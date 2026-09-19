A lakáshoz kádas fürdőszoba, kamra, beépített szekrényes közlekedő és egy saját pincerész is tartozik.
Újabb legendás étterem húzza le a rolót: őszintén vallottak arról, mi vezetett idáig
Szeptember 27-ével befejezi mindennapi működését a szombathelyi Pelikán Restaurant & Bár. Az idén januárban megnyílt étterem a jövőben hagyományos formájában már nem fogad vendégeket, a helyiség a továbbiakban kizárólag rendezvényhelyszínként üzemel majd.
A szombathelyi Pelikán Park közelében található vendéglátóhely történetében idén januárban kezdődött új fejezet, amikor a korábban a Fő téren működő Pannónia Étterem csapata átköltözött a régi Pelikán Étterem helyére. Az elegáns környezetet kínáló egység vezetősége szeptember 17-én azonban a közösségi oldalán újabb változást jelentett be.
A tájékoztatás szerint a megszokott, napi szintű vendéglátás már csak szeptember 27-ig, péntekig tart. A döntés ugyanakkor nem jelent végleges búcsút: a jövőben az épület két különálló, exkluzív rendezvényhelyszínként – Pelikán és Pannónia néven – működik tovább.
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