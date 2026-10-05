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Két magyar leves is Európa legjobbjai között: meglepő eredmény született

Pénzcentrum
2026. október 5. 14:43

Frissítette Európa 100 legjobb levesének rangsorát a TasteAtlas, amelyen hat magyar fogás is szerepel. A húsleves az előkelő ötödik helyet szerezte meg, míg a gulyás a 12. lett. A magyar levesek közül a halászlé szerepelt a leggyengébben, mindössze a 79. helyen végzett. A lista élére két finn halleves került, írja a ziare.com.

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A TasteAtlas friss rangsorában hat magyar leves kapott helyet Európa 100 legjobb levese között. A húsleves az ötödik helyen végzett 4,3-as értékeléssel, a gulyás pedig a 12. lett 4,2 ponttal. Rajtuk kívül a Jókai bableves a 35., a palócleves a 62., a halászlé a 79., a meggyleves pedig a 84. helyet szerezte meg.

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A lista első három helyén két finn leves, a lohikeitto, vagyis lazacleves áll 4,4-es értékeléssel, és a szintén finn kalakeitto követi. A harmadik a portugál sopa da pedra, míg a negyedik helyen a lengyel tiszta céklaleves végzett. A rangsor a TasteAtlas felhasználóinak értékelésein alapul, így elsősorban a nemzetközi ízlést tükrözi.

Az első 20 helyezett:

  1. Lohikeitto, lazacleves (Finnország) 4,4
  2. Kalakeitto, finn halleves (Finnország) 4,4
  3. Sopa da pedra, kőleves (Portugália) 4,3
  4. Barszcz czysty czerwony, tiszta céklaleves (Lengyelország) 4,3
  5. Húsleves (Magyarország) 4,3
  6. Zupa borowikowa, vargányaleves (Lengyelország) 4,3
  7. Żurek, savanyú rozslisztleves (Lengyelország) 4,3
  8. Cullen skink, füstölthal-leves (Skócia) 4,3
  9. Česnečka, cseh fokhagymaleves (Csehország) 4,3
  10. Kharcho, marhahúsos rizsleves (Grúzia) 4,3
  11. Youvarlakia, húsgombócleves (Görögország) 4,3
  12. Gulyás (Magyarország) 4,2
  13. Ciorbă de fasole cu afumătură, füstölt húsos bableves (Románia) 4,2
  14. Kapustnica, savanyúkáposzta-leves (Szlovákia) 4,2
  15. Ciorbă rădăuțeană, radóci csorba (Románia) 4,2
  16. Supă de pui cu tăiței, csirkehúsleves tésztával (Románia) 4,2
  17. Rosół, húsleves (Lengyelország) 4,2
  18. Rosół z kury, tyúkhúsleves (Lengyelország) 4,2
  19. Soupe à l’oignon, francia hagymaleves (Franciaország) 4,2
  20. Avgolemono, tojásos-citromos leves (Görögország) 4,2
Címlapkép: Getty Images
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