Megszólalt a vagyonadóról Magyarország egyik leggazdagabb embere: ezért tartja kívánatosnak a kormány terveit

Bojár Gábor, a hazai üzleti élet egyik meghatározó szereplője határozottan kiáll a vagyonadó bevezetése mellett. Bár a szakmai ellenérvek és a tehetős réteg felháborodása érthető, az üzletember úgy véli, a társadalmi béke fenntartása mindennél fontosabb. Úgy látja, hogy noha a progresszív jövedelemadó közgazdaságilag észszerűbb megoldás lenne, a vagyonadó elfogadható politikai kompromisszumnak tekinthető az előző kormány leváltásáért cserébe - mondta el a milliárdos egy HVG-nek adott interjúban.

Amikor a vagyonadó ötlete a választási kampányban felmerült, Bojár azonnal kiállt a javaslat mellett, függetlenül attól, hogy éles kritikákat kapott a leggazdagabbak listáján szereplő üzlettársaitól és az adószakértőktől.

A bírálók a tőke elmenekülésétől, a hazai vállalkozók versenyhátrányba kerülésétől, a gazdasági növekedés lassulásától, valamint a magas adminisztrációs terhektől tartottak. Az üzletember szerint azonban ezeknél a közgazdasági érveknél lényegesen fontosabb a társadalmi béke, amelynek biztosítása elsősorban éppen a kapitalizmus nyerteseinek alapvető érdeke.

Magyarországon a társadalmi szolidaritás rendkívül alacsony, miközben a jövedelmi és vagyoni szakadék hatalmas. A hazai adórendszer kifejezetten a legszegényebbeket terheli, míg a tehetősebbeknek kedvez.

Nyugat-Európával ellentétben a magyar közteherviselés erősen degresszív, hiszen az egykulcsos személyi jövedelemadó, a plafonált szociális hozzájárulási adó és az Európai Unió legmagasabb áfakulcsa miatt a szegényebbek a jövedelmük jóval nagyobb hányadát fizetik be az államkasszába. A vagyonosabbak ezzel szemben a bevételeik jelentős részét befektetik, vagy külföldön költik el.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat A támogatók igazságosabb közteherviselést várnak tőle, a kritikusok viszont tőkekiáramlást és nehezen kezelhető gyakorlati problémákat emlegetnek.

Közgazdasági szempontból a progresszív jövedelemadó valóban hatékonyabb és kevésbé torzító megoldást jelentene, mint a vagyonadó. Utóbbi ugyanis arra kényszerítheti a cégtulajdonosokat, hogy az adó megfizetéséhez forrásokat vonjanak ki a vállalkozásból, ami gátolhatja a beruházásokat és a gazdasági növekedést.

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Ugyanakkor a céges vagyon teljes adómentessége sem jelentene megoldást, mert az azonnali visszaélésekhez vezetne, hiszen sokan a cégbe menekítenék a luxusvagyontárgyaikat. A vagyonadó nagy előnye ugyanakkor éppen az, hogy a tulajdonosokat a tőke értékteremtő, vállalkozói befektetésére ösztönzi a luxusingatlanok, jachtok és magánrepülők felhalmozása helyett.

Bojár rávilágít arra is, hogy a Tisza Párt pusztán politikai okokból választotta a vagyonadót a racionálisabb progresszív jövedelemadó helyett. Míg egy sávos, a magasabb jövedelmeket jobban terhelő adórendszer szavazók tömegeit érintette volna érzékenyen, a vagyonadó csupán néhány ezer embert érint. Az üzletember úgy véli, hogy ha ez a politikai ígéret volt az ára az országnak hatalmas gazdasági és morális károkat okozó előző rendszer leváltásának, akkor ez a kompromisszum bőven megérte.