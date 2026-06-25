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Tech

Hivatalos a GTA VI magyar ára: ennyit kell fizetni érte az Xbox és PlayStation játékosoknak

Pénzcentrum
2026. június 25. 09:20

Elstartolt a november 19-én érkező Grand Theft Auto VI előrendelése, amelynek köszönhetően végre a hazai árakra is fény derült - írta meg a HVG.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A már tizenhárom éve várt, többször is elhalasztott Grad Theft Auto-sorozat következő darabjáért mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a vásárlóknak, ugyanis az alapkiadás 32 000 forintba, míg az Ultimate verzió 40 000 forintba kerül Magyarországon.

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A PlayStation Store és az Xboxon elérhető Microsoft Store felületein feltüntetett árak a hazai áfa-tartalom miatt lényegesen magasabbak lettek annál, mint amit a puszta valutaátváltás indokolna. Bár a játék fizikai változatban is a boltok polcaira kerül, a csomagolás nem tartalmaz majd lemezt, a vásárlók csupán egy letöltőkódot kapnak a kezükbe.

A drágább Ultimate kiadás ritka járművekhez, fegyverekhez és ruházati kiegészítőkhöz biztosít exkluzív hozzáférést. Azoknak sem kell azonban aggódniuk, akik elsőre az alapváltozat mellett döntenek, hiszen a későbbiekben 8000 forintos felár ellenében bármikor lehetőségük lesz a bővített verzióra való frissítésre. Tegnap a Pénzcentrum már beszámolt az eredeti, dollárban kifejezett árakról, ezt ide kattintva olvashatod:

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Címlapkép: Getty Images
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