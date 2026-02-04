2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
1 °C Budapest
A nyertes arca a lottón, miközben kint áll
Szórakozás

A Skandináv lottó nyerőszámai a 6. héten 2026-ban

Pénzcentrum
2026. február 4. 23:51

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/6. heti nyerőszámait 2026. február 4-én este. Mivel ezen a héten telitalálatos szelvény nem született, így a következő héten 285 millió forint lesz a tét.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 6. héten:

10, 14, 22, 26, 27, 30, 31.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 6. héten:

5, 8, 9, 13, 16, 22, 27.

Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, 2026. 7. játékhetén 285 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.

7 találatos szelvény (3 sorsolás óta) nem volt.

Nyeremények a Skandináv lottón a 6. héten:

  • 6 találat: egyenként 342 815 forint
  • 5 találat: egyenként 7 410 forint
  • 4 találat: egyenként 2 535 forint
Címlapkép: Getty Images
