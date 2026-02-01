Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 1.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. február 1.

Névnap

Ignác

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 381.42 Ft

CHF: 416.28 Ft

GBP: 440.31 Ft

USD: 321.78 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. január 31.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 5. héten emelkedő számsorrendben a következők:

9, 25, 44, 45, 55

Joker: 001533

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 21 db

3-as találat: 3048 db

2-es találat: 87787 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 40540 Ft

MOL: 3930 Ft

RICHTER: 10770 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.02.02: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, arrafelé a nap is kisüthet. Estétől az ország délnyugati felén átmenetileg akár ki is derülhet az ég. Hószállingózás, gyenge havazás még szórványosan előfordulhat, napközben néhol gyenge havas eső, eső is lehet. A nap második felére csökken a csapadékhajlam. Az északkeleti szél délire, délkeletire fordul, estétől északnyugaton több helyen megélénkülhet, Sopron térségében akár erős lökések is kísérhetik. A minimum általában -5 és 0 fok között várható, északkeleten ennél kissé alacsonyabb értékek is lehetnek. A maximum -2 és +5 fok között alakul, északkeleten lesz hidegebb, délnyugaton pedig enyhébb az idő.

2026.02.03: Délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, előtte még az Alföldön kevesebb lehet a felhő, illetve napközben nyugaton, délnyugaton szakadozhat, vékonyodhat átmenetileg a felhőtakaró, ezeken a tájakon néhány órára a nap is kisüthet. Estig elszórtan kisebb vegyes halmazállapotú csapadék is várható. Északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző, melyet az ország többi részéhez hasonlóan ott is átmenetileg ónos eső, havas eső, majd eső válthat fel. A délkeleti, keleti szél a keleti tájak kivételével többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban általában -5, 0 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhő részeken ennél több fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. Délután -1, +9 fok valószínű, a középső és északkeleti országrészben lehet a leghidegebb.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, ezért hidegfront jellegű változások tapasztalhatók. Fejfájás, migrén jelentkezhet. (2026.02.01)

Akciók

