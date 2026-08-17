Óriási razziákat tartottak a Sziget Fesztiválon: erről mindenkinek tudnia kell

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a Pest Vármegyei Kormányhivatallal együttműködésben a Sziget Fesztivál ideje alatt közel 120, a fesztivál területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszer-biztonsági előírásoknak, így az ellenőrzések összességében kedvező tapasztalatokkal zárultak.

Az ellenőrzések kedvező tapasztalatai alapján a vendéglátóhelyek működése összességében megfelelő és biztonságos volt. A fesztivál szervezése biztosította a teljes területen az ivóvízellátást, a vendéglátó vállalkozások pedig együttműködően vettek részt a hatósági ellenőrzésekben.

A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszer-biztonsági hiányosságokat az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket, valamint kérték azok utóellenőrzését, ami jól tükrözi a hatósági ellenőrzések során tapasztalt együttműködő hozzáállást. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomonkövethető termékek miatt, melyek esetében a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket.

A hatósági ellenőrzések mellett a fogyasztóknak is fontos szerepük van abban, hogy a fesztiválokon biztonságosan vásároljanak és étkezzenek. Az étel kiválasztásakor érdemes figyelembe venni az árakat, az allergénekre vonatkozó tájékoztatást, valamint a vendéglátóhely általános tisztaságát és az ételek megfelelő tárolását.

Ha a fogyasztó higiéniai vagy élelmiszer-biztonsági szempontból kifogásolható körülményt tapasztal, érdemes azt jeleznie a vendéglátóhely üzemeltetőjének, illetve szükség esetén a hatóságnak.

A fesztivál szervezőinek, a hatóságoknak és az élelmiszer-vállalkozásoknak az együttműködése egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a Sziget Fesztiválon a vendéglátás biztonságos és megfelelő körülmények között valósuljon meg. Az NKFH a jövőben is arra törekszik, hogy a nagy tömegeket vonzó rendezvényeken végzett ellenőrzésekkel hozzájáruljon a fogyasztók biztonságához és a vendéglátás megfelelő színvonalának fenntartásához.

(Címalpkép: Gosztola Judit)