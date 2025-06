Nem álom az olcsó balatoni nyaralás: egyre többen ússzák meg így tizedáron a szállást 2025-ben

A magyarországi kempingezés lassan, de stabilan bővülő szelete a hazai turizmusnak, amely a természetközeli, pénztárcabarát nyaralás iránti növekvő igényre épít. Bár még nem tartozik a tömegek által választott szállásformák közé, a COVID-időszak óta fokozatosan nő az érdeklődés iránta – főként belföldön, de külföldről is. A hazai kempingek többsége háromcsillagos minősítést kapott, az árak pedig messze elmaradnak a szállodai tarifáktól, akár a Balaton partján is. A szektor ugyan fejlődik, de célzott támogatás alig jut neki, a vadkempingezés pedig egyre komolyabb kihívásokat okoz.

A kempingezés Magyarországon egy stabilan jelen lévő, ugyanakkor lassan növekvő szegmense a hazai turizmusnak. Népszerűsége az elmúlt években mérsékelten, de folyamatosan nő, különösen a belföldi turizmus fellendülése és az alternatív, természetközeli nyaralási formák iránti igény növekedése miatt. A COVID-időszak alatt sokan a zsúfolt szállodák helyett inkább a természetközeli, szellősebb szállásformákat választották, ami megnövelte a kempingek iránti érdeklődést.

2023-ban több mint 1,1 millió vendégéjszakát regisztráltak magyarországi kempingekben, a 2024-es évre vonatkozó teljes éves statisztikák még nem állnak rendelkezésre. A vendégek körülbelül 60%-a belföldi, de népszerűek a külföldi (főleg holland, német, cseh, lengyel) turisták körében is. A kempingezés általában jóval olcsóbb, mint szállodában megszállni – különösen a nyári főszezonban, amikor a szállodai árak a legmagasabbak.

Magyarországon jelenleg mintegy 300 kemping működik. Egy 2021-es kormányrendelet alapján 2022-ben indult el az új minősítési rendszer, amely három évre szól. A hazai kempingek túlnyomó része háromcsillagos minősítést kapott, amely ebben a rendszerben emelt szolgáltatási szintet jelenti, de a minősítési kritériumok folyamatosan finomodnak.

Jelentős munka áll mögötte, hogy a jogi, értelmezési és eljárási szempontok összhangba kerüljenek a kritériumokkal és azok magyarázataival. A változtatások a korábbi tapasztalatokra épülnek, és jól tükrözik a rendszer fejlődését, de a minősítést végző szakemberek is egyre felkészültebbek, tapasztaltabbak

- mondta el a Pénzcentrumnak Kisgyörgy Borbála, a Magyar Kempingszövetség elnöke, majd hozzátette, hogy a támogatások terén azonban nem történt előrelépés: a kempingek továbbra sem részesülnek célzott központi fejlesztési forrásokból.

Egyes létesítmények próbálkoznak helyi vagy például programokban való részvétellel konzorciumban, de ezek nem kifejezetten a kempingeknek szólnak, inkább közvetetten lehet belőlük profitálni. Ilyen például egy piacra jutást támogató pályázat, amelyhez egy kemping önállóan nem feltétlenül tudna csatlakozni, de megfelelő együttműködéssel részt vehet.

A szervezet több ilyen kezdeményezés mögé állt be, és támogatja őket, különösen az oktatás és szemléletformálás terén. A generációváltás és a turisztikai szemléletváltás miatt kiemelten fontos, hogy a kempingspecifikus tudás is fejlődjön, és ez a vendégkörre szabott megközelítés is hangsúlyt kapjon.

A Magyar Kempingszövetség az elmúlt években több előadássorozatot is szervezett, elsősorban a téli, szezonon kívüli időszakokra időzítve, amikor lehetőség van a tagsággal mélyebb szakmai párbeszédre. A Kisfaludy pályázat segítségével megvalósult események olyan témákra fókuszáltak, mint az energiaválság, a hulladékgazdálkodás változásai, vagy épp a „mosoly ereje” – azaz a kempinges munkatársak közötti és a vendégekkel történő kommunikáció fejlesztése. A kommunikációs előadások célja, hogy a különböző háttérrel rendelkező munkavállalók jobban értsék a vendégkezelés finomabb szabályait, stílusát is

- fejtette ki Kisgyörgy Borbála.

