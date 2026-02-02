Késések, nem működő mosdó, áremelkedés: a MÁV szerint minden rendben van

Évente javítja a MÁV az évi milliós forgalmat bonyolító Budapest és Pécs közötti vonatok szolgáltatásainak színvonalát és az utazás kényelmét, pontosságát. Ezt nem lehet kétségbe vonni, hiszen látható jelei vannak: pályafelújítások, plusz kocsik beüzemelése, rendszeresített takarítószemélyzet, prémium első osztály lehetősége, idéntől kiegészítő járatok. A hetente utazók azonban még mindig számos nehézséggel szembesülnek, ahogy arra egy olvasói levelünk is rámutat. Most ennek jártunk utána.

Budapest és Pécs viszonylatában vasúton alapvetően InterCity vonatokkal lehetséges az eljutás. Ezek az összességében magasabb szolgáltatási színvonalat biztosító vonatok az ország legtöbbek által használt járatai, évente több, mint egymillió ember utazik rajtuk. És igen, így az utazási élményt alapvetően határozza meg, hogy milyen tapasztalatokat szereznek rajtuk a rendszeresen ingázók vagy az eseti utazók.

Olvasónk rendszeresen utazik a Pécs-Budapest vonalon vonattal, amit sok szempontból kényelmesnek tart, hiszen tud útközben olvasni vagy dolgozni, miközben van lehetősége felállni mozogni. Saját bevallása szerint néha még a büfében is vásárol, főleg a kora reggeli járaton. Úgy érzi azonban, hogy mostanában azonban valami megváltozott: elmondása alapján az automatikus ajtók hónapok óta nem működnek rendesen, a fűtés már ősz óta nem működik kielégítően, a mosdók állapota hagy némi kívánnivalót maga után, a szinte rendszeres késésekről szerinte nem is érdemes már beszélni.

Ahogy tapasztalta, az első osztályú jegy ára 2025 elején még 3099 forint volt, ami egyszer csak 4099 forint lett, majd november végén közel 6000 forint.

Ráadásul ha a 4-es kocsiba vált jegyet, de azzal valami probléma akad, akkor az egész utazóközönséget átcsoportosítják az 5-ös kocsiba, de sokszor ugyanarra a helyre több utasnak is szól a jegye. Ebből persze gyakran akadnak összetűzések, viták és nézeteltérések. Ez az utasok mellett az adott vonaton munkát végző kalauznak is igen kellemetlen, hiszen mindenki őt „zaklatja” a sérelmeivel.

Megkerestük a Magyar Államvasutak Kommunikációs Igazgatóságát, hogy segítsenek tisztázni a felvetett problémák hátterét, illetve azt, hogy mit tudnak tenni annak érdekében, hogy az előforduló kisebb-nagyobb kellemetlenségek kevesebbszer, vagy egyáltalán ne fordulhassanak elő. Levelünket december közepén küldtük el, a válasz nemrég érkezett meg.

Pénzcentrum: Mekkora áremelkedéssel kellett számolnia az utazóközönségnek?

MÁV Kommunikációs Igazgatóság: Fontos leszögezni, hogy a MÁV-csoport nem emelt árakat, sőt: sokkal kedvezőbbé és olcsóbbá vált az utazás. A tarifareform hatására és az ország- és vármegyebérletek bevezetésével egyértelmű tendencia, hogy a jegyvásárlási szokások átalakulnak, az utasok inkább a bérleteket választják az egyúti jegy helyett. Ennek hatása volt az okosjegyek eladási számának csökkenése is. Emellett ez a kedvezmény csak nagyon kevés ember számára volt elérhető, csupán pár ilyen kedvezményes hely volt elérhető a járatokra. Decembertől azonban ezen változtattunk:

az új, MÁVPlusz applikációban vásárolt jegyeket egységesen 15%-os kedvezménnyel lehet megvásárolni.

Ezzel mindenki számára elérhetővé, időkorlát nélkül vált még kedvezőbbé a jegyek vásárlása. Így, ahogy 2025-ben, úgy 2026-ban is az a helyzet, hogy a MÁV-csoporttal való utazás nem drágább, hanem még kedvezőbb választás lett. (A helyjegy vásárlása esetén a kocsi és a hely kiválasztása továbbra is csak a webes alkalmazásban elérhető – a szerk. megjegyzése.)

Pénzcentrum: Szóba kerül a levélben a vonatok mosdójának alkalmanként borzalmas állapota, ezzel tudtak-e bármit tenni vagy terveznek-e ehhez kapcsolódó munkákat?

MÁV: Az Építési- és Közlekedési Minisztérium által tett tízpontos vállalás része a tiszta IC program, melynek keretében a belföldi és nemzetközi Inter- és EuroCity járatokon utazó takarítók végzik a járatok folyamatos ellenőrzését és tisztítását. A takarítási tevékenység mintegy 160 fős takarító személyzettel, összesítve havonta több mint 800 órában és közel 64 ezer kilométeren zajlik az ország minden IC-vonatán. A tevékenység során többször takarítják a mellékhelyiségeket, ezen kívül fertőtlenítik az ajtógombokat, kilincseket és kapaszkodókat, valamint ürítik a hulladékgyűjtőket, amennyiben nem ül ott utas. Az utasok kérésére is elveszik a szemetet, kezelik a WC papír vagy kéztörlő papír hiányt, feltakarítják az út közben keletkezett szennyeződéseket. Az első időszak igazolta a várakozásokat: az utasok érzékelik és értékelik a változást a fedélzetek tisztaságát illetően. Amennyiben utasaink az utazás során a tisztasággal kapcsolatos problémát tapasztalnak, azt a vonaton szolgálatot teljesítő utazó takarítók részére van lehetőségük jelezni.

