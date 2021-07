Egekben az árak a Balatonnál: ezt tudja a strand, ahová 5000 a belépő

Hozzászokhattunk, hogy a pandémia óta minden, de tényleg minden drágul: júniusban új nyolc és féléves csúcsra, 5,3 százalékra emelkedett az infláció az előző havi 5,1 százalékról. Mindez azonban nem szegi a magyarok kedvét: tombol a nyár szó szerint, így aki teheti, vízközelbe megy, nem is csoda, hogy júliusra gyakorlatilag megtelt a Balaton. Sokat foglalkoztunk már a szállások és a partmenti étkezés áraival, most a fizetős strandok belépődíjait hasonlítottuk össze a tavalyi árakkal.

Egyetlen más olyan jelentőségű turisztika térség sincs Magyarországon, mint a Balaton és környéke, mely a járvány alatt csak tovább növelte jelentőségét. A klasszikus vízparti üdülés mellett természeti látványosságokkal, kulturális attrakciókkal és tartalmas programokkal várja a turistákat a nyári szezonon belül és kívül is.

Legnagyobb vonzereje azonban mégis a víz, a strand. A szállás.hu felmérése szerint a magyarok többsége még mindig inkább a belföldi nyaralást tűzte ki célul, és igen, természetesen a Balaton felé veszik az irány a legszívesebben. Nekik viszont számolniuk kell az árak emelkedésével

"Országos viszonylatban a szálláshelyeken átlagosan 11,5 százalékkal kerül többe egy éjszaka egy főnek, míg a Balatonnál 8 százalék körüli a drágulás” – ismertette a részleteket Trepess Beatrix a portál PR-menedzsere.

De nem csak a szállás, a szolgáltatások árai is emelkedtek: egy négytagú családnak egy kétéjszakás balatoni kaland a legnagyobb jóindulattal, s főleg hatalmas önmegtartóztatással is cirka 70 ezer forint, azonban könnyen százezer forint fölé kúszik a hosszú hétvége, ha nem vigyáznak a költésekre. Egy kellemes, minden nagyzolást nélkülöző rövidke nyaralás is könnyedén átlépheti a 150 ezer forintot is.

Költségek, amikkel nem számolunk előre

A szállás, az utazás és az étkezés mellett kevesen gondolnak a strandbelépőre, holott érdemes ezzel is kalkulálni, hiszen

egy hét alatt 10 ezreket is a pénztáraknál hagyhat a család.

A múlt évi őrületes drágulás után, idén nem emelkedtek a strandbelépők a magyar tenger partján. Tavaly volt olyan település, amelyik 60 százalékkal megemelte a felnőtt jegyek árát 2019 és 2020 között. Ez részben érthető, hiszen a strandokat működtető önkormányzatok, vagy önkormányzati vállalkozások az árak megállapításánál abból indultak ki, hogy a járvánnyal kapcsolatos korlátozások már önmagukban minden strandon csökkentik a várható forgalmat, miközben a plusz feladatok jelentősen növelik a munkaterhet és a kapcsolódó költségeket – számolt be tavaly a HelloVidék. Akkor, 2020 nyarának legelején még nem lehetett sejteni, hogy az utóbbi évek egyik legerősebb szezonja előtt álltak.

Idén azonban más a helyzet, már csak azért is mert egy korábbi kormányrendelet a járványra hivatkozva befagyasztotta az önkormányzatok díjemelési lehetőségét - nemcsak a strandoknál. Információink szerint sok helyen idén is akartak emelni a fejlesztések és a költségemelkedés miatt, de nem tehették.

Ahogy a táblázatból is látszik, a belépők árai nem sok helyen haladják meg az ezer forintot,

az átlagos belépő egy felnőtt részére hétköznap a főszezonban 800 forint.

A tihanyi Plage 18-at tulajdonképpen nem is érdemes összehasonlítani a többi, hagyományos balatoni stranddal, hiszen ott nem feltétlenül a családi fürdésről szól a szolgáltatás.

A balatoni strandok egy részéhez már mobilapplikáció segítségével is lehet jegyet venni, így érdemes ezt választani, hogy megússzuk a tűző napon a sorban állást. Vannak ugyan még olyan fürdőzésre kijelölt partszakaszok, ahol ingyen mártózhatunk, ám ezek jellemzően inkább a déli parton: összességében a negyven fürdőzésre kijelölt partszakasszal rendelkező tóparti település közül 21-ben csak pénzért lehet mártózni.

Megéri, nem éri?

Sok település, aki korábban úgy döntött, nem teszi fizetőssé a strandjait, ebben látja a vonzerejét: arra számítanak, így több turista keresi majd fel őket. Azonban a strand ingyenessége nem biztos, hogy annyira fontos vonzerő lehet az adott helyen megszállni is akaró vendégeknek, amíg a belépők összege körülbelül megegyezik egy korsó sör, vagy egy tejfölös lángos árával. „A strandolás drágulását elsősorban az ételek, italok és egyéb szolgáltatások árának emelkedése okozza. Ez szerintem nagyon vissza fog ütni. Részben elmaradnak a vendégek, részben olcsóbb megoldást - hűtőtáskás büfézést – választanak” – mondta el a Pénzcentrumnak Győrffy Árpád, a Balatontipp szerkesztője, majd hozzátette, amennyiben annyira fontos lenne a strand ingyenessége, akkor például Siófokon nem mennének a Nagystrandra vagy a Sóstói strandra (700 forint), hanem a több kilométer hosszú, megfelelő szolgáltatásokkal rendelkező szabadstrandot használná mindenki.

A mai szabadstrandok többségén üzletileg meg sem érné a díjszedés, mert olyan plusz kötelmekkel, technikai feltételek megteremtésével járna, ami elvinné az esetleges bevételt. Néhol a kis méret eleve kizárja ezt a lehetőséget. Természetesen vannak, akik szeretik a szabadstrandokat, de nem hiszem, hogy emiatt választanának egy-egy települést.