A GTA VI megjelenése előtt jó hírt kaptak a régebbi Xbox konzolok tulajdonosai: a Microsoft bejelentette, hogy a várva várt játék Xbox One konzolokon is elérhető lesz, így nem feltétlenül kell új konzolt vásárolni a játékhoz. Mutatjuk, hogyan működik a felhőalapú játék, és milyen feltételekkel próbálhatod ki a Grand Theft Auto VI-ot régi Xboxodon.

Nagy bejelentést tett a Microsoft a GTA VI megjelenése előtt: azoknak sem kell feltétlenül új konzolt vásárolniuk, akik a Rockstar Games következő nagy dobásával szeretnének játszani. A vállalat hivatalos tájékoztatása szerint a Grand Theft Auto VI már a megjelenés napján elérhető lesz az Xbox Cloud Gaming szolgáltatáson keresztül Xbox One konzolokon is.

Vagyis azok is belevághatnak a játékba, akiknek nincs Xbox Series X vagy Series S gépük, bár van néhány fontos feltétel, amiről érdemes tudni.

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Így játszhatsz a GTA VI-tal régebbi Xbox konzolon

A Microsoft bejelentése szerint a Grand Theft Auto VI november 19-én jelenik meg, és már az első naptól kezdve játszható lesz felhőalapú streameléssel az Xbox Cloud Gaming segítségével. Ez különösen jó hír azoknak, akik még mindig az előző konzolgeneráció valamelyik gépét, például Xbox One-t vagy Xbox One S-t használnak.

A megoldás lényege, hogy a játék nem a saját konzolon fut majd, hanem a Microsoft szerverein, a képet és a hangot pedig interneten keresztül streameli a rendszer a régebbi Xboxra. Így a játékosnak nem kell rendelkeznie a GTA VI futtatásához szükséges újabb hardverrel, hiszen a számítási feladatokat a felhőben végzik el.

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Fontos azonban, hogy ez nem jelenti azt, hogy a GTA VI hagyományos, telepíthető Xbox One-verziót is kapna. A játékot kizárólag streameléssel lehet majd elindítani ezen a konzolgeneráción.

Milyen Xbox konzolokon lesz elérhető a GTA VI?

A Microsoft három különböző lehetőséget emelt ki a hivatalos tájékoztatásában:

Xbox Series X: a játék natív módon, a legerősebb Xbox konzolos élményt kínálva futtatható, a telepítés pedig már előre megkezdhető.

Xbox Series S: a kedvezőbb árú új generációs konzolon szintén natív módon lehet játszani, a játék előzetesen telepíthető.

Xbox One: a Grand Theft Auto VI az Xbox Cloud Gaming szolgáltatáson keresztül lesz elérhető, vagyis internetes streameléssel lehet majd játszani.

A felhőből streamelt változat ugyanakkor nem a Series X grafikai beállításait használja: a Microsoft tájékoztatása szerint az Xbox Series S grafikai konfigurációjának megfelelő minőségben fut majd.

Nem kell Game Pass-előfizetés a felhőalapú játékhoz?

A Microsoft bejelentése egy másik fontos változást is tartalmaz. November 11-től a támogatott piacokon a játékosok már Game Pass-előfizetés nélkül is vásárolhatnak felhőalapú játékidőt, amellyel bizonyos támogatott címeket streamelhetnek.

Ez azért lényeges, mert így a felhőalapú játékhoz nem feltétlenül kell folyamatos Game Pass-előfizetést fenntartani. A GTA VI esetében azonban a játékot külön meg kell vásárolni, a streamelési lehetőségek és a vásárlási feltételek pedig országonként, illetve eszközönként eltérhetnek.

A november 19-i indulás magyar idő szerint várhatóan délelőtt 7 órakor lesz elérhető, mivel a Microsoft keleti parti idő szerint hajnali 1 órát jelölt meg kezdésként.

Más Rockstar-játékok is érkeznek a felhőbe

A Microsoft azt is bejelentette, hogy a következő hónapokban további Rockstar Games-játékokkal bővíti az Xbox Cloud Gaming kínálatát. A tervek szerint többek között a Grand Theft Auto V és a Red Dead Redemption 2 is bekerül a szolgáltatásba.

Ez azt jelenti, hogy a régebbi Xbox konzolok tulajdonosai a jövőben még több olyan játékkal játszhatnak majd, amelyek futtatásához egyébként modernebb hardverre lenne szükségük.