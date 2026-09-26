A légi közlekedés hatására kialakuló, ritka és rendkívül látványos meteorológiai jelenségre, az úgynevezett lyukfelhőre hívta fel a figyelmet a HungaroMet.
Csúnyán kifakadt Kormos Anett: durva lehúzás, érzelmi zsarolás, pofátlan bürokrácia megy ezeknél a civil szervezeteknél
Kormos Anett humorista éles kritikát fogalmazott meg a hazai állatmenhelyek örökbefogadási gyakorlatával kapcsolatban. Bár egy bajba jutott kismacskát szeretett volna megmenteni, a túlzottan szigorú bürokratikus elvárások végül eltántorították. A hivatalos Facebook-oldalán megfogalmazott véleménye szerint a civil szervezetek érzelmi zsarolással próbálnak gazdát találni, miközben irreális feltételeikkel épp az állatoktól veszik el a szerető otthon esélyét.
A humorista eredetileg nem tervezett újabb háziállatot a meglévő macskája mellé, ám egy menhely szívbemarkoló felhívása egy esélytelennek tartott fekete kiscica, Szaffi megmentéséről végül cselekvésre ösztönözte. Felvette a kapcsolatot a szervezettel, és felajánlotta, hogy végső menedékként befogadja az állatot.
A válaszul kapott hosszas feltétellista azonban azonnal elvette a kedvét a folytatástól. Kormos hangsúlyozta, hogy nem a kért 30 ezer forintos hozzájárulással vagy az alapvető felelősségvállalással volt problémája, sokkal inkább az olyan merev előírások háborították fel, mint a terasz kötelező behálózása, amelyek véleménye szerint sok esetben indokolatlanul gátolják a sikeres örökbefogadást.
A történet kapcsán korábbi személyes tapasztalatait is felidézte. Elhunyt barátnője macskáját az adminisztratív akadályok miatt hónapokig képtelen volt kihozni a telepről, így az állat a rácsok mögött várakozva kapott el különböző fertőzéseket. Egy ismerőse esetében pedig egy vidéki édesanyának szánt kutya örökbefogadása hiúsult meg a megalázó kikérdezés és az életkori korlátozások miatt. Kormos nyíltan felvállalta azt az álláspontját, hogy az állat van az emberért, és határozottan elutasítja a leendő gazdák öncélú megnehezítését.
Bejegyzésének legfőbb tanulsága a menhelyek ellentmondásos kommunikációjának bírálata. Kormos elítéli azt a gyakorlatot, amellyel a szervezetek az elaltatással fenyegetett állatok képeivel keltenek bűntudatot a jóérzésű emberekben, miközben a valóságban szinte teljesíthetetlen elvárásokat támasztanak velük szemben. Úgy látja, bár a felelős állattartás feltételeinek felmérése és az ivartalanítás kötelezettsége teljes mértékben jogos követelmény, a túlzásba vitt szigor épp azoknak az élőlényeknek árt a leginkább, akiken a szervezetek segíteni szeretnének.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Alig indult el az őszi szezon, az RTL máris leveszi a képernyőről a Heti Hetest.
A techno felől érkező zenész 2017 óta volt aktív a hazai klubéletben, az elmúlt években pedig Berlinben is építette nemzetközi karrierjét. A halálának okát nem...
Októberben több nagy sorozat is új évaddal tér vissza a SkyShowtime kínálatába.
Kihúzták a Hatoslottó 39. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 660 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Megválik több értékes holmijától VV Aurelio. A realityszereplő aranyékszereket és márkás kiegészítőket kínál követőinek, a befolyt összegből pedig gyermekének szeretne ajándékot vásárolni.
Szerda reggel Bicskén egy ismeretlen férfi próbálta az autójába csalogatni Gudics Máténak, a 2024-es Megasztár győztesének nyolcéves kislányát.
Letöltendő börtönbüntetést kér az ügyészség Herczeg Zoltánra a drogkereskedelem gyanúja miatti ügyben.
A 2023 végén hivatalos edzői vizsgát tett Schóbert Lara szülei, Rubint Réka és Schobert Norbert nyomdokaiba lépett.
Váratlan lépést hozott Tiborcz István méregdrága budai elitklubja: durván csökken az éves tagdíj - így már bárki jelentkezhet?
Drasztikusan csökkenti tagdíjait és lazít a felvételi szabályain a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Botaniq Budai Klub.
Várkonyi Andrea a házasságáról, a luxuséletről, a kritikákról és a férjével kötött házassági szerződésről is beszélt.
Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 39. játékhéten. Lássuk, sikerült-e valakinek elvinnie a főnyereményt!
Komoly büntetést kapott WhisperTon: lecsapott a hatóság a reklámok miatt, milliós bírságot is kiszabtak
Újabb influenszerre csapott le a Gazdasági Versenyhivatal, komoly hiányosságokat találtak Whisper Ton közösségi médiás reklámjainak jelölésében.
A Tisza Párt három országgyűlési képviselője szerdán nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amely december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánítaná.
Takarításból él ma a legendás magyar gyerekszínész: A talpon maradásért keményen meg kellett küzdenem
Ötven évvel az Árvácska bemutatója után az egykori gyereksztár, Czinkóczi Zsuzsa ma már 59 éves, és a rivaldafénytől távol, egy takarítócég vezetőjeként éli mindennapjait.
Kabát Peti váltja Árpa Attilát a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorban.
A Dining Guide szeptember 21-én, hétfő este hirdette ki a hazai gasztronómia idei kiválóságait a Dining Guide Év Étterme Gálán.
Bírósági ügy lett Deák Bill Gyula egyik ismert dalából, amely után az énekes húszmillió forintot kapott.
Elképesztő pénzt ivott el 10 év alatt Szalay Bence: kiszámoltuk, mennyit fialt volna, ha ezt a pénzt inkább félreteszi és fialtatja.
-
Nem kell többé számolgatni az INTERSPAR-okban és több mint 200 SPAR áruházban: maximális spórolás a JOKER kuponnal (x)
Nem kell többé azon gondolkodnod, melyik termékre érdemes felhasználnod a JOKER kupont!
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.