Komoly áremelés jön több balatoni fizetős strandon: ennyivel emelkedik a belépőjegyek ára

A hét második felében beköszönt az igazi nyár, az év első 30 fokos időszaka, így az idő már alkalmas lehet a strandolásra. Ennek apropóján megnéztük, hogyan alakulnak a strandbelépők árai az idei szezonban a Balaton környékén. Mivel az utóbbi 2 évben a járványügyi veszélyhelyzet miatt nem emelhettek az önkormányzatok és a fenntartók egy fillért sem, így több helyről jelezték, idén már nem tologathatják tovább: van ahol a szezonban már 25 százalékkal többet kell fizetni a nyaralóknak a bejáratnál.

Igaz, hogy még csak pár nap telt el a májusból, de az idei balatoni szezonról szóró hírek már hetek óta korbácsolják a kedélyeket: kezdve ott, hogy idén már egészen biztosan nem lesz elegendő mennyiségű munkaerő a strandokon, éttermekben, szállodákban, egészen odáig, hogy részben pont ezért brutális áremelkedésre számíthatunk mind étel, mind pedig szállásfronton.

A nyaralás költségei között nem szabad megfeledkezni azonban a strandbelépők áráról sem, hiszen nem csak a szabadstrandok száma csökken évről évre, de a fizetős létesítmények belépőjegy árai is emelkednek. Holott érdemes ezzel is kalkulálni, hiszen egy hét alatt 10 ezreket is a pénztáraknál hagyhat a család.

Ahogy tavalyi szezonban beszámoltunk róla: 2020 és 2021 között összesen nyolccal kevesebb strandon fürödhetünk ingyen a tó környékén – az idei számokról egyelőre még nincs hír, annyit biztos, hogy az északi part egyetlen szabadstrandján, Örvényesen idén sem kell fizetni.

Balatoni strandbelépők 2022

A járvány első évében, 2020-ban volt olyan település, amelyik 60 százalékkal megemelte a felnőtt jegyek árát - ez részben érthető, hiszen a strandokat működtető önkormányzatok vagy önkormányzati vállalkozások az árak megállapításánál abból indultak ki, hogy a járvánnyal kapcsolatos korlátozások már önmagukban minden strandon csökkentik a várható forgalmat, miközben a plusz feladatok jelentősen növelik a munkaterhet és a kapcsolódó költségeket.

Tavaly azonban más volt a helyzet, már csak azért is mert egy korábbi kormányrendelet a járványra hivatkozva befagyasztotta az önkormányzatok díjemelési lehetőségét - nemcsak a strandoknál. Információink szerint sok helyen tavaly is akartak emelni a fejlesztések és a költségemelkedés miatt, de nem tehették.

Az alábbi táblázat még a 2021-es árakat sorolja fel, idén azonban több helyen is emelnek július 1-től.Aa Pénzcentrum által megkeresett önkormányzatok, városüzemeltetők egy része tervezi, hogy a nyár elejétől kezdve, miután végleg megszűnik a járványügyi veszélyhelyzet, a megnövekedett költségeiket beépítik a belépőjegyek árába.

Balatonakali

A Balatonakali Mandulavirág strandon június 17-én az előző évi, jelen pillanatban előszezoni árakon nyitunk. Amennyiben a jogszabályi háttér lehetővé, akkor átlagosan 25%-os emelésre készülünk július 1-től. Ez már időszerű lenne, ugyanis a 3. szezont kezdjük meg ugyanazokkal az árakkal

– tudtuk meg Kovács Ágnes strandgondnoktól. Cserébe ebben az évben is sok fejlesztés történt, megújultak füves felületek, bővítették a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. Az akadálymentesítés terén is tettek lépéseket, a bejáratnál taktilis vezetősáv, pénztáraknál indukciós hurok, bevezető sétányainkon tapogatható terepasztal, akadálymentes rugós játék csatlakozik a korábbi években kialakított magas színvonalú akadálymentes mosdó-zuhanyzók szolgáltatásaihoz. Árnyas platánsor, korszerű játszótér, vízi csúszda, vízieszköz-kölcsönző várja a vendégeket, akik a sportpályákon, a vízi kalandparban, a strandkönyvtárban, és játszóházban is eltölthetik tartalmasan pihenésüket.

Balatongyörök

Balatongyörökön a strandszezon június 1-én elkezdődik, idén a Szépkilátó alatt is nyílik egy új strandrész, mellyel bővítik a helyi strandolási lehetőségeket. Megkeresésünkre a helyi Tourinform iroda vezetője azt a tájékoztatást adta, hogy az belépőjegyek 2022-ben várhatóan a tavalyi áraknak megfelelően alakulnak, azaz a napi jegy hétköznap 1000 Ft, hétvégén 1200 Ft, de a pontos részleteket még nem kapták meg az önkormányzattól – minden esetben a képviselőtestületé a döntés joga.

Alsóörs

A veszélyhelyzet alatt, 2 éve nem lehetett növelni a strandjegy árakat, júliustól valószínűleg ezt megengedik majd a jogszabályok.

Önkormányzatunk konkrét díjtételekről még nem döntött, de tervezzük a költségek jelentős drágulása miatt az árak emelését. Ezzel egyidejűleg tovább fejlesztjük népszerű strandfürdőnket a Kisfaludy Program 30 millió Ft-os pályázatának is köszönhetően. A minőségi gyepfelület érdekében öntöző berendezést telepítünk, a közvilágítási is bővítjük a járdák mellett, felújítjuk a mozgássérült mosdót és a vakok, gyengénlátók segítésére taktilis jelekkel láttuk el sétányainkat, felállítunk egy hangos térképet, úszóstéget szerzünk be, valamint SUP tárolót is létesítünk

– tájékoztatta a Pénzcentrumot Hebling Zsolt Alsóörs polgármestere.

