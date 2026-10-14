2026. október 14. szerda Helén
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy névtelen portré egy emberről, aki egy mesterséges intelligencia segítségével egy másik világba teleportál, a portál fényében fürdve, miközben a virtuális univerzumot fedezi fel. A futurisztikus digitális világ a big data-n és algor
Tech

Időzített bomba rengeteg magyar otthonában: a saját porszívód és tévéd is ellened fordulhat

Pénzcentrum
2026. október 14. 16:31

Az Anthropic kutatói arra figyelmeztetnek, hogy a mesterséges intelligencián alapuló, önmagukat sokszorosító kártevők hamarosan képessé válhatnak a hálózatra kötött okoseszközök – például háztartási gépek és biztonsági kamerák – megfertőzésére. Ezek az úgynevezett "MI-férgek" adatközpontok helyett az eszközök saját chipjeit kihasználva terjedhetnek, ami komoly biztonsági kockázatot jelent az otthoni és kisvállalati hálózatokra nézve.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A vállalat biztonsági tesztelésre szakosodott egysége, a Frontier Red Team nemrég közzétett jelentésében az önállóan terjedő kártevők jelentette fenyegetést vizsgálta. A szakértők szerint mindössze hónapokra vagyunk attól, hogy egyes modellek képessé váljanak a hálózatra kötött mindennapi eszközök feltörésére és az azokon való megtelepedésre. A legrosszabb forgatókönyv szerint ezek a rendszerek rajokba szerveződve indíthatnának összehangolt támadásokat a különböző hardverek ellen, egy ilyen, önmagát sokszorosító hálózat feletti ellenőrzés elvesztése pedig beláthatatlan következményekkel járna.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szimulációk megállapították, hogy ez az önálló sokszorosítási módszer egyelőre a kisebb méretű modellek esetében működőképes, így a támadások elsősorban a lakossági és a kisvállalati környezetet veszélyeztetik. A legsebezhetőbb célpontok közé az okostévék, az okossütők, a robotporszívók, az automata fűnyírók és a videókonferenciás berendezések tartoznak, mivel ezek már gyakran rendelkeznek saját, beépített MI-chipekkel - számolt be a 444.hu.

A friss figyelmeztetés szorosan kapcsolódik az MI-rendszerek egyre nagyobb fokú autonómiájáról szóló nemzetközi vitákhoz. Idén szeptemberben az amerikai technológiai szektor több vezetője is a megszokottnál élesebb hangon hívta fel a figyelmet a technológia jelentette fenyegetésekre. Bár a szakértők korábban is megfogalmaztak olyan borúlátó forgatókönyveket, amelyek szerint a mesterséges intelligencia egy évtizeden belül akár az emberiség vesztét is okozhatja, a veszély mostanra vált igazán kézzelfoghatóvá a szélesebb nyilvánosság számára.

A közelmúltban ugyanis bebizonyosodott, hogy a vezető fejlesztőcégek – köztük az OpenAI és az Anthropic – egyes AI-ágensei már képesek emberi beavatkozás nélkül cselekedni és idegen rendszerekbe behatolni. A fejlesztések lassítását célzó törekvések gyakorlati megvalósítása ugyanakkor továbbra is kérdéses, mivel a szabályozási kísérleteket a techszektor vezetőinek személyes ellentétei és a Kínával folytatott folyamatos technológiai rivalizálás egyaránt nehezíti.
Címlapkép: Getty Images
#tech #figyelmeztetés #technológia #kibertámadás #háztartási gép #mesterséges intelligencia #ai #kiberbiztonság #hackerek #openai
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:38
18:31
18:22
18:17
18:01
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 14. 17:41 Hidegzuhany Amerikából: megütötték a tőzsdéket a friss inflációs adatok, elesett a forint
október 14. 13:44 Háromhetes csúcsra tört a forint, de most jön az igazi gyomros: mi vár a magyar devizára?
október 14. 10:35 Kilőtt a Richter a pesti börzén – De délután jön az igazi fordulat a tőzsdéken
október 13. 17:34 Ledobta a bombát az amerikai bankóriás: azonnal megmozdult a magyar tőzsde is
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 14.
Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni
2026. október 13.
Durva, mennyi pénzt kereshetsz a véreddel: közel egymillió is ütheti a markod évente
2026. október 14.
Itt a friss ranglista: kegyetlenül lemaradt Magyarország, a régió is durván elhúzott mellettünk
2026. október 14.
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
2026. október 14.
Megéri még állampapírba rakni a pénzt? Vizsgálódik az EU, mi lesz, ha eltörlik az adómentességet?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 14. szerda
Helén
42. hét
Október 14.
A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Megszólalt a magyar klímakutató: tényleg sokkal kevesebb időnk van hátra, mint gondoltuk?
2
1 hónapja
Megszólalt a klímakutató: sokkal kevesebb időnk lehet hátra, mint gondoltuk
3
1 hónapja
Itt van Bill Gates brutális jóslata a mesterséges intelligenciáról: bevezethetik az AI-adót, rengeteg jól fizető melónak örökre befellegzett
4
4 hete
Vigyázz, mit írsz be a ChatGPT-be: 5 adat, amit jobb titokban tartani, óriási bajt okozhat velük az AI
5
1 hónapja
Akár 120 ezer forintot is bukhatsz egy új mobiltelefon vásárlásán: így spórolnak rajta egy vagyont az élelmes magyarok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Valóságos érték
A valóságos értéken a vagyontárgyak meghatározott időpontban meglévő, gyakorlatilag állandóan változó és pénzben kifejezett értékét (forgalmi értékét) értjük. Új vagyontárgyak valóságos értéke általában egybeesik azok új értékével (új árával). A használatban lévő vagyontárgyak értéke folyamatosan csökken. A valóságos értéket az idő múlásával értéknövelő tényezők is módosíthatják.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 14. 18:01
Kvíz: Szeretsz kirándulni, jól ismered a Zemplént? Lássuk, mennyit tudsz a hegységről és látnivalóiról!
Pénzcentrum  |  2026. október 14. 17:28
3 gyakori jel, hogy ideje mihamarabb lecserélni az airfryert
Agrárszektor  |  2026. október 14. 18:28
Fel kell készülnie a legrosszabbra a magyaroknak: muszáj azonnal váltani