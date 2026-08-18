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Kolbászok és hamburgerek sütése a grillen.
Szórakozás

Augusztus 20-i ünnepség, 2026, Budapest: itt az ünnepi kínálat - ilyen ételek lesznek kaphatóak a rendezvényen

Pénzcentrum
2026. augusztus 18. 16:15

Augusztus 20-a az államalapítás történetén túl a közösségről szól. Ezen a napon a közösen elfogyasztott ételeknek és italoknak is külön jelentősége és története van. Így nem véletlen, hogy a gasztronómiai kínálat összeállításában is megjelent a rendezvénysorozat fő motívuma: megőrizni az értékes tradíciókat, és közben modern, kortárs elemekkel is gazdagítani azokat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A vendégek komplex gasztronómiai élményekkel hét helyszínen találkozhatnak. Ezek a Kossuth tér, a Szabadság tér, a Műegyetem rakpart, a Margitsziget és a tűzijáték produkciós területe (Batthyány tér, Budai rakpart, Akadémia környéke). Mindenütt az adott közönséghez igazított, egyedi kínálattal készülnek a szervezők, de a hagyományos magyar ízek mellett nagyobb hangsúlyt kap a nemzetközi konyha, a minőségi street food és a tudatosság is. 

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A vendéglátóhelyek között kiemelt szerepet kapnak a kisebb, családi és kézműves vállalkozások. A szervezés alapelve, hogy az ünnepi vendéglátás ne kereskedőket sújtó, hatóságilag rögzített árakra épüljön, hanem partnerségre. Ezért kedvezményes árakat biztosítanak, hogy a kínálat mindenki számára elérhető maradjon.

Mi kerül terítékre a nemzeti asztalon?

A klasszikusok – lángos, kolbász, hot dog, BBQ – mellett nemzetközi street food is bőven akad: kézműves pizza a Manu+-tól (Akadémia), görög gyros a Merakitól (Margitsziget), mexikói fogások a Tico-Tacótól (Batthyány tér) és a Los Monostól (Kossuth tér), smash burger a Burger'M-től (Kossuth tér), raclette sajt a Raclette by Lilitől (Margitsziget), sült hal a Némótól (Akadémia).

A vegetáriánusok és vegánok is könnyen találnak kedvükre valót. A Zingnél plant based húspogácsával is készül burger, a pizza- és gyrospultok többségén pedig húsmentes változat is elérhető.

Édességből sem lesz hiány. A Levendula fagylaltozó és a Froyo joghurtfagyija mellett gofri, churros és palacsinta várja a kóstolókat. Újdonságként debütál a Batthyány téri matcha stand, ahol a japán zöld tea rajongói több változatot is kipróbábálhatnak. De kézműves sör is várja az érdeklődőket a Margitszigeten a Legendánál és a Fehér Nyúlnál, prosecco pedig a Kossuth téren.

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Pop-Up Piac a Batthyány téren

Augusztus 20. nemcsak államalapító Szent István ünnepe, hanem az új kenyér ünnepe is: a hagyomány szerint az újonnan learatott búzából sütött első kenyeret ezen a napon törik meg és szentelik meg országszerte, jelképesen az egész nemzet asztalára szánva a bőséget. Ehhez a hagyományhoz kapcsolódik a Batthyány téren felálló Pop-Up Piac is, ahol kézműves pékségek, cukrászdák és termelők kínálják majd frissen sült finomságaikat, kávéval és házi italokkal kiegészülve.

Kiállítók: Freyja, the croissant story, Mívesrétes, Mayer szörp, Chez Dodo, Rosa Roastery, Concordia Bell, KicsiZso, Norberto Prosecco, Pataki Cukrászda és fagyiskocsi, Szakállas Medve, Totaldrinks

Magyar Ízek Utcája

A Magyar Ízek Utcája a Kárpát-medence legjelentősebb gasztronómiai fesztiválja, amelyet minden évben augusztus 20-hoz kapcsolódva rendeznek meg a Várkert Bazárnál. A program bemutatja a hagyományos magyar ételkultúrát és a régió kulináris örökségét, kistermelői kamrakincsekkel és finomságokkal. Különböző tájegységek jellegzetes fogásai mellett kézműves sajtok, húsfélék, pékáruk, lekvárok, mézek és borok is hazavihetők. A rendezvény fénypontja az idei Magyarország Tortájának debütálása (idén cukormentes verzióban is), valamint a hivatalos Szent István-napi kenyér megkóstolása.
Címlapkép: Getty Images
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