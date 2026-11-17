Nem emeli inflációkövető módon a lakossági és üzleti telekommunikációs szolgáltatásainak díjait 2027-ben a Magyar Telekom. A vállalat döntése azt jelenti, hogy a 2026-os éves infláció mértékétől függetlenül jövőre nem hajtják végre az Általános Szerződési Feltételekben szereplő automatikus díjkorrekciót. A társaság a jelenlegi gazdasági környezet, a piaci folyamatok és az ügyfelek fogyasztási szokásai alapján határozott így.

A Magyar Telekom közlése szerint 2027-ben sem a lakossági, sem az üzleti ügyfelek esetében nem alkalmazzák az inflációkövető díjkorrekciót a telekommunikációs szolgáltatásoknál.

A döntés különösen annak fényében jelentős, hogy a vállalat szerződési feltételei alapján a szolgáltatási díjak évente a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi inflációhoz igazodhatnak. A mostani bejelentés alapján azonban a 2026-os éves fogyasztóiár-index alakulása nem befolyásolja a 2027-es inflációkövető díjkorrekciót, azt ugyanis egyáltalán nem hajtják végre.

A társaság indoklása szerint a jelenlegi makrogazdasági környezetet, a gazdasági kilátásokat, a piaci folyamatokat és az ügyfelek fogyasztási szokásainak változását egyaránt figyelembe vették a döntés meghozatalakor.

Már 4,3 millió otthont és vállalkozást ér el a gigabites hálózat

A Magyar Telekom közleményében a hálózatfejlesztésekről is beszámolt. A vállalat 2026 harmadik negyedévének végére már 4,3 millió otthon és vállalkozás számára tette elérhetővé vezetékes gigabites hálózatát.

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