A mesterséges intelligencia forradalmának kulcsszereplője, az Nvidia várakozásokat felülmúló, rekordméretű negyedéves bevételről és felfelé módosított előrejelzésekről számolt be. A lenyűgöző pénzügyi eredményeket azonban beárnyékolja a cégalapító Jensen Huang napokkal ezelőtti botrányos távozása, valamint a kínai exportkorlátozásokkal kapcsolatos hatósági vizsgálatok, amelyek egy új, bizonytalan korszakot nyitnak a technológiai óriás történetében.

Az ideiglenesen Colette Kress vezette vállalat a legutóbbi üzleti negyedévében 115,8 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami éves bázison több mint duplázódást jelent és jócskán meghaladja az elemzői konszenzust. A növekedés motorja továbbra is a teljes forgalom túlnyomó részét adó adatközponti üzletág, amely 107,6 milliárd dollárt hozott. Jól látszik az a trend, hogy a bevételek egyre nagyobb hányada érkezik a hagyományos felhőszolgáltatókon kívüli ügyfelektől. Különösen sikeres a cég új zászlóshajója, a Vera Rubin platform, amely már az első negyedévében az adatközponti forgalom ötödét adta, ezzel pedig az Nvidia történetének leggyorsabban felfutó terméke lett.

A jövőbeli kilátások is erősek, a menedzsment ugyanis a következő időszakra 130 milliárd dollár körüli bevételt vár, a 2027 februárjában induló üzleti évre vonatkozó növekedési előrejelzését pedig 75 százalékra emelte. Bár a bruttó árrés némileg csökkenhet a megnövekedett beszerzési költségek miatt, a vállalat továbbra is hatalmas, közel 44 milliárd dolláros szabad készpénzállománnyal rendelkezik, amelyből jelentős sajátrészvény-visszavásárlásokat és osztalékfizetéseket finanszíroz - írta meg a Portfolio.

A befektetők számára kiemelten fontos kérdés, miként támogatja az Nvidia a partnerei mesterségesintelligencia-beruházásait. A vállalat egyedi modellt alkalmaz, amelynek keretében pénzügyi garanciát vállal a felhőszolgáltatók felé, vagyis megígéri, hogy ha nem találnak bérlőt az újonnan kiépített kapacitásokra, akkor kifizeti azokat. Ez a háttéralku megkönnyíti a partnerek számára a banki hitelek felvételét, ami közvetve az Nvidia chipeladásait is pörgeti. Jelenleg a cég mintegy 118 milliárd dolláros maximális garanciális kitettséggel rendelkezik, amely fokozatosan csökken, ahogy a bérleti díjak beérkeznek a partnerekhez.

Ezt a kiemelkedő gazdasági teljesítményt azonban egy példátlan vezetői válság közepette kell fenntartani. Jensen Huang alapító-vezérigazgató 33 év után, november 12-én kényszerült távozni egy nemzetbiztonsági aggályokat is felvető magánéleti botrány miatt. Bár Huang azóta jelezte visszatérési szándékát, az igazgatótanács ezt egyhangúlag elutasította és már keresi az utódját.

A helyzetet tovább nehezíti az amerikai tőzsdefelügyelet és más hatóságok vizsgálata. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy egy szingapúri cégen keresztül exportkorlátozás alá eső chipek juthattak Kínába. Erre válaszul az Nvidia teljesen leállította az érintett chipek kínai szállítását és felállított egy külön bizottságot a megfelelőség felügyeletére. A szigorítások nyomán a következő negyedévben a cég már egyáltalán nem számol kínai adatközponti processzorbevétellel.

A piac felemásan reagált a legfrissebb fejleményekre. Bár a kiváló pénzügyi számok hatására a részvényárfolyam emelkedésnek indult, ez a felpattanás csak töredékét dolgozta le az októberi csúcshoz képest elszenvedett, közel 2000 milliárd dolláros piaciérték-vesztésnek. Az Nvidia leendő vezetőjére így óriási feladat hárul, hiszen úgy kell fenntartania a vállalat technológiai fölényét és kiszolgálnia a hatalmas keresletet, hogy közben kezeli a fokozódó geopolitikai feszültségeket és a partnerek felé vállalt gigantikus pénzügyi kockázatokat.