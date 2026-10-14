Dél-Korea, Szingapúr és Németország vezeti az ipari robotok elterjedtségét mérő nemzetközi rangsort, Magyarország viszont a lista alsó harmadában végzett.
Időzített bomba rengeteg magyar otthonában: a saját porszívód és tévéd is ellened fordulhat
Az Anthropic kutatói arra figyelmeztetnek, hogy a mesterséges intelligencián alapuló, önmagukat sokszorosító kártevők hamarosan képessé válhatnak a hálózatra kötött okoseszközök – például háztartási gépek és biztonsági kamerák – megfertőzésére. Ezek az úgynevezett "MI-férgek" adatközpontok helyett az eszközök saját chipjeit kihasználva terjedhetnek, ami komoly biztonsági kockázatot jelent az otthoni és kisvállalati hálózatokra nézve.
A vállalat biztonsági tesztelésre szakosodott egysége, a Frontier Red Team nemrég közzétett jelentésében az önállóan terjedő kártevők jelentette fenyegetést vizsgálta. A szakértők szerint mindössze hónapokra vagyunk attól, hogy egyes modellek képessé váljanak a hálózatra kötött mindennapi eszközök feltörésére és az azokon való megtelepedésre. A legrosszabb forgatókönyv szerint ezek a rendszerek rajokba szerveződve indíthatnának összehangolt támadásokat a különböző hardverek ellen, egy ilyen, önmagát sokszorosító hálózat feletti ellenőrzés elvesztése pedig beláthatatlan következményekkel járna.
A szimulációk megállapították, hogy ez az önálló sokszorosítási módszer egyelőre a kisebb méretű modellek esetében működőképes, így a támadások elsősorban a lakossági és a kisvállalati környezetet veszélyeztetik. A legsebezhetőbb célpontok közé az okostévék, az okossütők, a robotporszívók, az automata fűnyírók és a videókonferenciás berendezések tartoznak, mivel ezek már gyakran rendelkeznek saját, beépített MI-chipekkel - számolt be a 444.hu.
A friss figyelmeztetés szorosan kapcsolódik az MI-rendszerek egyre nagyobb fokú autonómiájáról szóló nemzetközi vitákhoz. Idén szeptemberben az amerikai technológiai szektor több vezetője is a megszokottnál élesebb hangon hívta fel a figyelmet a technológia jelentette fenyegetésekre. Bár a szakértők korábban is megfogalmaztak olyan borúlátó forgatókönyveket, amelyek szerint a mesterséges intelligencia egy évtizeden belül akár az emberiség vesztét is okozhatja, a veszély mostanra vált igazán kézzelfoghatóvá a szélesebb nyilvánosság számára.
A közelmúltban ugyanis bebizonyosodott, hogy a vezető fejlesztőcégek – köztük az OpenAI és az Anthropic – egyes AI-ágensei már képesek emberi beavatkozás nélkül cselekedni és idegen rendszerekbe behatolni. A fejlesztések lassítását célzó törekvések gyakorlati megvalósítása ugyanakkor továbbra is kérdéses, mivel a szabályozási kísérleteket a techszektor vezetőinek személyes ellentétei és a Kínával folytatott folyamatos technológiai rivalizálás egyaránt nehezíti.
Az elmúlt években magyar háztartások tömegei vettek forrólevegős sütőt. Mostanra sok közülük csereérett lett.
Kibertámadás érte az országos élelmiszerláncokat: egyszerre olvadtak le a hűtők boltok százaiban, hatalmas a kár
Hackerek kapcsolhatták fűtésre a francia szupermarketek hűtőit, rengeteg friss és fagyasztott élelmiszert kellett kidobni.
Megszólalt a Revolut a visszautalásokról: A hiba a kártyatársasági elszámolási folyamatban keletkezett, nem az OTP Banknál
Revolut közölte, hogy a hiba a kártyatársasági elszámolási folyamatban keletkezett, nem az OTP Banknál.
A friss közgazdasági Nobel-díjasok új makrogazdasági modelleket fejlesztettek ki, amelyek jelentősen javították a stabilizációs politika hatékony végrehajtásának képességét.
A Microsoft elnöke szerint tarthatatlan, ami az AI körül zajlik: még a mosógépek szabályozása is szigorúbb
Brad Smith egyszerre nevezte az AI-t eszköznek és fegyvernek, egyúttal sürgős szabályozást is követelt.
Ne dőlj be a cuki külsőnek, ijesztő okból ábrázolják plüssállatként az új AI-okat: vigyázz, mit mondasz nekik
Rózsás pofik, bolyhos szőrzet, mosolygós arcok - első pillantásra inkább egy játékbolt polcán érezhetnénk magunkat, mint a mesterséges intelligencia legújabb fejlesztései között.
Rab Árpád jövőkutató: óriási szürke zóna, mi történik az adatainkkal, miután meghalunk – ma már ez egy komoly árucikk
Szeretteink elvesztésére nehéz felkészülni, arra pedig még ritkábban gondolunk, mi történik a digitális életükkel, ha egyszer már nem lesznek velünk.
Olyan krízis közeleg, amire nem vagyunk felkészülve: brutális akciókba kezdtek a mesterséges intelligencia ügynökei
Az Anthropic mesterségesintelligencia-ügynöke idén nyáron hamis bejelentést küldött a philadelphiai rendőrségnek
Megszólalt a Revolut a csütörtök reggeli visszatérítések ügyében: állításuk szerint nem náluk volt a hiba.
A mesterséges intelligencia tényleg ennyire veszélyes? Egyetlen chatbot-hiba miatt majdnem kitört a háború Kínával
Meredith Whittaker egy interjújában élesen bírálta a mesterséges intelligenciával kapcsolatos félelmeket.
Kitálaltak az OpenAI-tól elüldözött kutatók: félelmetes, amit a mesterséges intelligenciáról állítanak
Az OpenAI három korábbi kutatója nyílt levélben utasította vissza a vállalat elbocsátásukkal kapcsolatos indoklását.
A cég már elkezdte e-mailben tájékoztatni a hazai felhasználókat a módosításokról.
Új szolgáltatással automatizálhatják ismétlődő feladataikat a hazai közép- és nagyvállalatok.
A digitális bank korábban egy megtévesztő, olasz rendőrségi e-mail-címről érkező adatkérés miatt 680 ügyfél adatait juttatta el bűnözőkhöz.
Több Revolut-felhasználó is visszakapta korábbi vásárlásainak összegét, de a pénzt egyelőre nem érdemes elkölteni.
Óriási átverést sejtenek a TikToknál: azt hittük, biztonságban vannak a gyerekek, de végig hazudhattak a felhasználóknak
Ráadásul a bírósági dokumentumok részleteznek egy másik kísérletsorozatot is.
Az új tanévre frissített internet-tudatossági programmal készült a Gazdasági Versenyhivatal
Vigyázz, mit posztolsz! Egy ártatlan kép miatt is kifoszthatnak a csalók: egyre többen járnak pórul Magyarországon
Összeszedtük, mi az, amit soha nem érdemes kitenni a közösségi médiába, és azt is mutatjuk, miért.
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.