 500 Ft Saliris Resort Gyógy- és Wellnessfürdő (Egerszalók) Felnőtt: 7 800 Ft

Nyugdíjas/Diák: 6 800 Ft

Gyermek (3–14 év): 5 500 Ft



Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő (Kiskunmajsa) NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Felnőtt: 4 200 Ft

Nyugdíjas/Diák: 3 800 Ft

Gyermek (3–14 év): 3 000 Ft Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő (Kehidakustány) Felnőtt: 5 500 Ft

Nyugdíjas/Diák: 4 800 Ft

Gyermek (3–14 év): 3 800 Ft Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Felnőtt: 4 800 Ft

Nyugdíjas/Diák: 4 200 Ft

Gyermek (3–14 év): 3 500 Ft Hévízi Tófürdő Felnőtt: 7 000 Ft

Nyugdíjas/Diák: 6 000 Ft

Gyermek (3–14 év): 5 000 Ft Zalakarosi Fürdő Felnőtt: 6 500 Ft

Nyugdíjas/Diák: 5 800 Ft

Gyermek (3–14 év): 4 500 Ft Harkányi Gyógyfürdő és Vízivilág Felnőtt: 7 100 Ft (nem kiemelt időszak), 7 500 Ft (kiemelt időszak)

Családi jegy (2 felnőtt + 1 gyermek): 16 500 Ft (nem kiemelt időszak), 17 500 Ft (kiemelt időszak) Hegykői Termálfürdő Felnőtt: 4 000 Ft

Nyugdíjas: 3 400 Ft

Gyermek (6–14 év): 2 450 Ft

Diák: 2 900 Ft

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK