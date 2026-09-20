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A Balatonalmádiban található La ViIla Éterem kerthelyisége (2026)
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Nagy adagok, széles választék, de valami hiányzik: teszten a balatonalmádi La Villa Étterem

Jeki Gabriella
2026. szeptember 20. 10:01

Balatonalmádi központjától kissé távolabb, már szinte a város szélén találjuk a La Villa Étterem és Pizzériát. Mi kerékpárral tekertünk éppen egy fél Balaton kört, így bicajjal érkeztünk vacsorázni. Az étlap első ránézésre meglepően hosszú: a levesektől és tésztáktól a klasszikus magyaros fogásokon és halételeken át a pizzákig bőven akad választási lehetőség. De mennyibe kerül itt egy vacsora és mekkora adagokra számíthatunk? És mit kapunk négyezer forint felett egy csirkés főételtől? Leteszteltük.

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Az elhelyezkedésből adódóan itt egészen más hangulatra számíthatunk, mint Balatonalmádi központjának forgalmasabb vendéglátóhelyein. Mi a tágas teraszon ültünk le, ami kellemes helyszínnek bizonyult egy nyári vacsorához. Körbenézve maga a kialakítás inkább praktikus, mint különleges, hiszen nincsenek látványos dizájnelemek vagy különösebben emlékezetes megoldások, de tulajdonképpen nincs is szükség rájuk. A terasz kényelmes, van tér az asztalok között, és összességében viszonylag kellemesen el lehet tölteni itt egy estét. A pincér gyorsan érkezett és mikor megkérdeztük az étlap különböző fogásaival kapcsolatban, üdítően őszintén válaszolt minden egyes feltett kérdésünkre.

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Szinte mindenből választhatunk

És akkor jöjjön az étlap, mert a La Villa esetében talán ez az egyik legfeltűnőbb sajátosság. A kínálat kifejezetten széles. Találunk leveseket, vegetáriánus fogásokat, tésztákat, szárnyasból, sertésből, borjúból és marhából készült főételeket, balatoni halakat, salátákat és desszerteket is. Nem meglepő talán, de az árskála alján a levesek állnak. A finommetélttel és zöldséggel kínált húsleves 1 490 forint, a májgaluskás változat, a kovászosuborka-leves és a paradicsomkrémleves egyaránt 1 690 forint. A hideg málnakrémleves vaníliafagylalttal 2 190, a tartalmasabb tárkonyos borjúraguleves már 2 900 forint. Ahogy láttuk, az adagok méretére egy szavuk nem lehet azoknak, akik végül levest rendelnek étkezés előtt, vagy épp főétkezés gyanánt.

Hideg málnakrémleves vaníliafagylalttal (2190.- Ft) a balatonalmádi La Villa Étteremben (2026)Hideg málnakrémleves vaníliafagylalttal (2190.- Ft) a balatonalmádi La Villa Étteremben (2026)

Ha főételt keresünk, akkor 3 200 forintért kaphatjuk meg az étlap egyik legkedvezőbb árú fogását, mégpedig a bolognai spagettit, míg a juhtúrós sztrapacska pirított szalonnával 3 450 forintba kerül. A vegetáriánus kínálatban a rántott sajt párolt rizzsel és tartármártással 3 300, a grillezett camembert bulgurral, zöld salátákkal és tökmagos dresszinggel 3 950 forint. A húsos főételeknél már jellemzően 4 000 forint fölé kerülünk, szinte bármit választunk. A bécsi szelet petrezselymes burgonyával 3 990 forint, a paradicsommal, bazsalikommal és mozzarellával sült csirkemell fűszeres burgonyával, illetve a gyros tál egyaránt 4 390 forint. A csirkés fogások legdrágább tétele a tésztában sült, fokhagymás-sajtos csirkebatyu 4 850 forintért.

