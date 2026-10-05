2026. október 5. hétfő Aurél
14 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar forint bankjegyek egy kézben
Gazdaság

Megszólalt a vagyonadóról Magyarország egyik leggazdagabb embere: ezért tartja kívánatosnak a kormány terveit

Pénzcentrum
2026. október 5. 15:27

Bojár Gábor, a hazai üzleti élet egyik meghatározó szereplője határozottan kiáll a vagyonadó bevezetése mellett. Bár a szakmai ellenérvek és a tehetős réteg felháborodása érthető, az üzletember úgy véli, a társadalmi béke fenntartása mindennél fontosabb. Úgy látja, hogy noha a progresszív jövedelemadó közgazdaságilag észszerűbb megoldás lenne, a vagyonadó elfogadható politikai kompromisszumnak tekinthető az előző kormány leváltásáért cserébe - mondta el a milliárdos egy HVG-nek adott interjúban.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Amikor a vagyonadó ötlete a választási kampányban felmerült, Bojár azonnal kiállt a javaslat mellett, függetlenül attól, hogy éles kritikákat kapott a leggazdagabbak listáján szereplő üzlettársaitól és az adószakértőktől.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bírálók a tőke elmenekülésétől, a hazai vállalkozók versenyhátrányba kerülésétől, a gazdasági növekedés lassulásától, valamint a magas adminisztrációs terhektől tartottak. Az üzletember szerint azonban ezeknél a közgazdasági érveknél lényegesen fontosabb a társadalmi béke, amelynek biztosítása elsősorban éppen a kapitalizmus nyerteseinek alapvető érdeke.

Magyarországon a társadalmi szolidaritás rendkívül alacsony, miközben a jövedelmi és vagyoni szakadék hatalmas. A hazai adórendszer kifejezetten a legszegényebbeket terheli, míg a tehetősebbeknek kedvez.

Nyugat-Európával ellentétben a magyar közteherviselés erősen degresszív, hiszen az egykulcsos személyi jövedelemadó, a plafonált szociális hozzájárulási adó és az Európai Unió legmagasabb áfakulcsa miatt a szegényebbek a jövedelmük jóval nagyobb hányadát fizetik be az államkasszába. A vagyonosabbak ezzel szemben a bevételeik jelentős részét befektetik, vagy külföldön költik el.

Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
EZ IS ÉRDEKELHET
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
A támogatók igazságosabb közteherviselést várnak tőle, a kritikusok viszont tőkekiáramlást és nehezen kezelhető gyakorlati problémákat emlegetnek.

Közgazdasági szempontból a progresszív jövedelemadó valóban hatékonyabb és kevésbé torzító megoldást jelentene, mint a vagyonadó. Utóbbi ugyanis arra kényszerítheti a cégtulajdonosokat, hogy az adó megfizetéséhez forrásokat vonjanak ki a vállalkozásból, ami gátolhatja a beruházásokat és a gazdasági növekedést.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ugyanakkor a céges vagyon teljes adómentessége sem jelentene megoldást, mert az azonnali visszaélésekhez vezetne, hiszen sokan a cégbe menekítenék a luxusvagyontárgyaikat. A vagyonadó nagy előnye ugyanakkor éppen az, hogy a tulajdonosokat a tőke értékteremtő, vállalkozói befektetésére ösztönzi a luxusingatlanok, jachtok és magánrepülők felhalmozása helyett.

