Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 3.)

Névnap

Balázs

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 380.9 Ft

CHF: 414.48 Ft

GBP: 441.67 Ft

USD: 322.39 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 40400 Ft

MOL: 3856 Ft

RICHTER: 10880 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.02.04: Döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, sokfelé várható (saras) eső, az északi hegyekben eleinte esetleg még ónos eső nem kizárt. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél, amelynek iránya a déli országrészben déli, másutt keleties lesz. A csúcsérték 1, 12 fok között valószínű - északon, északkeleten lesz hidegebb, délen pedig enyhébb az idő.

2026.02.05: Alapvetően felhős idő várható, de főleg a délutáni, esti órákban nagyobb területen is vékonyodhat, szakadozhat a felhőtakaró. Elsősorban a nap első felében fordulhat elő több helyen eső, zápor, később csökken a csapadékhajlam. A déli, délkeleti szelet élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 0, +7, délután 4, 16 fok között alakul a hőmérséklet, az északi, északkeleti határvidéken lesz hidegebb az idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez elsősorban fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot, ingerlékenységet, teljesítőképesség-csökkenést okozhat. (2026.02.03)

