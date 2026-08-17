2026. augusztus 17. hétfő Jácint
28 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
La Liga
| | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sziget fesztivál 2026 - Fotó: Gosztola Judit
Szórakozás

Óriási razziákat tartottak a Sziget Fesztiválon: erről mindenkinek tudnia kell

Pénzcentrum
2026. augusztus 17. 10:27

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a Pest Vármegyei Kormányhivatallal együttműködésben a Sziget Fesztivál ideje alatt közel 120, a fesztivál területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszer-biztonsági előírásoknak, így az ellenőrzések összességében kedvező tapasztalatokkal zárultak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az ellenőrzések kedvező tapasztalatai alapján a vendéglátóhelyek működése összességében megfelelő és biztonságos volt. A fesztivál szervezése biztosította a teljes területen az ivóvízellátást, a vendéglátó vállalkozások pedig együttműködően vettek részt a hatósági ellenőrzésekben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszer-biztonsági hiányosságokat az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket, valamint kérték azok utóellenőrzését, ami jól tükrözi a hatósági ellenőrzések során tapasztalt együttműködő hozzáállást. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomonkövethető termékek miatt, melyek esetében a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket.

Kapcsolódó cikkeink:

A hatósági ellenőrzések mellett a fogyasztóknak is fontos szerepük van abban, hogy a fesztiválokon biztonságosan vásároljanak és étkezzenek. Az étel kiválasztásakor érdemes figyelembe venni az árakat, az allergénekre vonatkozó tájékoztatást, valamint a vendéglátóhely általános tisztaságát és az ételek megfelelő tárolását.

Ha a fogyasztó higiéniai vagy élelmiszer-biztonsági szempontból kifogásolható körülményt tapasztal, érdemes azt jeleznie a vendéglátóhely üzemeltetőjének, illetve szükség esetén a hatóságnak.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A fesztivál szervezőinek, a hatóságoknak és az élelmiszer-vállalkozásoknak az együttműködése egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a Sziget Fesztiválon a vendéglátás biztonságos és megfelelő körülmények között valósuljon meg. Az NKFH a jövőben is arra törekszik, hogy a nagy tömegeket vonzó rendezvényeken végzett ellenőrzésekkel hozzájáruljon a fogyasztók biztonságához és a vendéglátás megfelelő színvonalának fenntartásához.

(Címalpkép: Gosztola Judit)
#ellenőrzés #fesztivál #élelmiszer #vendéglátás #fogyasztóvédelem #higiénia #szórakozás #sziget fesztivál #fogyasztóvédelmi hatóság #vendéglátóhelyek #hatósági ellenőrzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:15
11:04
10:45
10:27
10:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 17.
Így spórol nyáron a klímán, télen a fűtésen egyre több magyar: 30%-kal csökkenhet a fogyasztás, meglepően olcsó beruházás
2026. augusztus 16.
Elárulta Gerendai Károly, mi lesz a Sziget jövője: tematikus napok menthetik meg a fesztivált? Exkluzív interjú!
2026. augusztus 17.
Ennyit ér ma egy jó bizonyítvány a magyar egyetemeken: nagyot nézhetnek majd ezeken az összegeken a hallgatók
2026. augusztus 16.
Pizza-mennyországra bukkantunk az Őrségben: kánikulában is sorban állnak a lecsós, kovászolt nápolyi pizzáért
2026. augusztus 16.
Milliók is üthetik a markát annak, aki itt telepszik le vidéken: csak néhány feltételnek kell megfelelni és már fizet is az önkormányzat
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 17. hétfő
Jácint
34. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Megrázó vallomást tett a gigantikus lottónyeremény győztese: "bárcsak összetéptem volna a szelvényt"
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 31. játékhéten
3
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 29. játékhéten
4
4 hete
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt., miután bírságot kapott a lottósorsolások miatt: erről minden játékosnak tudnia kell
5
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aktív bankügylet
A bank eszközeit érintő ügylet, ide sorolódik például a hitelezés, a faktorálás, a forfetírozás, a lízing vagy a garanciavállalás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 17. 10:01
Ennyit ér ma egy jó bizonyítvány a magyar egyetemeken: nagyot nézhetnek majd ezeken az összegeken a hallgatók
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 17. 06:32
Sorra tűnnek el a pénzek magyar emberek bankszámláiról: ijesztő a trend, a bankok tehetetlenek
Agrárszektor  |  2026. augusztus 17. 10:31
Már látni, mikor kaphatunk nagy esőt: mutatjuk, mikor jön a felfrissülés