Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 2.)

Névnap

Karolina, Aida

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 381.95 Ft

CHF: 417.01 Ft

GBP: 440.62 Ft

USD: 322.43 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. január 29.

A Hatoslottó nyerőszámai a 5. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 5, 10, 34, 44, 45



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 24 db

4-es találat: 1054 db

3-as találat: 18810 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 40540 Ft

MOL: 3930 Ft

RICHTER: 10770 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.02.03: Délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, reggel még helyenként az Alföldön kevesebb lehet a felhő, illetve napközben nyugaton, délnyugaton szakadozhat, vékonyodhat átmenetileg a felhőtakaró, ezeken a tájakon néhány órára a nap is kisüthet. Estig elszórtan kisebb vegyes halmazállapotú csapadék is várható. Északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző, melyet az ország többi részéhez hasonlóan ott is átmenetileg ónos eső, havas eső, majd eső válthat fel. Estétől újabb hullámban érkezik csapadék. A délkeleti, keleti szél a keleti tájak kivételével többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban általában -5, 0 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhő részeken ennél több fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. Délután többnyire -1, +8 fok valószínű, de a naposabb délnyugati, nyugati tájakon 10 fok körül alakulhat a maximum, a középső és északkeleti országrészben lesz a leghidegebb az idő.

2026.02.04: Általában erősen felhős vagy borult idő valószínű többfelé (sáros) esővel, északkeleten eleinte még vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. Az általában keleties irányú szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik, míg a déli országrészben a délies szél erősödhet meg. Hajnalban -1, +6, délután 2, 13 fokra van kilátás, északon, északkeleten lesz hidegebb, délen pedig enyhébb az idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek, viszont sok helyen az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben magas a levegő páratartalma, ezért a légutakban a hőleadás korlátozott. Kedvezőbbek a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben. (2026.02.02)

Akciók