A Magyar Turisztikai Tanácsadó Testület munkájához is csatlakozott a Kempingszövetség, és idén többoldalas, részletes javaslatcsomagot nyújtottak be a jogszabályi környezet átalakítására. A visszajelzést még várják, de bíznak abban, hogy az adminisztrációs terhek csökkentése végre napirendre kerülhet – erre ugyanis minden visszajelzés szerint égető szükség lenne. A szövetség támogatja a kempingek közösségépítő rendezvényeit is. Az évek óta sikeres családi, motoros vagy autós találkozók egyre népszerűbbek,

Árazás: széles skála, eltérő szolgáltatások

Az árazás rendkívül összetett kérdés a kempingpiacon. Egyes helyeken a vendégek külön fizetnek például már az áramhasználatért, máshol ez bele van építve az árba. A szolgáltatások köre is folyamatosan bővül: sok kemping épít medencét, játszóteret vagy akár kisebb fitneszparkot, ezek természetesen az árképzést is befolyásolják. Egy háromcsillagos vagy középkategóriás kempingben jelenleg 10–12 ezer forint körüli összegből már lehet egy éjszakát eltölteni sátorhelyen – ez jellemzően tartalmazhat például főzési és mosási lehetőséget is.

Kemping sátorhellyel (2 főre):

kb. 10 000 –10 000 Ft/éj (plusz idegenforgalmi adó)

kb. 10 000 –10 000 Ft/éj (plusz idegenforgalmi adó) Lakókocsis vagy lakóautós hely:

kb. 15 000 Ft/éj-től kezdődik 2 főre

kb. 15 000 Ft/éj-től kezdődik 2 főre Mobilház vagy bungaló a kempingben (4 főre):

kb. 30 000–40 000 Ft/éj (felszereltségtől és helyszíntől függően)

Az árakat konkrétan vizsgálva jól látszik, hogy egy szállodai vagy panziós ár töredékéért szállhatunk meg akár közvetlenül a Balaton partján is, igaz, saját sátorról és felszerelésről gondoskodnunk kell.

Bár megjelent a dinamikus árazás is néhány helyen, a szövetség azt tanácsolja a vendégeknek, hogy mindig előzetesen tájékozódjanak, és ha kérdésük van, forduljanak közvetlenül a kempingekhez. A szolgáltatások széles spektruma miatt a közvetlen összehasonlítás nem mindig ad valós képet.

Vadkemping: csak óvatosan!

Az elmúlt időszakban egyre több önkormányzat helyez ki tiltótáblákat az autós és lakókocsis éjszakázás megakadályozására. Ez elsősorban higiéniai és környezetvédelmi okokra vezethető vissza, hiszen az érintett területeken a hulladékkezelés és a tisztántartás egyre nehezebbé válik, amit az önkormányzatok kapacitás-hiány miatt nem tudnak megfelelően ellátni.

A Kemping Szövetség aktív tagjai ezért egy országos hálózat kialakításán dolgoznak, amely szervezett, fizetős éjszakai parkolóhelyeket biztosítana a lakókocsis és autós turisták számára. Ezek a parkolók – amelyek hasonlóak a nyugat-európai mintákhoz – megfelelő infrastruktúrával (ivóvízvételi, szennyvízleadási lehetőségek, automata fizetés) segítenék a kulturált, környezetbarát éjszakázást, és jelentősen csökkentenék a vadkempingezésből fakadó környezeti problémákat.

Fontos megjegyezni, hogy a természetvédelmi területeken a kempingezés bizonyos formái engedélyezettek, azonban ennek szigorú szabályai vannak, amelyeket mindenkinek be kell tartania- a tulajdonos/kezelővel történt előzetes egyeztetés szerint- hogy megőrizzük természeti értékeinket.