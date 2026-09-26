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Szórakozás

Csúnyán kifakadt Kormos Anett: durva lehúzás, érzelmi zsarolás, pofátlan bürokrácia megy ezeknél a civil szervezeteknél

Pénzcentrum
2026. szeptember 26. 16:35

Kormos Anett humorista éles kritikát fogalmazott meg a hazai állatmenhelyek örökbefogadási gyakorlatával kapcsolatban. Bár egy bajba jutott kismacskát szeretett volna megmenteni, a túlzottan szigorú bürokratikus elvárások végül eltántorították. A hivatalos Facebook-oldalán megfogalmazott véleménye szerint a civil szervezetek érzelmi zsarolással próbálnak gazdát találni, miközben irreális feltételeikkel épp az állatoktól veszik el a szerető otthon esélyét.

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A humorista eredetileg nem tervezett újabb háziállatot a meglévő macskája mellé, ám egy menhely szívbemarkoló felhívása egy esélytelennek tartott fekete kiscica, Szaffi megmentéséről végül cselekvésre ösztönözte. Felvette a kapcsolatot a szervezettel, és felajánlotta, hogy végső menedékként befogadja az állatot.

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A válaszul kapott hosszas feltétellista azonban azonnal elvette a kedvét a folytatástól. Kormos hangsúlyozta, hogy nem a kért 30 ezer forintos hozzájárulással vagy az alapvető felelősségvállalással volt problémája, sokkal inkább az olyan merev előírások háborították fel, mint a terasz kötelező behálózása, amelyek véleménye szerint sok esetben indokolatlanul gátolják a sikeres örökbefogadást.

A történet kapcsán korábbi személyes tapasztalatait is felidézte. Elhunyt barátnője macskáját az adminisztratív akadályok miatt hónapokig képtelen volt kihozni a telepről, így az állat a rácsok mögött várakozva kapott el különböző fertőzéseket. Egy ismerőse esetében pedig egy vidéki édesanyának szánt kutya örökbefogadása hiúsult meg a megalázó kikérdezés és az életkori korlátozások miatt. Kormos nyíltan felvállalta azt az álláspontját, hogy az állat van az emberért, és határozottan elutasítja a leendő gazdák öncélú megnehezítését.

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Bejegyzésének legfőbb tanulsága a menhelyek ellentmondásos kommunikációjának bírálata. Kormos elítéli azt a gyakorlatot, amellyel a szervezetek az elaltatással fenyegetett állatok képeivel keltenek bűntudatot a jóérzésű emberekben, miközben a valóságban szinte teljesíthetetlen elvárásokat támasztanak velük szemben. Úgy látja, bár a felelős állattartás feltételeinek felmérése és az ivartalanítás kötelezettsége teljes mértékben jogos követelmény, a túlzásba vitt szigor épp azoknak az élőlényeknek árt a leginkább, akiken a szervezetek segíteni szeretnének.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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