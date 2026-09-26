Vénasszonyok nyara köszönt ránk, nincs mire várni: irány a természet! Mutatunk 10+1 különleges hazai tanösvényt, ahol lovak, vulkánok és túlélőleckék várnak.
Káprázatos égi jelenséget kaptak lencsevégre: jégkristályok keletkezése indított láncreakciót - fotókon a csoda
A légi közlekedés hatására kialakuló, ritka és rendkívül látványos meteorológiai jelenségre, az úgynevezett lyukfelhőre hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt. A különleges formáció akkor jön létre, amikor a felhőtakarón áthaladó repülőgépek megváltoztatják a környező levegő fizikai tulajdonságait, ami a túlhűlt vízcseppek hirtelen megfagyásához vezet.
A szakértők magyarázata szerint a lyukfelhő (szaknyelven cavum) kialakulásáért elsősorban a vékony, túlhűlt vízcseppekből álló középmagas gomolyfelhők (Altocumulus) vagy pelyhes gomolyfelhők (Cirrocumulus) felelősek. Ezekben a rétegekben a vízmolekulák még jóval fagypont alatti hőmérsékleten is folyékony halmazállapotúak maradnak.
Amikor egy repülőgép áthalad ezen a felhőrétegen, a gép környezetében hirtelen lecsökken a légnyomás és a hőmérséklet. Ez a gyors változás és mechanikai hatás indítja el a jegesedési folyamatot, amennyiben a levegő nedvességtartalma is megfelelő ehhez.
A jégkristályok keletkezése láncreakcióként terjed tovább a felhőben, és így alakul ki a jellegzetes üreg, amelynek közepén a jégkristályokból álló csapadéksávon, a virgán a fény törése miatt akár halójelenség is feltűnhet
– mutattak rá a szakértők a bejegyzésben.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A láncreakció következtében a jégkristályok növekedni kezdenek és kihullanak a felhőből, így jön létre a lyuk közepén látható, szálas szerkezetű csapadéksáv.
Csúnyán kifakadt Kormos Anett: durva lehúzás, érzelmi zsarolás, pofátlan bürokrácia megy ezeknél a civil szervezeteknél
Véleménye szerint a hazai állatmenhelyek érzelmi zsarolással próbálnak gazdát találni, miközben irreális feltételeikkel épp az állatoktól veszik el a szerető otthon esélyét.
Már négy hónapja, összesen 17 sorsolás óta nem született telitalálatos szelvény az Ötöslottón.
Alig indult el az őszi szezon, az RTL máris leveszi a képernyőről a Heti Hetest.
A techno felől érkező zenész 2017 óta volt aktív a hazai klubéletben, az elmúlt években pedig Berlinben is építette nemzetközi karrierjét. A halálának okát nem...
Októberben több nagy sorozat is új évaddal tér vissza a SkyShowtime kínálatába.
Kihúzták a Hatoslottó 39. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 660 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Megválik több értékes holmijától VV Aurelio. A realityszereplő aranyékszereket és márkás kiegészítőket kínál követőinek, a befolyt összegből pedig gyermekének szeretne ajándékot vásárolni.
Szerda reggel Bicskén egy ismeretlen férfi próbálta az autójába csalogatni Gudics Máténak, a 2024-es Megasztár győztesének nyolcéves kislányát.
Letöltendő börtönbüntetést kér az ügyészség Herczeg Zoltánra a drogkereskedelem gyanúja miatti ügyben.
A 2023 végén hivatalos edzői vizsgát tett Schóbert Lara szülei, Rubint Réka és Schobert Norbert nyomdokaiba lépett.
Váratlan lépést hozott Tiborcz István méregdrága budai elitklubja: durván csökken az éves tagdíj - így már bárki jelentkezhet?
Drasztikusan csökkenti tagdíjait és lazít a felvételi szabályain a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Botaniq Budai Klub.
Várkonyi Andrea a házasságáról, a luxuséletről, a kritikákról és a férjével kötött házassági szerződésről is beszélt.
Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 39. játékhéten. Lássuk, sikerült-e valakinek elvinnie a főnyereményt!
Komoly büntetést kapott WhisperTon: lecsapott a hatóság a reklámok miatt, milliós bírságot is kiszabtak
Újabb influenszerre csapott le a Gazdasági Versenyhivatal, komoly hiányosságokat találtak Whisper Ton közösségi médiás reklámjainak jelölésében.
A Tisza Párt három országgyűlési képviselője szerdán nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amely december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánítaná.
Takarításból él ma a legendás magyar gyerekszínész: A talpon maradásért keményen meg kellett küzdenem
Ötven évvel az Árvácska bemutatója után az egykori gyereksztár, Czinkóczi Zsuzsa ma már 59 éves, és a rivaldafénytől távol, egy takarítócég vezetőjeként éli mindennapjait.
Kabát Peti váltja Árpa Attilát a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorban.
A Dining Guide szeptember 21-én, hétfő este hirdette ki a hazai gasztronómia idei kiválóságait a Dining Guide Év Étterme Gálán.
-
Nem kell többé számolgatni az INTERSPAR-okban és több mint 200 SPAR áruházban: maximális spórolás a JOKER kuponnal (x)
Nem kell többé azon gondolkodnod, melyik termékre érdemes felhasználnod a JOKER kupont!
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.