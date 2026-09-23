iPhone 18 Pro teszt: kiderült, miért hatalmas pénzkidobás az Apple félmilliós csúcsmobilja

Az iPhone 18 Pro több területen is előrelépett, de a tavalyi csúcsmodell tulajdonosait aligha állítja nehéz döntés elé. A jelentősen erősebb processzor és a változtatható rekeszű kamera elsősorban azoknak lehet vonzó, akik játékra, fotózásra vagy videózásra is intenzíven használják a mobiljukat. A hazai indulóár közben 550 ezer forint közelében maradt: ekkora kiadásnál különösen fontos, hogy a fejlesztésekből mennyit érzékelünk a mindennapokban.

Egy több százezer forintos telefon lecserélésénél jogos elvárás, hogy az új készülék érezhetően többet nyújtson a réginél. A gyorsabb működés önmagában kevés érv lehet, ha az előző mobilon is gond nélkül futnak az alkalmazások, és a fényképekkel is elégedettek vagyunk. Ezt a dilemmát járta körül a Tech2 videója, amelyben az iPhone 18 Pro képességeit az előző generációval összevetve vizsgálták.

Az idei bemutató ráadásul a szokásosnál is erősebben irányította a figyelmet a drágább készülékekre. Ahogy arról korábban a Pénzcentrum is beszámolt, az Apple szeptemberi újdonságai közül kimaradt a hagyományos iPhone 18 alapmodell, miközben a Pro készülékek mellett az összehajtható iPhone Duo is bemutatkozott.

iPhone 18 Pro: mi változott?

A külső alapján nehéz lenne jelentős generációváltásról beszélni. Az iPhone 18 Pro méretei megegyeznek az elődével, a tömege viszont öt grammal nőtt. A videóban bemutatott tapasztalatok alapján a korábbi modellhez vásárolt tokok és kijelzővédők is használhatók az új készülékkel, így ezekből nem feltétlenül kell újakat venni.

Látványosabb változás a kijelző felső részén található kamerakivágás kisebb mérete. Ezt úgy érték el, hogy az arcfelismeréshez szükséges infrakamerát a kijelző alá helyezték. A feloldás a tesztben továbbra is megbízhatóan működött.

A 6,3 hüvelykes OLED-kijelző legfeljebb 120 hertzes képfrissítése megmaradt, ahogyan a takarékos, folyamatosan látható kijelzés lehetősége is. A képernyő ugyanakkor nem mindenben lépett előre: a tesztelő méréseiben körülbelül tíz százalékkal alacsonyabb fényerőt produkált az elődjénél, miközben a gyártó által megadott maximális érték nem változott. A tükröződéscsökkentésen is maradt javítanivaló.

Erősebb processzor, jobb hűtés

A készülék belsejében már nagyobb az előrelépés. Az új, két nanométeres gyártástechnológiával készülő A20 Pro chip a bemutatott teljesítménytesztekben nagyjából 30–50 százalékkal múlta felül az előző generációt. Az AnTuTu mérésében a korábbi, körülbelül 2,3 milliós pontszám helyett közel 3,5 millió pontot ért el.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden alkalmazás ugyanennyivel gyorsabban működik majd. A különbség elsősorban a nagy számítási teljesítményt igénylő feladatoknál lehet fontos; az üzenetküldés vagy a böngészés önmagában aligha indokolja a váltást.

A hűtés kialakításán is változtattak. A számítási egység és a memória elrendezése kedvezőbb hőelvezetést tesz lehetővé, a hőkamrás rendszer pedig segít a terhelés közben keletkező meleg kezelésében. A teszt egyik lényeges tapasztalata, hogy a nagyobb teljesítmény nem járt magasabb hőmérséklettel: a két telefon a terheléses mérés alatt egyaránt 42 Celsius-fok körül mozgott.

iPhone 18 Pro kamera: mire jó az újítás?