Pénzcentrum: Szintén szóba kerültek a késések: a Pécs-Budapest vonalon például a nyári vágányzár (a felújítások) óta szinte rendszeres az IC 10-15-20 perces késése - ahogy az olvasó fogalmaz, „szinte az a meglepő, ha nem késik”. Ennek mi lehet az oka és terveznek-e ezzel bármit kezdeni?

MÁV: A MÁV-csoport munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vasúti menetrendszerűség javuljon, a járatok pontosan és kiszámíthatóan közlekedjenek. Pécs – Budapest vonalon idén végzett felújítások következtében egész november végéig több vágányzár is volt érvényben. Járattervezőink vágányzári menetrendet készítettek a karbantartási fázisokra, azonban ez a közlekedési rend, a felújítás műszaki és technológiai jellege miatt – bármennyire is alapos az előkészítő munka – zavarérzékenyebb, mint a normál üzemi körülmények közötti állapot, ezért késések sajnálatosan előfordulhattak. Mivel a felújítások a késések csökkentésére irányultak, így azokkal kapcsolatban utasaink átlagosnál nagyobb türelmét kérjük. A 10 vállalás keretében 100 korszerű mozdonnyal bővül a MÁV-csoport járműállománya. Ennek hatására, a Budapest-Pécs közötti InterCityken a francia Alstrom által gyártott Astride mozdonyok teljesítenek már szolgálatot, amelyek jobb menetdinamikai tulajdonságaikkal segítik a menetrendszerűség javulását. A rendszeres késések kapcsán a Budapest-Pécs között közlekedő valamennyi vonat esetében teljes körű menetrendszerűségi vizsgálatot végeztünk 2025. szeptember 1. és 2025. december 10. közötti időszak tekintetében. A hosszabb távú vizsgálat feltárta, hogy ezen időszakban a menetrendszerűségi mutató 80 %-os volt, ami a gyakorlatban az jelenti, hogy 10 vonatból több mint 8 pontosan közlekedett.

Jelezzük, hogy a nemzetközi normáknak megfelelően az 5 percet meghaladó késéssel közlekedő járatokat tekintjük késettnek.

A fenti adatok alapján a menetrendszerűség a felújítások ellenére sem tekinthető különösen hátrányosnak, ugyanakkor elismerjük, hogy a pontosság tekintetében áll tér rendelkezésre a további javulás érdekében. A járműveket és az infrastruktúrát érintő fejlesztések, felújítások folyamatosan zajlanak, így remélhetőleg ezek a menetrendszerűségre is mihamarabb pozitív, érezhető hatást gyakorolnak majd.

Pénzcentrum: A késésekhez kapcsolódó kérdés/felvetés, hogy sokan nem mernek már átszállásos utazást tervezni (mondjuk Pécs-Budapest-Bécs), mert abszolút bizonytalan, hogy a csatlakozás eléri-e a következő vonatot. Ezt mennyire látják megoldható, áthidalható problémának a jövőben?

MÁV: Pécs-Budapest-Bécs viszonylatában Budapest-Kelenföld vasútállomáson van lehetőség az átszállásra. Az online jegyértékesítési rendszer alapvetően a legrövidebb csatlakozási idővel ajánl utazási lehetőséget. Pécs-Budapest-Bécs esetében elsősorban 5-10 perces átszállási idővel ad ajánlatot a rendszer, mely egy felmerülő kisebb késés esetén már nem tartható, ezáltal meghiúsulhat a csatlakozás. Mindemellett a vonatok csatlakozási rendjét számos szempont határozza meg.

Az érvényben lévő szabályozás alapján, a budapesti állomásokon, így Budapest-Kelenföldön sem a belföldi távolsági InterCity, sem a nemzetközi vonatok nem várhatnak csatlakozásra.

Ugyanakkor Budapest-Kelenföld vasútállomásról sűrűn indulnak vonatok Bécs irányába, ennek megfelelően célszerű olyan járatot választani (a rendszer által felajánlott utazási lehetőség szerkesztésére van mód) a budapesti átszállás során, mely hosszabb csatlakozási idővel rendelkezik, ezáltal egy esetleges késés esetén is biztosított a két járat között a csatlakozás. Egyúttal a teljes beutazni kívánt viszonylatra javasoljuk utasainknak a nemzetközi menetjegyek megváltását, mivel csak ebben az esetben minősül csatlakozó járatnak az átszállás során igénybe vett járat, így a pécsi InterCity késése esetén is kérhető kártérítés.

Pénzcentrum: Milyen fejlesztésekkel tudta, tudja javítani a MÁV Csoport az utazók kényelmét?

MÁV: 2025. december 14-től jelentős menetrendi bővítés lépett életbe a Pécs-Budapest vonalon. A megnövekedett utasszám miatt szükség lett az óránkénti eljutás biztosítására a főváros és a megyeszékhely között, hasonlóan például a Budapest-Szeged és Budapest-Debrecen viszonylathoz. Az IC-vonatok jelenleg csak kétóránként közlekednek, s mivel sem a peronhosszok, sem a pályaadottságok nem teszik lehetővé sem hosszabb szerelvény, sem a vonatok óránkénti indítását, ezért a Budapest-Pécs forgalmat december 14-étől expresszbuszokkal segítjük, tehermentesítve így az IC-vonatokat és biztosítva az óránkénti eljutást a fővárosba. Az expressz buszok napi háromszor indulnak Budapestről és a vasúthoz hasonlóan helyjegyváltás kötelező rájuk, amelyet az indulás előtt 20 percig tudnak az utasok megváltani.