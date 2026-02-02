A Pénzcentrum 2026. február 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ma még jöhet hó és havaseső is: itt várható a legtöbb csapadék az országban
Hétfőn borult időre számíthatunk, de délután már szakadozhat a felhőzet, miközben a hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul
A kiderül.hu előrejelzése szerint a hétfő délelőtt még elszórtan hószállingózást, kisebb havazást hozhat, a Dunántúlon helyenként havas eső vagy gyenge eső is előfordulhat. A délutáni órákban már csökken a csapadék valószínűsége.
A szél napközben többnyire mérsékelt marad, azonban estétől a Dunántúlon megélénkül a déliesre forduló légmozgás, az északnyugati területeken helyenként meg is erősödhet.
A nappali hőmérséklet maximuma -1 és +5 fok között várható, míg késő estére -2 és +3 fok közötti értékekre számíthatunk.
A fagypont körüli hőmérséklet miatt azonban sok helyen előfordulhat, hogy a lehullott hó hamar elolvad.
Gyakorlatilag használhatatlanná vált a budapesti MOL Bubi közbringarendszer.
Az Atlanti-óceán felől egy úgynevezett légköri folyó éri el Nyugat-Európát, amely jelentős mennyiségű csapadékot hozhat.
Csúnya, amit az időjárás a hétvégére tartogat: megint jöhet a havazás, de esernyő biztosan kelleni fog
Borongós, több helyen csapadékos idővel telik a hétvége: pénteken főként eső, néhol havas eső is előfordulhat.
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: A vendéglátás régi működési modellje fenntarthatatlanná vált
Budapest turizmusa egyszerre küzd az Airbnb árnyomásával, a prémium vendégkör lassú érkezésével.
A kulcsszéfek feltörése, a kódok kiszivárgása és a lakások önkényes elfoglalása mára mindennapos kockázattá vált a belvárosban.
Özönlenek a magyar turisták ebbe az országba: februárban különösen nagy roham várható - ez áll a hátterében
Az itáliai álomutazás érdekében néhány dolgokra érdemes a szokásosnál nagyobb figyelmet fordítani.
Az adatok alapján Vir, Crikvenica és Zadar a legkeresettebb település a magyar vendégek körében.
A hétvégén a lehűléssel együtt a csapadék halmazállapota is változik: az eső egyre több helyen havas esőbe, helyenként hóba megy át.
Január 1-jétől szigorúbb szabályok szerint zajlanak a hivatalos horgászversenyek Magyarországon. A MOHOSZ új versenyszabályzata egyértelmű tiltásokat vezet be, az alkoholfogyasztástól a dohányzásig.
A déli határ mentén kedvezőbbek lehetnek a körülmények, időnként napsütés is előfordulhat.
A Kristin névre keresztelt vihar több mint 800 ezer embert hagyott áram nélkül Közép- és Észak-Portugáliában.
A heves viharok és havazás miatt leálltak a kikötői terminálok Nyugat- és Délnyugat-Európában, a Maersk hajói menedéket keresnek.
Szerda reggel olajfoltra lettek figyelmesek a Rákos-patak mentén, a katasztrófavédelem már intézkedik a szennyezés felszámolásán.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
