Két magyar leves is Európa legjobbjai között: meglepő eredmény született

Frissítette Európa 100 legjobb levesének rangsorát a TasteAtlas, amelyen hat magyar fogás is szerepel. A húsleves az előkelő ötödik helyet szerezte meg, míg a gulyás a 12. lett. A magyar levesek közül a halászlé szerepelt a leggyengébben, mindössze a 79. helyen végzett. A lista élére két finn halleves került, írja a ziare.com.

A TasteAtlas friss rangsorában hat magyar leves kapott helyet Európa 100 legjobb levese között. A húsleves az ötödik helyen végzett 4,3-as értékeléssel, a gulyás pedig a 12. lett 4,2 ponttal. Rajtuk kívül a Jókai bableves a 35., a palócleves a 62., a halászlé a 79., a meggyleves pedig a 84. helyet szerezte meg.

A lista első három helyén két finn leves, a lohikeitto, vagyis lazacleves áll 4,4-es értékeléssel, és a szintén finn kalakeitto követi. A harmadik a portugál sopa da pedra, míg a negyedik helyen a lengyel tiszta céklaleves végzett. A rangsor a TasteAtlas felhasználóinak értékelésein alapul, így elsősorban a nemzetközi ízlést tükrözi.

Az első 20 helyezett: