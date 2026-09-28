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Szórakozás

Friss bejelentés: mégsem áll le a Heti Hetes, itt a hivatalos műsorrend

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 10:28

Korábban beszámoltunk róla, hogy az RTL hamarosan leveszi a képernyőről a Heti Hetest, miután a tavasszal újraindított műsor őszi adásainak nézettsége elmaradt a várakozásoktól. Most azonban kiderült: a műsor nem áll le végleg, csupán szünetre megy, és az évad második felével később tér vissza.

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Korábban megírtuk, hogy alig indult el az őszi szezon, az RTL máris leveszi a képernyőről a Heti Hetest. A tavasszal, hosszabb kihagyás után újraindított műsor kezdetben jól teljesített, az őszi adások nézettsége azonban a hírek szerint visszaesett, ezért úgy tűnt, a folytatás bizonytalanná vált. A találgatásokat az is erősítette, hogy a csatorna korábban csak az október 1-jei stúdiófelvételig értékesített jegyeket, ami arra utalt, hogy a produkció hamarosan ismét lekerülhet a képernyőről. 

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Most azonban friss közlemény érkezett, amely tisztázza a helyzetet: a Heti Hetes nem áll le végleg, hanem később folytatódik. Az RTL közlése szerint a műsor az Álarcos énekes új évada után tér vissza.

A csatorna így reagált:

Az évad második felét a hidegebb időszakra tartogatjuk. Az Álarcos énekes új évada után visszatérünk nevettetni és fontos dolgokról beszélgetni a Heti Hetessel. Aki addig is szívesen nézne "mindent, ami érdekes", az RTL+ Premiumon megtalálja az új epizódokat, az RTL hivatalos YouTube-csatornáján a régieket. A vasárnap estékre október 11-től a fergetegesnek ígérkező Álarcos énekes érkezik Ráskó Eszterrel, Pápai Jocival, Puskás Petivel és Sebestyén Balázzsal, idén Istenes Bence műsorvezetésével.”
A hivatalos műsorrend szerint tehát október 11-től az Álarcos énekes veszi át a vasárnap esti sávot, a Heti Hetes pedig később, az évad második felében térhet vissza a képernyőre. A nézők addig az RTL+ Premiumon találhatják meg az új epizódokat, míg a korábbi részek az RTL hivatalos YouTube-csatornáján érhetők el.
Címlapkép: Getty Images
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