A sertéshúsoknál a cigánypecsenye és a mustáros flekken egyaránt 4 790 forint, a La Villa saját Cordon Bleu-je pedig 5 090 forint. Ebbe sertésszűz, pármai sonka, gorgonzola és zsálya kerül, köretként pedig fűszeres burgonyát adnak mellé. A sertésszűz medalionok vargányamártással és krokettel 5 190 forintba kerülnek. Még feljebb kúsznak az árak a marhahúsoknál. Az érlelt marhahátszín sült hagymakarikával és hasábburgonyával, illetve dijoni mustármártással és krokettel egyaránt 5 590 forint, vargányamártással és párolt rizzsel pedig 5 890 forint. Ugyanennyit kérnek a juhtúrós sztrapacskával és pirított szalonnával kínált borjúpaprikásért.

Paradicsommal, bazsalikommal és mozzarellával sült csirkemell fűszeres burgonyával (4390 Ft) a balatonalmádi La Villa Étteremben (2026)Paradicsommal, bazsalikommal és mozzarellával sült csirkemell fűszeres burgonyával (4390 Ft) a balatonalmádi La Villa Étteremben (2026)

A halaknál 4 890 forintról indulunk a rántott pontyfilével, a desszerteknél viszont még 2 000 forint alatt tudunk maradni. A nutellás palacsinta és a meggyes-mákos rétes 1 450, a somlói galuska 1 750, míg a lávasüti, a Gundel-palacsinta, a fagylalttal töltött palacsinta és a málnaöntetes túrós palacsinta egyaránt 1 850 forintba kerül.

Nagy adagok, széles választék, de valami hiányzik

Vacsoratársam először gyümölcslevest rendelt, majd a gyros tál mellett döntött, amihez fűszeres csirkemellfilé, joghurtos öntet, vegyes friss saláta és hasábburgonya érkezett a tányéron. Én friss paradicsommal, bazsalikommal és mozzarellával sült csirkemellet választottam, amihez fűszeres burgonyát adtak.

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Az első benyomás mindkét főételnél az adagok mérete volt. A La Villában ezen a téren nehéz lenne panaszkodni, hiszen bőséges tányérokat kaptunk, vagyis aki éhesen érkezik, jó eséllyel nem ugyanúgy távozik. Az ételekkel ugyanakkor már kevésbé voltunk maradéktalanul elégedettek. Nem volt velük komoly probléma, de az összhatás egyértelműen közepes maradt mind ízben, mind élményben. A gyros hozta azt, amit ettől a fogástól várunk, a csirkemell pedig a paradicsommal, bazsalikommal és mozzarellával papíron izgalmasabb kombinációt ígért, mint amennyire végül emlékezetesnek bizonyult. Ez azért fontos különbség.

Gyros tál (4390 Ft) a balatonalmádi La Villa Étteremben (2026)Gyros tál (4390 Ft) a balatonalmádi La Villa Étteremben (2026)

A választék tehát kifejezetten széles, az adagok nagyok, az árak a mai balatoni éttermi kínálatban sem kirívóak, a személyzet pedig láthatóan igyekezett. Aki klasszikus, kiadós vacsorát keres, és az a legfontosabb számára, hogy egy társaságban a gyrostól a fogason és borjúpaprikáson át a vegetáriánus fogásokig mindenki találjon magának valamit az étlapról, annak ez kifejezetten előny lehet. Ha viszont azt nézzük, hogy visszamennénk-e kifejezetten valamelyik étel vagy a hely hangulata miatt ebbe az étterembe, akkor már sokkal nehezebb a válasz. Azt hiszem, mi legközelebb valószínűleg kipróbálnánk inkább egy másik helyet Balatonalmádiban.

Pontszámok:

  • Minőség: 7/10
  • Ár/érték arány: 6/10
  • Kiszolgálás: 8/10
  • Megközelíthetőség: 8/10
  • Hangulat: 7/10

Fotók: Jeki Gabriella
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