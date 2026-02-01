Több hullámban érkezhet csapadék, a hőmérséklet sokfelé fagypont közelében marad, és a szél is élénkülhet.
Brutál szélsőségek jönnek jövő héten: északon fagypont, délen tavaszias meleg – ezzel kevesen számoltak
Az átlagosnál enyhébb időjárás várható február első hetében. A hőmérséklet csúcsértéke keddtől emelkedik és a hét második felében délutánonként a déli országrészben már 14 Celsius-fok is lehet, míg az északi országrészben marad a 4-5 fok. A hét elején még előfordulhat havazás, havas eső, ónos eső, majd egyre inkább esőre kell készülni, derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
Hétfőn túlnyomóan borult idő várható, de a nap második felében elkezdhet szakadozgatni a felhőzet. Délelőtt még elszórtan fordulhat elő hószállingózás, kisebb havazás, a Dunántúlon helyenként havas eső, gyenge eső, majd délután már csökken a csapadékhajlam. Napközben nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás, majd főként estétől a Dunántúlon megélénkül, néhol északnyugaton megerősödhet a déliesre forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul.
Kedden délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, reggel még helyenként az Alföldön kevesebb lehet a felhő, illetve napközben nyugaton, délnyugaton szakadozhat, vékonyodhat átmenetileg a felhőtakaró, ezeken a tájakon néhány órára a nap is kisüthet. Estig elszórtan kisebb vegyes halmazállapotú csapadék is várható. Északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző, melyet az ország többi részéhez hasonlóan ott is átmenetileg ónos eső, havas eső, majd eső válthat fel, majd estétől újabb hullámban érkezik csapadék. A délkeleti, keleti szél a keleti tájak kivételével többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban általában mínusz 5 és 0 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhő részeken ennél több fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. Délután többnyire mínusz 1 és plusz 8 fok közötti hőmérséklet valószínű, de a naposabb délnyugati, nyugati tájakon 10 fok körül alakulhat a maximum, a középső és északkeleti országrészben lesz a leghidegebb az idő.
Szerdán általában erősen felhős vagy borult idő valószínű többfelé (sáros) esővel, északkeleten eleinte még vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. Az általában keleties irányú szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik, míg a déli országrészben a délies szél erősödhet meg. Hajnalban mínusz 1 és plusz 6, délután 2 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, északon, északkeleten lesz hidegebb, délen pedig enyhébb az idő.
Csütörtökön felhős idő valószínű, de különösen a nap második felében délnyugat felől átmenetileg nagyobb területen is felszakadozhat a felhőzet. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délies szelet élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban mínusz 1 és plusz 7, délután 4 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, továbbra is északkeleten lesz hidegebb az idő.
Pénteken ismét záródik a felhőtakaró, így általában erősen felhős vagy borult idő valószínű. Reggelre párássá válhat a levegő, köd is képződhet. Szórványosan eső, zápor előfordulhat. Az északias irányba forduló szél néhol megélénkülhet. Hajnalban mínusz 1 és plusz 6, délután 4 és 14 fok közötti értékek valószínűek.
Szombaton erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd nyugat felől szakadozhat a felhőtakaró. Többfelé párásság, köd is előfordulhat. Szórványosan eső, zápor kialakulhat. Az északnyugati, nyugati szél megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Hajnalban mínusz 1 és plusz 6, délután 5 és 13 fok közötti hőmérséklet várható.
Vasárnap megvastagszik a felhőtakaró, emellett éjszaka többfelé párássá válhat a levegő, köd is képződhet. Helyenként kisebb eső előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban mínusz 3 és plusz 4, délután 2 és 10 fok közötti jőmérsékletek valószínűek.
