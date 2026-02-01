2026. február 1. vasárnap Ignác
Fordulat jön az időjárásban: a havas eső, a fagy és a szél egyszerre csaphat le

Pénzcentrum/MTI
2026. február 1. 08:35

Túlnyomóan borult, helyenként tartósan párás idő várható, miközben több hullámban, elszórtan gyenge csapadék is előfordulhat. A hőmérséklet csökkenésével egyre inkább a havazás és a hószállingózás válhat jellemzővé, az északkeleti térségekben pedig a szél is élénk lehet.

Vasárnap borult, egyes körzetekben tartósan párás idő várható, de az északkeleti harmadban helyenként időszakosan vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet.

Több hullámban, több helyen valószínű gyenge intenzitású csapadék: havazás, hószállingózás, havas eső, eső, szitálás egyaránt előfordulhat, de a hőmérséklet csökkenésével egyre inkább a szilárd halmazállapot válik jellemzővé.

Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de az északkeleti, vasárnap emellett a délnyugati tájakon élénk lesz az északkeleti, keleti szél, a Zemplénben egy-egy erős széllökés is előfordulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően -4 és +2 fok között alakul, ugyanakkor amennyiben az északkeleti tájakon szakadozottabbá válik a felhőzet, ott ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában -2 és +4 fok között valószínű, de a délnyugati tájakon előfordulhat ennél kissé melegebb is.
Címlapkép: Getty Images
