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Szomorú hírt kaptak a rajongók: törölték a világhírű énekesnő magyarországi koncertjét
Helyi produkciós nehézségekre hivatkozva elmarad Rita Ora július 29-re tervezett fellépése a Budapest Parkban. A brit énekesnőnek ez lett volna az első önálló koncertje a magyar fővárosban, a megváltott jegyek árát a szervezők visszatérítik.
A hivatalos jegyértékesítő felületéről már eltávolították az esemény adatlapját. A Budapest Park honlapján közzétett tájékoztatás szerint a Live Nation által szervezett koncertre jegyet váltókat hamarosan e-mailben értesítik a visszatérítés pontos menetéről és a további teendőkről.
Bár a koszovói albán származású énekesnő-színésznő korábban már többször járt Magyarországon – fellépett többek között a Balaton Soundon, az EFOTT-on és a SZIN-en is –, önálló koncertet még sosem adott nálunk.
A hazai rajongóknak azonban nem ez az első alkalom, hogy meghiúsul a találkozás, hiszen két éve a Campus Fesztiválon állt volna színpadra, de budapesti tartózkodása alatt rosszul lett és kórházba került, így azt a koncertet le kellett mondania. Korábban, 2017-ben pedig a Sziget Fesztivál egyik kiemelt fellépőjeként lépett vissza a szerepléstől.
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