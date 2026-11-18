A mesterséges intelligencia mindennapjainkat érintő, megosztó vitái közepette a Cambridge Dictionary a human, vagyis az "ember" kifejezést választotta 2026-ban az év szavának. A döntés jól tükrözi a technológia rohamos fejlődése miatt felerősödő társadalmi aggodalmakat, valamint a saját identitásunkkal és egyediségünkkel kapcsolatos kérdéseket - tudósított az euronews.

Bár egy hétköznapi és jól ismert szóról van szó, a választás hátterében az a folyamatos társadalmi vita áll, amely a gépek és az emberek közötti határvonal mesterséges intelligencia általi fokozatos elmosódását boncolgatja. A latin "humanus" szóból származó kifejezést a szótár úgy definiálja, mint "azokat a tulajdonságokat, hibákat és érzéseket, amelyekkel az emberek rendelkeznek, ellentétben az istenekkel, állatokkal vagy gépekkel".

Colin McIntosh, a szótár lexikográfusa szerint az AI alapjaiban változtatja meg azt, ahogyan az emberi létről beszélünk. Mint fogalmazott, a gondolkodásunk kiszervezése miatt érzett félelem arra késztetett minket, hogy átértékeljük, milyen mértékben támaszkodunk a mesterséges intelligenciára.

A szótár döntését olyan neves értelmiségiek megszólalásai is inspirálták, mint az AI úttörőjeként ismert Nobel-díjas Geoffrey Hinton. A tudós a technológia kapcsán úgy fogalmazott, hogy miközben idegen lényeket hozunk létre, ő hajlandó önző lenni és az embereket választani. Rachel Adams, a Cambridge-i Egyetem szakértője ehhez hozzátette, a mesterséges intelligencia olyan évezredes kérdésekhez vezet minket vissza, mint hogy kik is vagyunk valójában, és mit jelent embernek lenni. Szerinte a technológia komoly próbatétel elé állítja az emberiséget, mivel egyszerre hordozza magában a meglévő egyenlőtlenségek elmélyítésének kockázatát és azok felszámolásának lehetőségét.

A mesterséges intelligencia az elmúlt években is erősen rányomta a bélyegét a szótárak év szava választásaira. 2023-ban a Collins szótár magát az "AI" betűszót, a Cambridge a téves információk generálására utaló "hallucinál" igét, míg a Merriam-Webster az "autentikus" szót emelte ki. Tavaly a Merriam-Webster a gyenge minőségű, AI által generált tartalmakra utaló "slop" (moslék), a Collins pedig az mesterséges intelligenciával támogatott szoftverfejlesztésre használt "vibe coding" kifejezést választotta.

Idén a Cambridge esélyesei között szerepelt még az emberi irányítás nélkül dönteni és működni képes "agent" (ágens), valamint az internet- és digitálistechnológia-mentes élményekre utaló "analogue" (analóg) is. A technológián kívüli jelöltek között az életminőséget fizikailag, erkölcsileg vagy érzelmileg javító "wholesome" (szívmelengető, hasznos, egészséges) szó bukkant fel. Más szótárak az idei évben némileg borúlátóbb, ám a Z generáció szlengjében egyre gyakrabban használt kifejezésekhez nyúltak. Idén novemberben a Collins a "mogging", míg a Dictionary.com a "maxxing" kifejezést választotta 2026 szavának.