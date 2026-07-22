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Koncertközönség és koncertszínpad.
Szórakozás

Szomorú hírt kaptak a rajongók: törölték a világhírű énekesnő magyarországi koncertjét

Pénzcentrum
2026. július 22. 10:38

Helyi produkciós nehézségekre hivatkozva elmarad Rita Ora július 29-re tervezett fellépése a Budapest Parkban. A brit énekesnőnek ez lett volna az első önálló koncertje a magyar fővárosban, a megváltott jegyek árát a szervezők visszatérítik.

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A hivatalos jegyértékesítő felületéről már eltávolították az esemény adatlapját. A Budapest Park honlapján közzétett tájékoztatás szerint a Live Nation által szervezett koncertre jegyet váltókat hamarosan e-mailben értesítik a visszatérítés pontos menetéről és a további teendőkről.

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Bár a koszovói albán származású énekesnő-színésznő korábban már többször járt Magyarországon – fellépett többek között a Balaton Soundon, az EFOTT-on és a SZIN-en is –, önálló koncertet még sosem adott nálunk.

A hazai rajongóknak azonban nem ez az első alkalom, hogy meghiúsul a találkozás, hiszen két éve a Campus Fesztiválon állt volna színpadra, de budapesti tartózkodása alatt rosszul lett és kórházba került, így azt a koncertet le kellett mondania. Korábban, 2017-ben pedig a Sziget Fesztivál egyik kiemelt fellépőjeként lépett vissza a szerepléstől.

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Címlapkép: Getty Images
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