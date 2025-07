TOP5 Balaton: ezek a legjobb, lángosozók, halsütők, fagyizók a tó partján

A Balatont sok kritika éri: a nyári szezonban magas árak, gyenge minőség, turistacsapdának tartott büfék. Ugyanakkor a Magyar Konyha „Balaton 2025 – Gasztrokalauz” kiadványa évről évre bemutatja azokat a strandbisztrókat, halsütőket, lángosozókat és fagylaltozókat, ahol valódi minőség vár a vendégekre. Ezek a helyek nem olcsók — de legalább jók. Az idei listából kiderül: a tóparton ma már lehet jól enni.

A Balatont gyakran éri a kritika, miszerint a part menti vendéglátás egyszerre túlárazott és minőségében elmarad a várttól. A strandbüfék és utcai étkezők kínálata sokak számára csalódás — különösen a szezonban, amikor a tömeg és az árak egyszerre emelkednek. Ugyanakkor a tó körül egyre több minőségi, karakteres hely nyílik, ahol valódi gasztronómiai élmények várnak, még ha nem is a legolcsóbb kategóriában.

A Magyar Konyha szerkesztősége 2025-ben ismét kiadta balatoni különszámát, a „Balaton 2025 – Gasztrokalauz” című kiadványt, amely térségi bontásban mutatja be a legjobb strandbisztrókat, halsütőket, lángosozókat, pizzázókat, fagylaltozókat és BBQ-helyeket. A lista olyan vendéglátóhelyeket tartalmaz, amelyek az alapanyagokra, kreativitásra és minőségre is figyelnek, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Balaton ne csak nyaralóhely, hanem gasztronómiai célpont is legyen.

STRANDBISZTRÓ

Chef Beach (Zamárdi)

Fíling (Csopak)

Kalóz (Balatonudvari)

Kicsi csóka (Balatonfügyörök)

Málna (Balatonlelle)

LÁNGOS

Csipi néni (Zamárdi) Hilda Lángosa (Köveskál)

Lángos world (Balatonmáriafürdő)

Pék-lángos (Balatonszemes)

Pippi papa (Nemesgulács)

HALSÜTŐ

Fish House (Sóstó)

Fogas Bisztró (Alsóörs)

Halvödör (Balatonszemes)

Oszi bácsi (Szigliget)

Süllői értekezlet (Tihany)

FAGYLALT