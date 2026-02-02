Ma még jöhet hó és havaseső is: itt várható a legtöbb csapadék az országban

Hétfőn borult időre számíthatunk, de délután már szakadozhat a felhőzet, miközben a hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul

A kiderül.hu előrejelzése szerint a hétfő délelőtt még elszórtan hószállingózást, kisebb havazást hozhat, a Dunántúlon helyenként havas eső vagy gyenge eső is előfordulhat. A délutáni órákban már csökken a csapadék valószínűsége.

A szél napközben többnyire mérsékelt marad, azonban estétől a Dunántúlon megélénkül a déliesre forduló légmozgás, az északnyugati területeken helyenként meg is erősödhet.

A nappali hőmérséklet maximuma -1 és +5 fok között várható, míg késő estére -2 és +3 fok közötti értékekre számíthatunk.