Újabb legendás étterem húzza le a rolót: őszintén vallottak arról, mi vezetett idáig

Szeptember 27-ével befejezi mindennapi működését a szombathelyi Pelikán Restaurant & Bár. Az idén januárban megnyílt étterem a jövőben hagyományos formájában már nem fogad vendégeket, a helyiség a továbbiakban kizárólag rendezvényhelyszínként üzemel majd.

A szombathelyi Pelikán Park közelében található vendéglátóhely történetében idén januárban kezdődött új fejezet, amikor a korábban a Fő téren működő Pannónia Étterem csapata átköltözött a régi Pelikán Étterem helyére. Az elegáns környezetet kínáló egység vezetősége szeptember 17-én azonban a közösségi oldalán újabb változást jelentett be.

A tájékoztatás szerint a megszokott, napi szintű vendéglátás már csak szeptember 27-ig, péntekig tart. A döntés ugyanakkor nem jelent végleges búcsút: a jövőben az épület két különálló, exkluzív rendezvényhelyszínként – Pelikán és Pannónia néven – működik tovább.

Az üzemeltetők a zárásig hátralévő időben még várják a betérőket, ezt követően azonban már csak egyedi események és rendezvények alkalmával nyitják meg a kapukat.