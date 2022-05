Mi folyik a Balatonnál: Egyiptomban, Görögországban is olcsóbb lehet egy üdülés, mint a magyar tengernél

Munkaerő-hiány és infláció felett emelkedő költségek – ezek a hazai turizmus előtt álló legnagyobb kihívások az idei évben. Az iparági szövetség 10-15 százalékos visszaeséssel kalkulál a vendégéjszakák számában. A belföldi nyarálsok árát már csak ezek miatt sem igazán fogják fékezni az árstopok és semmi más. Külföldre pedig sok esetben olcsóbb eljutni, mint a Balatonon üdülni - derül ki a Forbes.hu cikkéből.

A portálnak Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) tiszteletbeli elnöke azt mondta, a tavalyihoz képest 10-15 százalékos visszaesésre számítanak a vendégéjszakák számában. Szerinte most egyértelműen a munkaerő-hiány a legnagyobb gond, de elszállt az ágazat kiadási oldala is, Hiába alakul akár 15 százalék körül az infláció, nő ennyivel a szálláshelyek bevétele, a kiadások emelkedését nem lehet ellensúlyozni, mert minden drágul: energia, élelmiszer, munkaerő.

Mivel a hatósági intézkedések nem tudják alacsonyan tartani a turisztikai ágazat árainak emelkedését, így egy átlagos nyaralás költsége az inflációnál nagyobb ütemben nőhet. Közben a külföldi utazások iránt nőtt a kereslet.

Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) szóvivője szerint a legnépszerűbb három célország Horvátország, Görögország és Törökország, de Egyiptom, Tunézia, Olaszország és Spanyolország is az élbolyban van.

Az ágazat arra számít, hogy a kifejezetten jónak számító 2019-es év forgalmának 80 százalékát is elérheti a külföldi utazások volumene. Még úgy is, hogy 2021-hez képest szinte minden utazási típusnál nagyjából 10 százalékos drágulás várható. Bakó Balázs úgy véli, a horvát vagy görög utak még az utazási költségekkel együtt is versenyképesek lehetnek egy hasonló időtartamú, kategóriájú balatoni nyaralással. Ez igaz lehet akár egy charter repülőjárattal történ Görögországba, vagy Egyiptomba szervezett nyaralásra is.