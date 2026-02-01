Starmer szerint az EU-val való közeledés javíthatja a gazdasági növekedést és csökkentheti az árakat, még ha kompromisszumot is jelent a szuverenitásból.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 1.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. február 1.
Névnap
Ignác
Friss hírek
- Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
- Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?
- 10 évvel is meghosszabbíthatja az életet a korai nyugdíjba vonulás? Ezt mutatják valójában a számok
- Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
- Komoly krízissel néz farkasszemet milliónyi magyar: 2026-ban minden haramdik család érintett
- Ezek a legjobb nyaralóhelyek Magyarországon 2026-ban: top útikalauz, nemcsak stopposoknak
Deviza árfolyam
EUR: 381.42 Ft
CHF: 416.28 Ft
GBP: 440.31 Ft
USD: 321.78 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2026. január 31.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 5. héten emelkedő számsorrendben a következők:
9, 25, 44, 45, 55
Joker: 001533
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 21 db
3-as találat: 3048 db
2-es találat: 87787 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 40540 Ft
MOL: 3930 Ft
RICHTER: 10770 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.02.02: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, arrafelé a nap is kisüthet. Estétől az ország délnyugati felén átmenetileg akár ki is derülhet az ég. Hószállingózás, gyenge havazás még szórványosan előfordulhat, napközben néhol gyenge havas eső, eső is lehet. A nap második felére csökken a csapadékhajlam. Az északkeleti szél délire, délkeletire fordul, estétől északnyugaton több helyen megélénkülhet, Sopron térségében akár erős lökések is kísérhetik. A minimum általában -5 és 0 fok között várható, északkeleten ennél kissé alacsonyabb értékek is lehetnek. A maximum -2 és +5 fok között alakul, északkeleten lesz hidegebb, délnyugaton pedig enyhébb az idő.
2026.02.03: Délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, előtte még az Alföldön kevesebb lehet a felhő, illetve napközben nyugaton, délnyugaton szakadozhat, vékonyodhat átmenetileg a felhőtakaró, ezeken a tájakon néhány órára a nap is kisüthet. Estig elszórtan kisebb vegyes halmazállapotú csapadék is várható. Északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző, melyet az ország többi részéhez hasonlóan ott is átmenetileg ónos eső, havas eső, majd eső válthat fel. A délkeleti, keleti szél a keleti tájak kivételével többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban általában -5, 0 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhő részeken ennél több fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. Délután -1, +9 fok valószínű, a középső és északkeleti országrészben lehet a leghidegebb.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, ezért hidegfront jellegű változások tapasztalhatók. Fejfájás, migrén jelentkezhet. (2026.02.01)
A Pénzcentrum 2026. január 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A fagypont körüli hőmérséklet miatt azonban sok helyen előfordulhat, hogy a lehullott hó hamar elolvad.
Gyakorlatilag használhatatlanná vált a budapesti MOL Bubi közbringarendszer.
Az Atlanti-óceán felől egy úgynevezett légköri folyó éri el Nyugat-Európát, amely jelentős mennyiségű csapadékot hozhat.
A Pénzcentrum 2026. január 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csúnya, amit az időjárás a hétvégére tartogat: megint jöhet a havazás, de esernyő biztosan kelleni fog
Borongós, több helyen csapadékos idővel telik a hétvége: pénteken főként eső, néhol havas eső is előfordulhat.
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: A vendéglátás régi működési modellje fenntarthatatlanná vált
Budapest turizmusa egyszerre küzd az Airbnb árnyomásával, a prémium vendégkör lassú érkezésével.
A kulcsszéfek feltörése, a kódok kiszivárgása és a lakások önkényes elfoglalása mára mindennapos kockázattá vált a belvárosban.
Özönlenek a magyar turisták ebbe az országba: februárban különösen nagy roham várható - ez áll a hátterében
Az itáliai álomutazás érdekében néhány dolgokra érdemes a szokásosnál nagyobb figyelmet fordítani.
Az adatok alapján Vir, Crikvenica és Zadar a legkeresettebb település a magyar vendégek körében.
A hétvégén a lehűléssel együtt a csapadék halmazállapota is változik: az eső egyre több helyen havas esőbe, helyenként hóba megy át.
Január 1-jétől szigorúbb szabályok szerint zajlanak a hivatalos horgászversenyek Magyarországon. A MOHOSZ új versenyszabályzata egyértelmű tiltásokat vezet be, az alkoholfogyasztástól a dohányzásig.
A Pénzcentrum 2026. január 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A déli határ mentén kedvezőbbek lehetnek a körülmények, időnként napsütés is előfordulhat.
A Kristin névre keresztelt vihar több mint 800 ezer embert hagyott áram nélkül Közép- és Észak-Portugáliában.
A heves viharok és havazás miatt leálltak a kikötői terminálok Nyugat- és Délnyugat-Európában, a Maersk hajói menedéket keresnek.
Szerda reggel olajfoltra lettek figyelmesek a Rákos-patak mentén, a katasztrófavédelem már intézkedik a szennyezés felszámolásán.
A budapesti repülőtérről induló járatokra most rendkívül kedvező, 15 ezer forint alatti retúrjegyárak érhetők el több európai nagyvárosba.
