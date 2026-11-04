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Otthon

280 millióért eladó Szabó Gyula egykori luxusvillája: saját medence, szauna is jár hozzá, itt nőtt fel Szabó Zsófi is

Pénzcentrum
2026. november 4. 10:32 3 perc

Új tulajdonost keres Szabó Gyula egykori otthona: a Nemzet Színésze élete utolsó évtizedeit a budatétényi villában töltötte feleségével és gyermekeivel. A ház különleges története azonban nem a luxussal kezdődött: amikor 1992-ben megvásárolták, még csak 80 négyzetméteres volt, és a környék sem nyerte el első látásra a színész tetszését. A család öt év alatt alakította át a régi épületet egy 325 négyzetméteres, hét és fél szobás otthonná. Most 280 millió forintért hirdetik.

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Szabó Gyula és második felesége, Pálma 1992 januárjában költöztek Budatéténybe. A házat eredetileg egy antik, kúria jellegű épületként hirdették, boltívekkel és borospincével. A környék azonban akkor még egészen más képet mutatott, mint ma: sáros utcák, járda nélküli, rendezetlen környezet fogadta a házaspárt. A színésznek annyira nem tetszett az első látvány, hogy ki sem szállt az autóból. Pálma viszont bement az épületbe, és rögtön meglátta benne a lehetőséget. Az akkor mindössze 80 négyzetméteres házban egy olyan otthont képzelt el, amelyet közösen alakíthatnak ki. Végül sikerült meggyőznie a férjét is, így megvásárolták az ingatlant - idézte fel a Story.hu.

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A következő öt évben folyamatosan építették, bővítették és csinosították a házat. A munkából Pálma is alaposan kivette a részét: a beszámolók szerint a berendezés jelentős részét ő szerezte be, és a lakás kialakításában is meghatározó szerepe volt.

Fedett medence, finn szauna és borospince is van a villában

A ház mára egészen más méretű és felszereltségű, mint amikor a család megvásárolta. Az ingatlan.com hirdetése szerint a kétszintes épület 325 négyzetméteres, hét és fél szobás, és egy 1005 négyzetméteres saroktelken áll. A hirdetésben 280 millió forintos áron kínálják. A villában medence, finn szauna és borospince is található, a tágas teraszok és a kert pedig a pihenést szolgálják. A hirdetés külön kiemeli, hogy az ingatlan akár két generáció együttélésére is alkalmas, két külön utcáról nyíló bejárata van, a telken pedig saját fúrt kút is rendelkezésre áll. A parkolást önálló garázs biztosítja.

A medence ötlete eleinte Pálmának sem tetszett, később azonban belátta, hogy férjének igaza volt. Szabó Gyula ugyanis nem igazán szeretett elutazni nyaralni: sokkal jobban érezte magát otthon, a kertben, a medencében vagy éppen a szaunában. Szerette, ha a család és a barátok összegyűlnek náluk, beszélgetnek, sütögetnek.

Szabó Gyula villájába még fedett úszómedence és szauna is van, de nem hiányozhat a szalonból a zongora semSzabó Gyula villájába még fedett úszómedence és szauna is van, de nem hiányozhat a szalonból a zongora sem

Szabó Gyula itt élte le élete utolsó évtizedeit

A budatétényi villa nem csupán egy nagy értékű ingatlan, hanem a színész családi életének fontos helyszíne is volt. Második feleségével, Pálmával itt nevelték gyermekeiket, Zsófit és Gyuszkót. A lányuk, Szabó Zsófi már régen elköltözött, Pálma azonban a beszámolók szerint továbbra is a házban él fiával, Gyulával, menyével és unokájával. Egyelőre nem tudni, hogy az eladás után hol folytatják majd az életüket.

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Szabó Gyula 1930-ban született Kunszentmártonban, és 2014. április 4-én, életének 84. évében hunyt el. A Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színész 2006-ban kapta meg a Nemzet Színésze címet. A közönség többek között Buga Jakabként ismerhette meg A Tenkes kapitányából, de ő volt Columbo magyar hangja, dr. Bubó és Frakk megszólaltatója, valamint a Magyar népmesék legendás mesélője is.

A budatétényi otthonhoz a környékhez fűződő személyes emlékek is kötötték. Egy 2006-os interjúban a házba belépő újságírókat képek, díjak és emléktárgyak fogadták, a bejáratnál pedig két fehér puli ugatta meg a vendégeket. A színész számára a villa valóban családi otthon volt, ahol a színházi és filmes emlékei is körülvették.

A mostani hirdetés így nem csupán egy 325 négyzetméteres, medencés-szaunás ingatlanról szól: egy olyan ház keres új gazdát, amelyet Szabó Gyula és családja több évtized alatt formált a saját otthonává.

Címlapkép:ingatlan.com
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