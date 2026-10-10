Mindjárt elmondjuk, miért is jó például egy szaftos, nagyi féle rakott krumplit vagy egy erdélyies, savanyú káposztás rakottast épp lyen öntöttvas edényben készíteni.
Megszólalt a Revolut és az OTP is a tömeges visszatérítésekről
Megszólalt a Revolut a csütörtök reggeli visszatérítések ügyében: állításuk szerint nem náluk volt a hiba, az OTP rendszerében akadt probléma. A fintech cég szerint egy külső elfogadó bank nem nyújtotta be időben a szükséges terhelési igényléseket, ezért a fizetési hálózat szabályai alapján automatikusan feloldották a zárolásokat, és visszautalták az összegeket az érintett ügyfeleknek. Az OTP megvizsgálta az esetet, és visszautasítja, hogy bármi köze lenne a Revolutnál felmerült hibához.
Frissítés: Cikkünk megjelenése után érkezett az OTP reakciója, mint írták, megvizsgálták az esetet, és visszautasítják, hogy bármi közük lenne a Revolutnál felmerült hibához.
Megszólalt a Revolut a csütörtök reggeli sztornózások miatt, elmondták az okokat. Mint ismert, október 8-án reggel sok ember azt észlelte, hogy a Revolut korábbi kártyás vásárlásokat sztornózott és visszakapták a pénzt utána. Az eset egyaránt érintett Visa, Mastercard és Maestro kártya típusokat, viszont csak magyarországi tranzakciókról számoltak be a Revolut közösség Facebook csoportban.
A RevB.hu megkérdezte a vállalatot, Revolut hivatalos válaszát is közzétették:
A Revolut oldalán nem történt technikai hiba. A tranzakciók visszavonására azért került sor, mert egy külső elfogadó bank (OTP Bank) nem nyújtotta be a szükséges terhelési igényléseket a globális fizetési hálózat által előírt határidőn belül. A fizetési hálózat szabályzatának teljes mértékben megfelelve a Revolut automatikusan feloldotta ezeket a lejárt zárolásokat (az összeg foglalását a kártya mögötti számlán), és visszajuttatta az összegeket az ügyfelek egyenlegére.
A Revolut szerint tehát a probléma az OTP bankkártyás elfogadó rendszerében volt, nem a Revolut oldalán, még ha elsősorban az ő ügyfeleiket érintette is.
Az OTP megvizsgálta az esetet, és visszautasítja, hogy bármi köze lenne a Revolutnál felmerült hibához – közölte a Pénzcentrummal a pénzintézet.
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