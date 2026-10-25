Álnyomozók és „csalipénz”, így működik az új átverés: több mint 100 milliót akartak kicsalni egy 74 éves nyugdíjastól

Magukat rendőrségi és államkincstári nyomozónak kiadó csalók hetekig manipuláltak egy 74 éves cégvezetőt, aki több mint 100 millió forintot utalt volna nekik vagy adott volna át készpénzben. Végül egy éber banki pénztáros vette észre a bajt. Cikkünkben összegyűjtöttük a csalók legelterjedtebb módszereit az unokázós trükktől a hamis banki ügyintézőkön át a távoli hozzáférést adó alkalmazásokig. Azt is bemutatjuk, mit érdemes megbeszélni az idős szülőkkel és nagyszülőkkel, hogy ne váljanak hasonló átverések áldozatává.

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság október 22-én közölte, hogy elfogták egy sokmilliós csalás feltételezett elkövetőit. Az eset jól mutatja, hogy a telefonos csalók ma már nemcsak a klasszikus unokázós trükköt használják. Hamis hivatalos levelekkel, távoli hozzáférést adó alkalmazásokkal és hetekig tartó „nyomozással” építik fel a hitelességüket.

Kibertámadással ijesztették meg, aztán átvették a gépe felett az irányítást

A rendőrség szerint az álnyomozók azzal keresték meg a férfit, hogy az általa vezetett, nagyrészt állami tulajdonú cég számláját többször kibertámadás érte. Azt mondták neki, hogy a támadás Németországból indult, és egy hazai banki alkalmazott is segített benne. A számlát állítólag csak úgy lehetett megvédeni, ha az átutalásokhoz használt számítógépet átvizsgálják és „vírusmentesítik”.

Különböző trükkökkel átvették az irányítást a férfi számítógépe felett, a telefonjára pedig távoli irányításra alkalmas alkalmazást telepítettek. Hogy a nemzetközi nyomozás látszata megmaradjon, rendőrségi fejléces papírlevelet is küldtek a cég postafiókjába, és telefonon folyamatosan tartották a kapcsolatot az áldozattal.

„Csalipénz”, magánszámla, otthoni megtakarítás

A csalók átutalásokat és készpénzfelvételt is kértek. A készpénzről azt mondták, hogy „csalipénz” lesz, amellyel a bűnözőket fogják elfogni. A férfi felvette a pénzt, és egy előre megbeszélt szegedi helyszínen átadta az elkövetőknek.

Néhány nappal később azt állították, hogy a magánszámlája is érintett, ezért arról is milliókat utalt át a cég számlájára. A csalók ekkor már teljesen átvették az irányítást a cég számlája felett. Végül arra is rávették a férfit, hogy az otthon, valutában tartott készpénzét fizesse be a cég számlájára.

A bankpénztáros állította meg a csalást

Ezen a ponton egy banki főpénztáros közbelépett. Figyelmeztette a férfit, hogy a cég számlája teljesen üres, és valószínűleg csalás áldozata lett. A feljelentés után a megyei rendőr-főkapitányság kiberbűnözésre szakosodott nyomozói rövid idő alatt felderítették az ügyet, és elfogták a feltételezett elkövetőket. Őket őrizetbe vették, és jelentős kárt okozó csalás bűntettének megalapozott gyanújával hallgatták ki.

Nem ez az egyetlen trükk: ezekkel a módszerekkel dolgoznak a csalók

Az ügyből kiderül, hogy egy tapasztalt cégvezető is áldozattá válhat, ha a csalók elég meggyőzőek. A legkiszolgáltatottabbak mégis az idősebbek, akik egyedül élnek, nehezebben követik a digitális újdonságokat, és stresszhelyzetben nehezebben gondolják végig, mi történik velük.

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A leggyakoribb módszerek:

Unokázós csalás: a hívó unokának, rokonnak, ügyvédnek vagy rendőrnek adja ki magát. Azt állítja, hogy a családtag balesetet okozott vagy bajba került, és azonnal pénz kell. A pénzért „futár” megy a lakásra.

a hívó unokának, rokonnak, ügyvédnek vagy rendőrnek adja ki magát. Azt állítja, hogy a családtag balesetet okozott vagy bajba került, és azonnal pénz kell. A pénzért „futár” megy a lakásra. Álrendőr, álhatósági nyomozó: mint a mostani esetben. „Nyomozásra”, „védelemre” vagy „csalipénzre” hivatkozva kérik a pénzt vagy a megtakarítás „biztonságba helyezését”.