Balatonföldvár

A tavalyi évben a Keleti strandon 800 forint volt a belépő, a Nyugati strandon 500 forint, értesülésünk szerint egyelőre a tavalyi árakon nyit majd mindkét egység.

A strandfejlesztésnek köszönhetően mára már a Keleti és Nyugati strandra érkező vendégeket egy teljesen megújult család barát környezet fogadja. Új lépcsőlejárókat, egységes megjelenésű információs táblákat helyeztek ki. A régi vizesblokkokat és beltéri öltözőket felújították az elmúlt években. Családbarát WC-t , baba- mama barát szobát alakítottak ki, valamint öltözőkabinokat építettek a pályázatban előírt arculati kézikönyv szerint. Az elmúlt öt évben a két strand fejlesztésére több mint 350 millió forint pályázati forrást nyert Balatonföldvár.

Balatonfüred

Az Esterházy és a Kisfaludy Strandon magasabb rendű jogszabály miatt 2022.06.30-ig nem lehetséges a strandbelépők árának emelése, hogy utána miképp alakulnak az árak, arról egyelőre még nincs információnk. Az idei évben több fejlesztés valósul meg a strandokon: A Kisfaludy Strand megvalósult a vizesblokk akadálymentesítése, új családi wc bővítéssel, energetikai korszerűsítéssel. Az Esterházy Strand pedig akadálymentes, családbarát wc -fejlesztés volt, részleges lépcsőszerkezet fejlesztés, zöldterületfejlesztés: új sétányrész épült, megújult a gyepfelület, a locsolórendszer, a térvilágítás. Akadálymentes lett a kültéri öltöző, több kültéri hulladékgyűjtő került beszerzésre, valamint mentőkatamarán is, és az árnyékolás is korszerűbb lett. A fejlesztések forrását Balatonfüred Város Önkormányzata a Kisfaludy Strandfejlesztési Program Strandfejlesztés 2021. pályázatán keresztül nyerte el mindkét strand esetében.

Révfülöp

Révfülöpön a Szigeti strandon és a Császtai strandon is a tavalyi évben 500 forint volt a belépő, a tervek szerint július elsejétől kerülne sor jegyár emelésre, mivel évek óta azonos áron lehet bejutni – ezt azonban a polgármesteri hivatal részéről nem erősítették meg.

A nyári szezonra elkészül a 71 gyorsforgalmi út Balatonszepezd felőli felüljáró rekonstrukciója, és mindkét strand, valamint a Napfény Camping is nyert a strandfejlesztési pályázaton.

Balatonvilágos

A Községi Fizetős Strandra a napi belépők tavalyi árakon maradnak, ami felnőttek esetében 700 Ft/főt jelent, nyugdíjas, 6-18 év közötti gyermekek részére 500 Ft/fő. A strandon történt fejlesztések közül leglátványosabb az öltözők, vizes blokkok felújítása, a kültéri zuhanyzók kialakítása, a parkosítás és a közlekedő utak javítása. Továbbra is működik a vízi élménypark, ezen kívül pedig lidó (homokos part) került kialakításra, mely főként a kisgyermekes családok kényelmét szolgálja.

Községi Szabad Strandon is történtek fejlesztések: korszerűsítették a kültéri vizes blokkot, baba-mama „szoba” került kialakítása, parkosítottak, ivókutat és bringa pontot építettek ki, e-bike töltési lehetőséggel.

Balatonalmádi

Balatonalmádi négy strandján az árak 2022. május 28. és 2022. június 30. között változatlanok maradnak, majd a veszélyhelyzet feloldását követően 2022. július 1-től módosulnak. Az árváltoztatást a megemelkedett szolgáltatási kiadások mellett az is indokolja, hogy az Önkormányzati működtetés alatt álló strandjainkon nem emelkedtek a jegyárak 2019 óta.

A Wesselényi strandon a megszokott színvonalas szolgáltatások állnak a vendégek rendelkezésére , strandkönyvtár, napozóstég, vízi mentőtorony, vízi sporteszközök (korfball, fejelőkapu) ingyenes használata, vízi napozóterasz, kültéri fitness edzőgépek, tequeball, ingyenes parkoló, jegyautomata, kerékpártároló, játszótér, strandröplabda-pálya és ping-pong asztal. Új szolgáltatás a Vízimentő Magyarországi Szakszolgálatával együttműködve gyermek mentőmellények ingyenes használatba vételi lehetősége.

Balatonberény

Balatonberény sem emel árat, elsősorban azért, mivel ezt csak július 1-től tehetné meg, és szezon közepén inkább nem bolygatnák meg a rendszert. Az utóbbi években itt is rengeteg fejlesztés valósult meg, akadálymentes parkoló és mellékhelyiség épült ki, a bejáratnál több fejlesztés is segíti az akadályozottakat, gyengénlátókat, gyengén hallókat, például egy hangostérkép. Egységesítették a padokat, játszóvár, megújult a kabinsor. Várhatóan a pünkösdi hétvégén már nyitnak, de ez nagyban függ az időjárástól, a medence azonban várhatóan csak a jövő hónap közepén áll üzembe.

