Mesterséges intelligenciára épülő szoftverrel hajtottak végre kibertámadást az Európai Bizottság ellen. Bár a behatolást nagyrészt elhárították, az incidens komoly fennakadásokat okozott az intézmény belső rendszereiben, és személyes adatokat is veszélybe sodort.

Az Európai Unió kiberbiztonsági ügynöksége szerint a támadók egy ARTEX nevű, nyilvánosan is elérhető eszközt használták. Ez a mesterséges intelligencián alapuló szoftver eredetileg az informatikai rendszerek sérülékenységeinek feltérképezésére szolgál. Az eset súlyosságát jelzi, hogy a helyzet kezelésére azonnal összeült a Bizottság legmagasabb szintű belső válságstábja - írta a Politico reggeli hírlevelében.

Az intézmény tájékoztatása alapján a károk pontos mértéke egyelőre nem ismert, és még vizsgálják, hogy a tisztviselők adatai ténylegesen kompromittálódtak-e. Az azonban biztos, hogy a kibertámadás mintegy tíz napon keresztül okozott érezhető működési zavarokat. A HR-platform mellett a fordítószolgálat rendszerei is akadoztak. Bár a fizetések átutalása zavartalan maradt, az alkalmazottak egy ideig nem tudták rögzíteni a bérszámfejtéssel és a szabadságolásokkal kapcsolatos adataikat, illetve az új szabadságigényeiket sem tudták benyújtani.

Az Európai Bizottságot ért incidens nem egyedülálló. Az elmúlt időszakban kiterjedt kibertámadás érte több meghatározó nemzetközi vállalat szervereit is, a célpontok között volt többek között az IKEA, a CNN, a BBC, a HSBC, a Salesforce és a Zoom.