Káprázatos égi jelenséget kaptak lencsevégre: jégkristályok keletkezése indított láncreakciót - fotókon a csoda

A légi közlekedés hatására kialakuló, ritka és rendkívül látványos meteorológiai jelenségre, az úgynevezett lyukfelhőre hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt. A különleges formáció akkor jön létre, amikor a felhőtakarón áthaladó repülőgépek megváltoztatják a környező levegő fizikai tulajdonságait, ami a túlhűlt vízcseppek hirtelen megfagyásához vezet.

A szakértők magyarázata szerint a lyukfelhő (szaknyelven cavum) kialakulásáért elsősorban a vékony, túlhűlt vízcseppekből álló középmagas gomolyfelhők (Altocumulus) vagy pelyhes gomolyfelhők (Cirrocumulus) felelősek. Ezekben a rétegekben a vízmolekulák még jóval fagypont alatti hőmérsékleten is folyékony halmazállapotúak maradnak.

Amikor egy repülőgép áthalad ezen a felhőrétegen, a gép környezetében hirtelen lecsökken a légnyomás és a hőmérséklet. Ez a gyors változás és mechanikai hatás indítja el a jegesedési folyamatot, amennyiben a levegő nedvességtartalma is megfelelő ehhez.

A jégkristályok keletkezése láncreakcióként terjed tovább a felhőben, és így alakul ki a jellegzetes üreg, amelynek közepén a jégkristályokból álló csapadéksávon, a virgán a fény törése miatt akár halójelenség is feltűnhet

– mutattak rá a szakértők a bejegyzésben.

A láncreakció következtében a jégkristályok növekedni kezdenek és kihullanak a felhőből, így jön létre a lyuk közepén látható, szálas szerkezetű csapadéksáv.