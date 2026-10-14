Az Anthropic kutatói arra figyelmeztetnek, hogy a mesterséges intelligencián alapuló, önmagukat sokszorosító kártevők hamarosan képessé válhatnak a hálózatra kötött okoseszközök – például háztartási gépek és biztonsági kamerák – megfertőzésére. Ezek az úgynevezett "MI-férgek" adatközpontok helyett az eszközök saját chipjeit kihasználva terjedhetnek, ami komoly biztonsági kockázatot jelent az otthoni és kisvállalati hálózatokra nézve.

A vállalat biztonsági tesztelésre szakosodott egysége, a Frontier Red Team nemrég közzétett jelentésében az önállóan terjedő kártevők jelentette fenyegetést vizsgálta. A szakértők szerint mindössze hónapokra vagyunk attól, hogy egyes modellek képessé váljanak a hálózatra kötött mindennapi eszközök feltörésére és az azokon való megtelepedésre. A legrosszabb forgatókönyv szerint ezek a rendszerek rajokba szerveződve indíthatnának összehangolt támadásokat a különböző hardverek ellen, egy ilyen, önmagát sokszorosító hálózat feletti ellenőrzés elvesztése pedig beláthatatlan következményekkel járna.

A szimulációk megállapították, hogy ez az önálló sokszorosítási módszer egyelőre a kisebb méretű modellek esetében működőképes, így a támadások elsősorban a lakossági és a kisvállalati környezetet veszélyeztetik. A legsebezhetőbb célpontok közé az okostévék, az okossütők, a robotporszívók, az automata fűnyírók és a videókonferenciás berendezések tartoznak, mivel ezek már gyakran rendelkeznek saját, beépített MI-chipekkel - számolt be a 444.hu.

A friss figyelmeztetés szorosan kapcsolódik az MI-rendszerek egyre nagyobb fokú autonómiájáról szóló nemzetközi vitákhoz. Idén szeptemberben az amerikai technológiai szektor több vezetője is a megszokottnál élesebb hangon hívta fel a figyelmet a technológia jelentette fenyegetésekre. Bár a szakértők korábban is megfogalmaztak olyan borúlátó forgatókönyveket, amelyek szerint a mesterséges intelligencia egy évtizeden belül akár az emberiség vesztét is okozhatja, a veszély mostanra vált igazán kézzelfoghatóvá a szélesebb nyilvánosság számára.

A közelmúltban ugyanis bebizonyosodott, hogy a vezető fejlesztőcégek – köztük az OpenAI és az Anthropic – egyes AI-ágensei már képesek emberi beavatkozás nélkül cselekedni és idegen rendszerekbe behatolni. A fejlesztések lassítását célzó törekvések gyakorlati megvalósítása ugyanakkor továbbra is kérdéses, mivel a szabályozási kísérleteket a techszektor vezetőinek személyes ellentétei és a Kínával folytatott folyamatos technológiai rivalizálás egyaránt nehezíti.