2026. február 1. vasárnap Ignác
-2 °C Budapest
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 1.)
Utazás

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 1.)

Pénzcentrum
2026. február 1. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. február 1.

Névnap

Ignác

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 381.42 Ft
CHF: 416.28 Ft
GBP: 440.31 Ft
USD: 321.78 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. január 31.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 5. héten emelkedő számsorrendben a következők:
9, 25, 44, 45, 55
Joker: 001533

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 21 db
3-as találat: 3048 db
2-es találat: 87787 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 40540 Ft
MOL: 3930 Ft
RICHTER: 10770 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.02.02: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, arrafelé a nap is kisüthet. Estétől az ország délnyugati felén átmenetileg akár ki is derülhet az ég. Hószállingózás, gyenge havazás még szórványosan előfordulhat, napközben néhol gyenge havas eső, eső is lehet. A nap második felére csökken a csapadékhajlam. Az északkeleti szél délire, délkeletire fordul, estétől északnyugaton több helyen megélénkülhet, Sopron térségében akár erős lökések is kísérhetik. A minimum általában -5 és 0 fok között várható, északkeleten ennél kissé alacsonyabb értékek is lehetnek. A maximum -2 és +5 fok között alakul, északkeleten lesz hidegebb, délnyugaton pedig enyhébb az idő.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

2026.02.03: Délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, előtte még az Alföldön kevesebb lehet a felhő, illetve napközben nyugaton, délnyugaton szakadozhat, vékonyodhat átmenetileg a felhőtakaró, ezeken a tájakon néhány órára a nap is kisüthet. Estig elszórtan kisebb vegyes halmazállapotú csapadék is várható. Északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző, melyet az ország többi részéhez hasonlóan ott is átmenetileg ónos eső, havas eső, majd eső válthat fel. A délkeleti, keleti szél a keleti tájak kivételével többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban általában -5, 0 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhő részeken ennél több fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. Délután -1, +9 fok valószínű, a középső és északkeleti országrészben lehet a leghidegebb.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, ezért hidegfront jellegű változások tapasztalhatók. Fejfájás, migrén jelentkezhet. (2026.02.01)

#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
2026. február 1.
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2026. január 31.
Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?
2026. január 31.
10 évvel is meghosszabbíthatja az életet a korai nyugdíjba vonulás? Ezt mutatják valójában a számok
2026. január 31.
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
2026. január 30.
Komoly krízissel néz farkasszemet milliónyi magyar: 2026-ban minden haramdik család érintett
NAPTÁR
Tovább
2026. február 1. vasárnap
Ignác
5. hét
Február 1.
A Magyar Köztársaság napja
Február 1.
A civilek napja
Február 1.
A Tisza élővilágának napja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államadósság
tágabb értelemben az államkincstár által igénybe vett és még vissza nem fizetett hitelek, szűkebb értelemben az államkölcsönök összege.

Több kisokos