Bojár rávilágít arra is, hogy a Tisza Párt pusztán politikai okokból választotta a vagyonadót a racionálisabb progresszív jövedelemadó helyett. Míg egy sávos, a magasabb jövedelmeket jobban terhelő adórendszer szavazók tömegeit érintette volna érzékenyen, a vagyonadó csupán néhány ezer embert érint. Az üzletember úgy véli, hogy ha ez a politikai ígéret volt az ára az országnak hatalmas gazdasági és morális károkat okozó előző rendszer leváltásának, akkor ez a kompromisszum bőven megérte.
Címlapkép: Getty Images
#szegénység #adó #gazdaság #személyi jövedelemadó #gazdagok #társadalom #politika #gazdasági növekedés #vagyonadó #tisza párt
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:16
17:02
16:47
16:30
16:15
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 5. 13:36 Elképesztő adatok láttak napvilágot: több mint 5200 milliárdos hiánynál jár a magyar állam
október 5. 10:45 Megütötték az eurót, aggódnak a befektetők a francia adósság miatt – Mi történik az OTP-vel?
október 4. 18:33 Zuhanórepülés a magyar tőzsdén: úgy adták-vették ezt a részvényt a befektetők, mintha nem lenne holnap
október 2. 17:38 Elképesztő fordulat a tőzsdéken: egy olyan magyar részvény lőtt ki, amire senki sem számított
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 5. 16:49
Odaveszhet az állampapírok teljes adómentessége?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Bankmonitor  |  2026. október 5. 14:47
Jön a 120 ezres minimálnyugdíj - de te mennyi nyugdíjra számíthatsz valójában?
A kormány bejelentése szerint 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelkedik a 2008 óta változatla...
MEDIA1  |  2026. október 5. 09:29
Milliárdok mentek Mészáros Lőrinc cégeitől a Megafonhoz - belső iratokból derült ki, kik finanszírozták a propagandagépezetet
A Direkt36 birtokába került belső dokumentumok szerint Mészáros Lőrinc érdekeltségei 2022 óta legalá...
Összkép  |  2026. október 4. 18:21
Mit tanulhatunk a magyar társadalomtudósok legfrissebb empirikus kutatásaiból? - Hazai Horizont - 2026 nyara
Írásunk a 26 nyarán megjelent tíz legérdekesebb empirikus társadalomtudományi kutatás eredményeit mu...
Holdblog  |  2026. október 2. 14:45
Nem a választó lett ostobább - a rendszer változott meg
A demokráciában elvileg minden szavazat ugyanannyit ér. A politikai befolyás azonban soha nem oszlot...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 5.
Így hagyja cserben az EU a magyarokat az egyik legfontosabb kérdésben: sokunknak jobb élete lehetne, mégis elmarad a döntő lépés
2026. október 4.
Üres kosarak, szomjazó erdők: tragikus az idei szezon, de a vasi gombász szerint nincs minden veszve
2026. október 5.
Hamarosan teljesen átrajzolódhat a szupergazdagok térképe: errefelé robban be a jólét a közeljövőben?
2026. október 5.
Végzetes hibát követnek el az 50 feletti magyar nők: sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már túl késő
2026. október 5.
Visszaesőben a Suzuki, nagyon jönnek fel a kínaiak: ki nem találod, melyik Magyarország kedvenc autója 2026-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 5. hétfő
Aurél
41. hét
Október 5.
Építészet és habitat világnap
Október 5.
Raoul-Wallenberg-emléknap
Október 5.
Építészeti világnap
Október 5.
A pedagógusok világnapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Fordulat jöhet a KATA-szabályokban: havi 130 ezer forintos adóteher érkezik a vállalkozóknak?
2
1 hete
Döglődik az európai nagyhatalom: ezrével hagyják ott a magyarok a korábbi álomországot, meglepő helyre menekülnek
3
1 hete
Kiderült, teljesen kivonulhat az OTP: már megindultak a leépítések
4
1 hete
Váratlan fordulat a Matolcsy-ügyben: gigantikus milliárdos vagyont vettek át a nyomozás kellős közepén
5
5 napja
Nagyon fontos hírt kaptak a magyar áramfogyasztók: több mint 230 ezer otthonban cserélik le a villanyórát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pénzügyi lízing
a lízingbe adó azért vásárol meg valamit, hogy azt határozott időre szóló szerződésben átadja használatra a lízingbe vevőnek, aki ezért díjat fizet. Egy idő elteltével a lízingbe vevő joga maradványértéken megvásárolni a lízing tárgyát. Ha nem él ezzel a jogával a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adóhoz. Addig azonban az érték a lízingbe vevő könyvelésében szerepel, ő viseli közvetlen terheit, kárait és élvezi hasznát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 5. 15:59
Hamarosan teljesen átrajzolódhat a szupergazdagok térképe: errefelé robban be a jólét a közeljövőben?
Pénzcentrum  |  2026. október 5. 14:32
Drasztikus fordulat a magyar lakáspiacon: dörzsölhetik a tenyerüket a vevők, milliókat lehet lealkudni az árból
Agrárszektor  |  2026. október 5. 16:26
Ennyire könnyű a poloskák ellen védekezni: itt a trükk, ami biztosan beválik