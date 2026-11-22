Véglegesen törli a régóta inaktív profilokat a Honfoglaló 2027 januárjában. Aki nem szeretné elveszíteni az eddig megszerzett statisztikáit és rangjait, annak még a jövő év eleji nagytakarítás előtt be kell jelentkeznie a játékba - szúrta ki a fejlesztők bejelentését a HVG.

A népszerű kvízjáték, a Honfoglaló üzemeltetői a napokban értesítették azokat a felhasználókat, akik már huzamosabb ideje nem léptek be a rendszerbe. A tájékoztatással a közeledő januári tisztogatásra figyelmeztetik a játékosokat, amelynek során minden elhagyatott fiókot véglegesen felszámolnak.

A profilok és a régi eredmények megmentése egyszerű, mindössze be kell lépni a fiókba a törlés megkezdése előtt.

A hosszú idő után visszatérő játékosoknak érdemes tudniuk, hogy a kétezres évek elején tömegeket vonzó, asztali gépekre optimalizált böngészős verzió 2021-ben megszűnt. A Honfoglaló ma már kizárólag okostelefonos alkalmazásként érhető el. Az applikáció az androidos Google Play Áruházból és az Apple App Store-ból tölthető le, a belépéshez pedig továbbra is a régi, webes felületen megadott felhasználónévre és jelszóra van szükség.