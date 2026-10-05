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Két magyar leves is Európa legjobbjai között: meglepő eredmény született
Frissítette Európa 100 legjobb levesének rangsorát a TasteAtlas, amelyen hat magyar fogás is szerepel. A húsleves az előkelő ötödik helyet szerezte meg, míg a gulyás a 12. lett. A magyar levesek közül a halászlé szerepelt a leggyengébben, mindössze a 79. helyen végzett. A lista élére két finn halleves került, írja a ziare.com.
A TasteAtlas friss rangsorában hat magyar leves kapott helyet Európa 100 legjobb levese között. A húsleves az ötödik helyen végzett 4,3-as értékeléssel, a gulyás pedig a 12. lett 4,2 ponttal. Rajtuk kívül a Jókai bableves a 35., a palócleves a 62., a halászlé a 79., a meggyleves pedig a 84. helyet szerezte meg.
A lista első három helyén két finn leves, a lohikeitto, vagyis lazacleves áll 4,4-es értékeléssel, és a szintén finn kalakeitto követi. A harmadik a portugál sopa da pedra, míg a negyedik helyen a lengyel tiszta céklaleves végzett. A rangsor a TasteAtlas felhasználóinak értékelésein alapul, így elsősorban a nemzetközi ízlést tükrözi.
Az első 20 helyezett:
- Lohikeitto, lazacleves (Finnország) 4,4
- Kalakeitto, finn halleves (Finnország) 4,4
- Sopa da pedra, kőleves (Portugália) 4,3
- Barszcz czysty czerwony, tiszta céklaleves (Lengyelország) 4,3
- Húsleves (Magyarország) 4,3
- Zupa borowikowa, vargányaleves (Lengyelország) 4,3
- Żurek, savanyú rozslisztleves (Lengyelország) 4,3
- Cullen skink, füstölthal-leves (Skócia) 4,3
- Česnečka, cseh fokhagymaleves (Csehország) 4,3
- Kharcho, marhahúsos rizsleves (Grúzia) 4,3
- Youvarlakia, húsgombócleves (Görögország) 4,3
- Gulyás (Magyarország) 4,2
- Ciorbă de fasole cu afumătură, füstölt húsos bableves (Románia) 4,2
- Kapustnica, savanyúkáposzta-leves (Szlovákia) 4,2
- Ciorbă rădăuțeană, radóci csorba (Románia) 4,2
- Supă de pui cu tăiței, csirkehúsleves tésztával (Románia) 4,2
- Rosół, húsleves (Lengyelország) 4,2
- Rosół z kury, tyúkhúsleves (Lengyelország) 4,2
- Soupe à l’oignon, francia hagymaleves (Franciaország) 4,2
- Avgolemono, tojásos-citromos leves (Görögország) 4,2
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