mint a mostani esetben. „Nyomozásra”, „védelemre” vagy „csalipénzre” hivatkozva kérik a pénzt vagy a megtakarítás „biztonságba helyezését”. Hamis banki ügyintéző: a hívó „gyanús tranzakcióra” hivatkozik, és arra kéri az áldozatot, hogy utalja a pénzét egy „biztonsági számlára”, vagy mondja meg a kódjait. A hívószám akár a bank valódi számának is látszhat.

a hívó „gyanús tranzakcióra” hivatkozik, és arra kéri az áldozatot, hogy utalja a pénzét egy „biztonsági számlára”, vagy mondja meg a kódjait. A hívószám akár a bank valódi számának is látszhat. Távoli hozzáférést adó alkalmazások: a csalók „vírusirtásra” vagy „ellenőrzésre” hivatkozva telepíttetnek egy programot. Ezen keresztül látnak mindent, és maguk indítják az utalásokat.

a csalók „vírusirtásra” vagy „ellenőrzésre” hivatkozva telepíttetnek egy programot. Ezen keresztül látnak mindent, és maguk indítják az utalásokat. Álszerelő, álellenőr a kapuban: víz-, gáz- vagy áramszolgáltatóra, esetleg „túlfizetés-visszatérítésre” hivatkozva jutnak be a lakásba. Amíg az egyikük eltereli a figyelmet, a másik a megtakarítást keresi.

víz-, gáz- vagy áramszolgáltatóra, esetleg „túlfizetés-visszatérítésre” hivatkozva jutnak be a lakásba. Amíg az egyikük eltereli a figyelmet, a másik a megtakarítást keresi. Adathalász SMS és e-mail: csomagkézbesítésre, közüzemi tartozásra vagy hatósági ügyre hivatkozva kérnek egy linken bankkártyaadatot.

csomagkézbesítésre, közüzemi tartozásra vagy hatósági ügyre hivatkozva kérnek egy linken bankkártyaadatot. Hamis befektetési hirdetések: hírességek nevével és arcával, akár mesterséges intelligenciával készült videókkal csalogatnak „biztos hozamú” befektetésekbe.

Amit érdemes megbeszélni az idős szülőkkel, nagyszülőkkel

A leghatékonyabb védekezés a megelőzés, és ebben a családnak nagy szerepe van. Érdemes többször, nyugodt körülmények között átbeszélni ezeket az alapszabályokat:

A rendőrség soha nem kér pénzt, átutalást vagy készpénzátadást, és „csalipénz” sem létezik. A rendőr nyomozásban sem kér a lakosságtól pénzt.

A bank soha nem kér jelszót, PIN-kódot, SMS-ben kapott megerősítő kódot, és nem kéri, hogy a pénzt egy „biztonsági számlára” utalják át.

Senki kérésére ne telepítsenek programot a telefonra vagy a számítógépre, ha telefonon vagy üzenetben kérik.

A sürgetés mindig gyanús. Ha valaki azonnali döntést vár, és azt kéri, hogy senkinek ne szóljanak, akkor szinte biztosan csalóról van szó.

Tegyék le a telefont, és hívjanak vissza egy ismert számon: a családtagot a saját számán, a bankot a kártya hátoldalán szereplő számon, a rendőrséget a 112-n.

Legyen egy családi jelszó, amelyet csak a családtagok ismernek, és amellyel egy „bajba jutott unoka” igazolhatja magát.

Érdemes netbankban alacsonyabb napi utalási limitet beállítani, és kevesebb készpénzt tartani otthon. Ez nem véd meg mindentől, de csökkenti a lehetséges kárt.

Egy egyszerű szokás is sokat segít: ha a szülő vagy nagyszülő bármilyen szokatlan pénzügyi kérést kap, előbb hívja fel a gyermekét vagy unokáját. Ez rendszeres beszélgetés nélkül nem működik. Fontos, hogy az idős hozzátartozó ne szégyellje megkérdezni, mert a csalók éppen a szégyenre és a sietségre építenek.

Ha már megtörtént a baj

Ha valaki gyanítja, hogy csalás áldozata lett, azonnal hívja a bankját, és tiltassa le a kártyáját vagy a netbankját. Ezután tegyen feljelentést a rendőrségen. Minél gyorsabban jelzik a bajt, annál nagyobb az esély, hogy a pénz egy részét még meg lehet állítani. A mostani eset is mutatja, hogy egy éber banki dolgozó vagy egy gyors bejelentés sokat számít.