A fotózás legfontosabb újdonsága a főkamerába épített változtatható rekesz. Ez egyszerűen fogalmazva azt szabályozza, mennyi fény jut az érzékelőre, és azt is befolyásolja, mennyire mosódik el a háttér a lefotózott ember vagy tárgy mögött. Tágabb rekesszel hangsúlyosabban elkülönülhet a téma a környezetétől, szűkebb rekesszel több háttérrészlet maradhat éles.

A beállítást a telefon automatikájára is rá lehet bízni, de kézzel is módosítható. A kameraalkalmazás emellett a fókusz, a záridő és a fehéregyensúly szabályozására is több lehetőséget ad. Ezek elsősorban azoknak hasznosak, akik tudatosan szeretnék alakítani a felvételeiket.

A több beállítás ugyanakkor nem jelent minden helyzetben látványosan jobb fényképet. Az összehasonlításban számos felvételnél alig lehetett megkülönböztetni az új és a tavalyi modellt, az ultraszéles látószögű és a telefotó-kamera képminősége pedig lényegében változatlan maradt. Az esti képeknél sem mutatkozott akkora különbség, mint amekkorát az új megoldás alapján várni lehetne.

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Videózásnál praktikusabb előrelépés a fókuszkövetés: például egy játszó kutyára rögzítve a fókuszt a kamera követni tudja a mozgó állatot, amíg az a képen marad. A filmszerű mód pedig már 4K felbontás mellett, másodpercenként 60 képkockával is használható.

Akkumulátor és töltés

Az akkumulátor kapacitása csak kis mértékben nőtt, az üzemidő javulásában ezért az energiatakarékosabb alkatrészeknek is szerepük van. A videóban ismertetett uniós energiacímke ötórás előnyt mutatott az elődhöz képest. Ez szabványos mérés eredménye, a tényleges használati időt továbbra is erősen befolyásolja, mire használjuk a készüléket.

A saját tesztek vegyesebb képet adtak: telefonálásnál gyengébben, játéknál és videónézésnél kedvezőbben teljesített a mobil a tesztelő összehasonlítási átlagánál. A tavalyi mérésekhez viszonyítva összességében javult az üzemidő.

Gyorsult a vezetékes töltés is, amelynek támogatott teljesítménye 35-ről 45 wattra emelkedett. A bemutatott mérésben a készülék legfeljebb 40 wattot vett fel, a teljes feltöltés pedig egy óra 18 percig tartott. A vezeték nélküli MagSafe-töltés továbbra is legfeljebb 25 wattos.

iPhone 18 Pro ára: megéri váltani?

Az új modell hazai indulóára 549 990 forint. Korábbi cikkünkben részletesen bemutattuk, hogy miközben az Egyesült Államokban emelkedett a Pro készülékek ára, Magyarországon a forint erősödése ellensúlyozta ezt, így az indulóár a tavalyi szinten maradt.

A teszt alapján egy régebbi iPhone-ról érkezve az új Pro vonzó választás lehet, különösen akkor, ha nincs nagy árkülönbség közte és az előző generáció között. Az iPhone 17 Pro tulajdonosainak azonban kevesebb okuk van sietni: a videó készítőjét sem győzték meg annyira az újdonságok, hogy lecserélje saját, tavalyi készülékét.

Aki pedig elsősorban egy jól használható telefont keres, annak a korábbi csúcsmodelleket is érdemes számításba vennie. Felújított mobilokról szóló cikkünkben Blaumann Bence, a Rejoy.hu ügyvezetője arról beszélt, hogy a két-három modellévvel korábbi készülékekkel átlagosan 80–120 ezer forintot takaríthatnak meg a vásárlók egy újonnan megvásárolt termékhez képest. Ez a cég által jelzett általános megtakarítás, nem az iPhone 18 Pro és egy konkrét régebbi modell árkülönbsége.

A döntésnél így az számít leginkább, hogy a jelenlegi telefon miben akadályozza a használóját. Ha az új kamerafunkcióknak vagy a nagyobb teljesítménynek rendszeresen hasznát venné, kézzelfogható előnyt kaphat a pénzéért. Ha a meglévő készülék még minden feladatot megfelelően ellát, az idei fejlesztések mellett is könnyen indokolható a vásárlás elhalasztása.