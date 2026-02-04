2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
hálapénz, paraszolvencia, orvos, kórház
Egészség

Kimondták végre a rettegett Nipah-vírusról: tényleg itt lehet a következő világjárvány?

infostart.hu
2026. február 4. 08:30

Magyarországon és az Európai Unióban nem azonosítottak Nipah-vírusfertőzést, és a szakértők szerint rendkívül valószínűtlen, hogy a vírus világjárványt okozzon - nyilatkozta Torma Albert egészségügyi veszélyhelyzeti általános helyettes országos tisztifőorvos - írta meg az Infostart.

A nemzetközi médiában megjelent aggodalmak ellenére a Nipah-vírus nem jelent reális veszélyt Európában - hangsúlyozta Torma Albert az InfoRádiónak adott interjújában.

A tisztifőorvos kiemelte, hogy a Nipah nem ismeretlen kórokozó, Indiában már a hetedik, Nyugat-Bengáliában pedig a harmadik járványt okozza. A vírusnak két fő genetikai vonala létezik: a malajziai és a bangladesi.

Nincs reális esélye egy újabb világjárványnak. Rendkívül valószínűtlen az, hogy ez a vírus megjelenjen Európában, vagy ebből világjárvány legyen. Járványtani szempontból ez a vírus jól kezelhető

- fogalmazott a szakember.

A malajziai változatot 1999-ben azonosították, halálozási aránya 40 százalék körüli. Enyhe légúti tünetekkel jár, de gyors neurológiai állapotromlást okoz. Az esetek mintegy 10 százaléka tünetmentes, 20 százalékban pedig maradandó epilepszia vagy mozgászavarok alakulhatnak ki.

A jelenlegi indiai járványt a bangladesi genetikai vonal okozza, amelyet 2001-ben azonosítottak. Ennek halálozási rátája körülbelül 70 százalék. Erős torokfájással és influenzaszerű tünetekkel kezdődik, súlyos tüdőgyulladást okozhat, hasonlóan a súlyos Covid-fertőzéshez, de tünetmentes fertőzöttek gyakorlatilag nincsenek.

Torma Albert részletesen elmagyarázta, miért valószínűtlen, hogy a bangladesi vonalból világjárvány alakuljon ki. A vírus csak nagyon szoros ember-ember közötti kontaktus esetén terjed, például kórházi ápolás során, és nem képes másfél méteres távolságra terjedni, mint a koronavírus. Emellett a lappangási időszakban (4-14 nap) a fertőzött személy nem adja tovább a vírust, amikor pedig tünetek jelentkeznek, a beteget izolálják és felderítik kontaktjait.

A szakértő elismerte, hogy a Nipah-vírus ellen nincs specifikus terápia, csak tüneti kezelés lehetséges, de hangsúlyozta, hogy a Covid-járvány tapasztalatai segíthetnek a nagyobb járványok kezelésében.

Azoknak, akik olyan területre utaznak, ahol a vírus jelen van, Torma Albert azt tanácsolta, hogy ne pánikolják el a helyzetet, és ne halasszák el útjukat. A vírus három módon terjed: állatról (főként gyümölcsdenevérről) emberre, fertőzött élelmiszerek útján, valamint emberről emberre testnedvekkel való érintkezés során. A fertőzés elkerülése érdekében elegendő betartani az alapvető higiéniai szabályokat, kerülni a mosatlan gyümölcsök és ellenőrizetlen élelmiszerek fogyasztását, valamint az élő állatokkal való kontaktust.
Címlapkép: Getty Images
