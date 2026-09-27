A volt miniszter eredetileg gyógyszerésznek tanult, majd egyetemi és kutatói karrier után került a politikába.
A Hatoslottó nyerőszámai a 39. játékhéten, vasárnap
Kihúzták a Hatoslottó 2026/39. heti, vasárnapi nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 820 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 39. heti, vasárnapi nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!
Hatoslottó nyerőszámai a 39. játékhéten (vasárnap), emelkedő számsorrendben:
2; 6; 30; 31; 36; 38.
A 39. heti, vasárnapi sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson (40. játékhét, csütörtöki sorsolás) már 820 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
KATT! Vég-kiárusításba kezdett a Lidl: a bolti átlagár harmadáért vásárolhatsz be ezekből a csemegékből
További nyeremények a hatos lottón a 39. héten, vasárnap:
- 5 találat: egyenként 1 697 105 forint
- 4 találat: egyenként 24 090 forint
- 3 találat: egyenként 5 175 forint
Jokerszám: 472991
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 40. héten így 130 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
(Címlapkép - Hatoslottó élő sorsolása a Dunán)
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Csúnyán kifakadt Kormos Anett: durva lehúzás, érzelmi zsarolás, pofátlan bürokrácia megy ezeknél a civil szervezeteknél
Véleménye szerint a hazai állatmenhelyek érzelmi zsarolással próbálnak gazdát találni, miközben irreális feltételeikkel épp az állatoktól veszik el a szerető otthon esélyét.
Káprázatos égi jelenséget kaptak lencsevégre: jégkristályok keletkezése indított láncreakciót - fotókon a csoda
A légi közlekedés hatására kialakuló, ritka és rendkívül látványos meteorológiai jelenségre, az úgynevezett lyukfelhőre hívta fel a figyelmet a HungaroMet.
Dúsgazdagként ébredt 2 magyar szerencsevadász: elképesztő összeget kaszáltak az európai szuperlottón
Két magyar is több tízmilliós nyereménynek örülhet, azonban nem volt telitalálat a 39. heti, pénteki Eurojackpot sorsoláson.
Több mint kilencszáz jelölés közül választotta ki a Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma azt a harminc kiválóságot, akik 2026-ban esélyesek a Prima Primissima díjra.
Ideiglenes strand nyílhat jövő nyáron a Fertő tó magyar oldalán, ahol a tíz évvel korábbi terveknél 80 százalékkal kisebb beépítéssel számol a mostani fejlesztési koncepció
Már négy hónapja, összesen 17 sorsolás óta nem született telitalálatos szelvény az Ötöslottón.
Alig indult el az őszi szezon, az RTL máris leveszi a képernyőről a Heti Hetest.
A techno felől érkező zenész 2017 óta volt aktív a hazai klubéletben, az elmúlt években pedig Berlinben is építette nemzetközi karrierjét. A halálának okát nem...
Októberben több nagy sorozat is új évaddal tér vissza a SkyShowtime kínálatába.
Kihúzták a Hatoslottó 39. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 660 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Megválik több értékes holmijától VV Aurelio. A realityszereplő aranyékszereket és márkás kiegészítőket kínál követőinek, a befolyt összegből pedig gyermekének szeretne ajándékot vásárolni.
Szerda reggel Bicskén egy ismeretlen férfi próbálta az autójába csalogatni Gudics Máténak, a 2024-es Megasztár győztesének nyolcéves kislányát.
Letöltendő börtönbüntetést kér az ügyészség Herczeg Zoltánra a drogkereskedelem gyanúja miatti ügyben.
A 2023 végén hivatalos edzői vizsgát tett Schóbert Lara szülei, Rubint Réka és Schobert Norbert nyomdokaiba lépett.
Váratlan lépést hozott Tiborcz István méregdrága budai elitklubja: durván csökken az éves tagdíj - így már bárki jelentkezhet?
Drasztikusan csökkenti tagdíjait és lazít a felvételi szabályain a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Botaniq Budai Klub.
Várkonyi Andrea a házasságáról, a luxuséletről, a kritikákról és a férjével kötött házassági szerződésről is beszélt.
Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 39. játékhéten. Lássuk, sikerült-e valakinek elvinnie a főnyereményt!
Komoly büntetést kapott WhisperTon: lecsapott a hatóság a reklámok miatt, milliós bírságot is kiszabtak
Újabb influenszerre csapott le a Gazdasági Versenyhivatal, komoly hiányosságokat találtak Whisper Ton közösségi médiás reklámjainak jelölésében.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank