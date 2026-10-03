Második világháborús bomba került elő az egyik budapesti híd lábánál: járókelők bukkantak rá

Feltehetően második világháborús robbanótest került elő a fővárosban a Szabadság hídnál, a tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet száz méter sugarú körben kiürítette és lezárta - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szombaton.

A tájékoztatás szerint a feltételezett robbanótestre járókelők bukkantak a Szabadság hídtól körülbelül száz méterre, a Duna-parton. A tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet száz méter sugarú körben lezárta és kiürítette. A lezárás érintette a közelben állomásozó hajót és a sétálóutat is, körülbelül ötven embernek kellett elhagynia a területet.

Friss! Időközben elszállították a Budapesten, a Szabadság hídnál előkerült második világháborús páncéltörő lőszert a katonai tűzszerészek - közölte a Magyar Honvédség tűzszerészügyelete. A német gyártmányú, 2,7 centiméteres páncéltörő lőszerre járókelők bukkantak a Szabadság hídtól körülbelül száz méterre, a Duna-parton.

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A tájékoztatás szerint a katonai tűzszerészek elszállították a páncéltörő lőszert a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére. A rendőrség a tűzszerészművelet idejére mintegy száz méter sugarú körben lezárta és kiürítette a területet. A korlátozást már feloldották.