Mesterséges intelligenciára épülő szoftverrel hajtottak végre kibertámadást az Európai Bizottság ellen.
Riasztó csúcsra ugrott a banki kibertámadások száma: azonnal léptek a pénzügyi hatóságok
Októberben az elmúlt öt év második legmagasabb kiberincidens-számát regisztrálta a brit pénzügyi felügyelet. A drasztikusan növekvő és egyre súlyosabb fenyegetésekre válaszul a hatóság a brit jegybankkal közösen új iránymutatást dolgozott ki, ami pontosítja a pénzintézetekkel szembeni kiberbiztonsági és kárenyhítési elvárásokat.
A brit pénzügyi felügyelet (FCA) adatai szerint októberben összesen 38 kibertámadást jelentettek a szektorban. Ennél magasabb értéket az elmúlt öt évben mindössze egyszer, 2023 júniusában mértek, amikor a MOVEit szoftver adatszivárgási botránya miatt 49 esetet regisztráltak. A fenyegetettség globális növekedését az e havi nagy horderejű támadások is jól szemléltetik, miután hackerek a francia Crédit Mutuel Arkéa banktól mintegy 100 millió eurót, a Binance kriptotőzsdéről pedig 6,3 milliárd dollár értékű digitális eszközt loptak el.
A fokozódó kockázatok miatt az FCA és a Bank of England közös iránymutatás-tervezetet tett közzé. A dokumentum célja, hogy a bankok, biztosítók és egyéb pénzügyi szolgáltatók pontosan tisztában legyenek a kibertámadások megelőzésére, észlelésére és a károk felszámolására vonatkozó hatósági elvárásokkal. Katharine Braddick, a brit prudenciális felügyelet (PRA) vezérigazgatója és a jegybank alelnöke kiemelte, hogy a támadások egyre gyakoribbak, összetettebbek és pusztítóbbak. A szabályozóknak ezért meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a vállalatok erős védelemmel rendelkeznek és képesek a felmerülő incidenseket gyorsan izolálni, majd kezelni - írta a Portfolio.
A javaslat nem vezet be új kötelezettségeket, hanem a már meglévő működési ellenálló képességre vonatkozó előírásokra épít. Részletesebb elvárásokat támaszt azonban a kiberbiztonsági reziliencia, a vállalatirányítás, az incidenskezelés, a helyreállítás és az ellátási láncokhoz kapcsolódó kockázatok területén.
A tervezethez jövő év február 26-ig várják a szakmai észrevételeket. Ezzel párhuzamosan a felügyeleti szervek egy kiegészítő útmutatást is kiadtak, amely a legújabb mesterségesintelligencia-modellek és a kvantumszámítástechnika fejlődése nyomán kialakuló kiberkockázatok kezeléséhez nyújt segítséget.
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