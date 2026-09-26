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Lyuk a felhőkben
Szórakozás

Káprázatos égi jelenséget kaptak lencsevégre: jégkristályok keletkezése indított láncreakciót - fotókon a csoda

Pénzcentrum
2026. szeptember 26. 16:16

A légi közlekedés hatására kialakuló, ritka és rendkívül látványos meteorológiai jelenségre, az úgynevezett lyukfelhőre hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt. A különleges formáció akkor jön létre, amikor a felhőtakarón áthaladó repülőgépek megváltoztatják a környező levegő fizikai tulajdonságait, ami a túlhűlt vízcseppek hirtelen megfagyásához vezet.

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A szakértők magyarázata szerint a lyukfelhő (szaknyelven cavum) kialakulásáért elsősorban a vékony, túlhűlt vízcseppekből álló középmagas gomolyfelhők (Altocumulus) vagy pelyhes gomolyfelhők (Cirrocumulus) felelősek. Ezekben a rétegekben a vízmolekulák még jóval fagypont alatti hőmérsékleten is folyékony halmazállapotúak maradnak.

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Amikor egy repülőgép áthalad ezen a felhőrétegen, a gép környezetében hirtelen lecsökken a légnyomás és a hőmérséklet. Ez a gyors változás és mechanikai hatás indítja el a jegesedési folyamatot, amennyiben a levegő nedvességtartalma is megfelelő ehhez.

A jégkristályok keletkezése láncreakcióként terjed tovább a felhőben, és így alakul ki a jellegzetes üreg, amelynek közepén a jégkristályokból álló csapadéksávon, a virgán a fény törése miatt akár halójelenség is feltűnhet

– mutattak rá a szakértők a bejegyzésben.

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A láncreakció következtében a jégkristályok növekedni kezdenek és kihullanak a felhőből, így jön létre a lyuk közepén látható, szálas szerkezetű csapadéksáv.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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