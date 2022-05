Mégis, mi folyik a Balatonnál? Egymilliós fizetéssel, ingyen szállással sincs elég vendéglátós

A turizmus két év után végre ígéretes nyári szezon elé néz, de a sok foglalás még nem garantálja, hogy az utóbbi két év nehézségei után fellélegezhetnének az ágazat dolgozói. Továbbra is nagy a munkahiány a vendéglátásban és a szállodaiparban, így nem biztos, hogy lesz elég ember idén. Ráadásul óriási béreket kérnek a munkavállalók, amihez nem mindig társul kellő tapasztalat. Két szakértőt kérdeztünk arról, mire lehet számítani a hazai turizmusban idén nyáron.

A turizmus-vendéglátás volt az egyik olyan terület, ahol a pandémia a legkeményebben éreztette a hatását. A 2020-as óriási visszaesés miatt sok volt az elbocsátás, de tavaly nyáron úgy tűnt, hogy valamennyire magához térhet a szektor. Azonban a várva várt visszapattanás 2021-ben még nem jött el. Az idei nyár már nem csak a foglalások száma alapján bíztató, hanem azért is, hogy itthon március óta megszüntették a járvány miatti korlátozásokat.

Nem csak az utazási feltételek megkönnyítése miatt ígérkezik jónak az idei nyár a turizmusban: a KSH adatai szerint 2022. első negyedévében ebbe a szektorba vették fel a legtöbb embert – nem kevesebb, mint 35 ezerrel dolgoznak most többen a vendéglátásban és a szállásadóknál, mint 2021 első három hónapjában. Összesen 175 ezer főt tett ki ez a szám idén márciusban. Ez még növekedést is jelent ahhoz képest, hogy 2020. februárban még 116 ezren dolgoztak a szálláshely-, szolgáltatás- és vendéglátás területén. A bővüléstől függetlenül viszont komoly gondokkal kell szembenéznie a szektornak a mostani szezonban.

De mit jelent ez a valóságban?

Hiába vettek fel sok embert a szálloda- és vendéglátóiparba, a munkaerőhiány még mindig gondot jelent. A járvány miatt nagyon sokan kényszerültek tartósan új munkát találni más területen, ezt a kiesést pedig nem lehet pár hónap alatt pótolni a szezon előtt. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint ugyan a foglalások alapján nagyon jónak ígérkezik az idei nyár forgalma, azért a helyzet közel sem ilyen rózsás. A szakemberek hiánya és a magas infláció nagy probléma a munkaadóknak. Emiatt a jelen helyzetben csak nagyon magas fizetésigényű jelentkezők vannak, akiknél nincs meg feltétlenül a magas bérigényhez társuló tapasztalat és tudás.

Hogy látják a helyzetet a vendéglátásban?

Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipari Testületének elnöke arról beszélt lapunknak, hogy a mostani bérek már-már irreálisak, a vendéglátósoknak pedig nagyon nehéz felmérni, valóban lesz-e annyi bevételük a szezon alatt, hogy ezeket fedezni tudják. Ő úgy látja, hogy kereslet idén bőven lesz, azonban ehhez nem lesz elég ember az ágazatban. Kovács László szerint az emberekben megvan az utazási kedv, amire akad bőven pénzük is az utóbbi két év után, viszont a szektorban jelenleg nincs meg a kapacitás ezeknek az igényeknek a kielégítésére.

Kovács ezen kívül egy másik fontos problémáról is beszélt, amivel a vendéglátósoknak most szembe kell nézni: az óriási drágulással. Nem csak egyes alapanyagok ára emelkedett meg 40–50%-kal tavalyhoz képest, hanem az energiaárak is jóval magasabbak most, például 1 kW áram ára egy év alatt 25 forintról 150-re nőtt.

Ezt a drágulást pedig az éttermek nem tudják az ajtónál megállítani; a tulajdonosok kénytelenek lesznek maguk is drágítani

- mondta el lapunknak a Magyar Vendéglátók Ipari Testületének elnöke, aki hozzátette, mindezt csak súlyosbítja a lezárások alatt tapasztalt bevételkiesés, valamint a vengéglátósoknál a nehéz helyzetben elmaradtak az utóbbi két évben az áremelések.

Visszafordíthatatlan változások a turizmusban

Sárvári-Deák Zsófia, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének főtitkára arról beszélt lapunknak, hogy az elmúlt két évben nagy mértékben átalakult a turizmus, köztük a foglalási szokások is:

Korábban az volt jellemző, hogy a magyarok tudatosan előre tervezték az utazásaikat, ezt viszont ellehetetlenítette a járvány, emiatt pedig sokan inkább kivárnak

A belföldi utazásoknak csak kisebb részét foglalták le előre, mint korábban, míg a külföldi nyaralásoknál ez az arány azért nagyobb az utak komplexitása miatt. A szakember szerint várhatóan idén is magas kihasználtsággal fognak működni a hazai szállodák a nyári szezonban, legfőképp a Balaton, mely egyértelműen a belföldi vendégek legnépszerűbb célpontja ezekben a hónapokban.

Sárvári-Deák Zsófia szerint is sokkal jobbak a kilátások az idei évre vonatkozóan, mivel az elmúlt két évben még az EU-n belüli utazás sem volt korlátozásoktól mentes és a repülőjáratok jelentős hányada is leállításra került. Az optimista kilátásokat azonban beárnyékolja a magas infláció és az orosz-ukrán háború, valamint a már korábban említett alapanyag- és energiaköltség-drágulás.

A jövedelmezőség szempontjából egyértelműen egy nagyon nehéz időszak áll a szállodaipar előtt

- vélekedett Sárvári-Deák Zsófia.

Mire számíthatunk akkor?

Látszik, hogy nem egyszerű a helyzet a szálloda- és vendéglátóiparban: az embereknek most lenne pénze utazni, de félő, hogy kevés lesz a munkaerő. Arról mi is írtunk korábban, hogy a híres tihanyi étterem, a Malackrumpli tulajdonosa kifakadt, hogy bizonyos pozíciókba 800 ezres nettó bér alatt már nem is találni embert. Balantonlellén pedig már napi 8 órás, heti öt napos munkára keresnek embert 1 milliós fizetéssel, szállással, teljes ellátással, de ehhez sem a nyelvtudás, sem a szakmai tapasztalat nem feltétel.

Jelenleg előnyben vannak azok az éttermek és szállodák, melyek állandó személyzetet tartanak fenn, és nem kell most nyárra új munkaerőt találniuk. Ugyan jóval több foglalással lehet számolni idén nyáron a turizmusban, mégis óriási kihívás előtt áll szektor: képes lesz-e vajon a lépést tartani a járvány előtti szinthez közelítő kereslettel, miközben komoly munkaerőhiánnyal és költségnövekedéssel kell megküzdenie? Ezek alapján valószínű, hogy a 35 ezres év eleji létszámbővülés csak a kezdet volt, ha a szálloda- és vendéglátóipar sikeres szezont akar maga mögött tudni.