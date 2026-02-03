Megcsúszáskor a pánikreakciók – például a hirtelen fékezés, kapkodó kormánymozdulatok vagy a reflexszerű ellenkormányzás – súlyosbíthatják a helyzetet.
Komoly gondokat okozhat a mai időjárás, több vármegyére is kiadták a figyelmeztetést
Többnyire borult idő várható kedden, de délelőtt keleten még előfordulhatnak kevésbé felhős körzetek, ott néhol a nap is kisüthet. Délután esetleg a délnyugati határvidéken vékonyodhat el a felhőtakaró. Az északkelet felé haladó csapadékzóna erősödik, írja a HungaroMet.
Eleinte még többfelé várható havazás, viszont napközben dél felől egyre nagyobb területen havas esőbe, fagyott esőbe, ónos esőbe, végül esőbe vált a halmazállapot, a Dél-Dunántúlon és a középső országrészben különösen a magasabban fekvő helyeken tartós ónos esőre is számítani lehet. Ónos eső és havazás miatt több vármegyére is figyelmeztetést adtak ki.
Legtovább, egészen az esti, késő esti órákig kiemelten az Északi-középhegység, illetve a főváros tágabb térségében tarthat ki a havazás, arrafelé általában 5-10 cm friss hó is hullhat, mely egyre többfelé olvadni kezd. Ennél kisebb mennyiség átmenetileg másutt is előfordulhat. Estétől újabb csapadékhullám érkezik, amely döntően eső lesz.
A délkeleti, keleti szél nagyobb területen lehet élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire -1 és +6 fok között alakul, azonban a délnyugati határvidéken ennél pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak. Késő este is hasonló értékekre lehet számítani, enyhül az idő.
A nappali hőmérséklet maximuma -1 és +5 fok között várható.
Brutál szélsőségek jönnek jövő héten: északon fagypont, délen tavaszias meleg – ezzel kevesen számoltak
A jövő hét elején még előfordulhat havazás, havas eső, ónos eső, majd egyre inkább esőre kell készülni.
Több hullámban érkezhet csapadék, a hőmérséklet sokfelé fagypont közelében marad, és a szél is élénkülhet.
A csapadékzóna lassan gyengül, de összességében továbbra is több helyen lehet kisebb eső, havas eső, havazás.
A fagypont körüli hőmérséklet miatt azonban sok helyen előfordulhat, hogy a lehullott hó hamar elolvad.
Az Atlanti-óceán felől egy úgynevezett légköri folyó éri el Nyugat-Európát, amely jelentős mennyiségű csapadékot hozhat.
Csúnya, amit az időjárás a hétvégére tartogat: megint jöhet a havazás, de esernyő biztosan kelleni fog
Borongós, több helyen csapadékos idővel telik a hétvége: pénteken főként eső, néhol havas eső is előfordulhat.
