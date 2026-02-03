2026. február 3. kedd Balázs
-2 °C Budapest
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 3.)
Utazás

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 3.)

Pénzcentrum
2026. február 3. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. február 3.

Névnap

Balázs

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 380.9 Ft
CHF: 414.48 Ft
GBP: 441.67 Ft
USD: 322.39 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 40400 Ft
MOL: 3856 Ft
RICHTER: 10880 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.02.04: Döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, sokfelé várható (saras) eső, az északi hegyekben eleinte esetleg még ónos eső nem kizárt. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél, amelynek iránya a déli országrészben déli, másutt keleties lesz. A csúcsérték 1, 12 fok között valószínű - északon, északkeleten lesz hidegebb, délen pedig enyhébb az idő.

2026.02.05: Alapvetően felhős idő várható, de főleg a délutáni, esti órákban nagyobb területen is vékonyodhat, szakadozhat a felhőtakaró. Elsősorban a nap első felében fordulhat elő több helyen eső, zápor, később csökken a csapadékhajlam. A déli, délkeleti szelet élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 0, +7, délután 4, 16 fok között alakul a hőmérséklet, az északi, északkeleti határvidéken lesz hidegebb az idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez elsősorban fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot, ingerlékenységet, teljesítőképesség-csökkenést okozhat. (2026.02.03)

